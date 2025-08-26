Điểm chuẩn một ngành học cao hơn cả điểm của thủ khoa, vì sao?

Theo công bố điểm chuẩn năm 2025 của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TPHCM), với phương thức xét điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM, ngành Khoa học máy tính (chương trình tiên tiến) có mức điểm 1.136/1.200.

Năm 2024, điểm chuẩn của ngành này là 1.052, năm nay tăng đến 84 điểm.

Điểm chuẩn đánh giá năng lực của ngành Khoa học máy tính Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TPHCM là 1.136 điểm, cao hơn cả điểm của thủ khoa trong kỳ thi này (Ảnh: N.T).

Đây là mức điểm chuẩn cao chưa từng có và đặc biệt cao hơn cả mức điểm của thủ khoa đạt được trong kỳ thi này.

Kỳ thi đánh giá năng lực năm 2025 của Đại học Quốc gia TPHCM thu hút hơn 152.000 thí sinh dự thi với tổng số lượt dự thi hơn 223.000 trong cả hai đợt thi.

Toàn kỳ thi có hơn 1.500 thí sinh có mức điểm trung bình là 1024,54 điểm, hơn 1.500 em đạt điểm trung bình là 986,41 điểm. Thủ khoa trong kỳ thi này đạt mức điểm 1.122 điểm/1.200 điểm.

Như vậy, xét trên mức điểm, thủ khoa ở kỳ thi này thiếu 14 điểm mới trúng tuyển vào ngành Khoa học máy tính (chương trình tiên tiến) tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TPHCM.

Đại diện Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TPHCM) cho hay, có việc điểm của thủ khoa thấp hơn điểm chuẩn do điểm chuẩn đã cộng cả điểm cộng cơ sở cùng với điểm ưu tiên theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Với điểm thi đánh giá năng lực bao gồm điểm cộng ưu tiên theo quy định của Bộ cùng với điểm cộng cơ sở.

Mức điểm cộng điểm này khiến điểm chuẩn tăng lên vì số điểm cộng khá cao, từ 30 đến 80 điểm dành cho những thí sinh dưới 1.120 điểm. Còn thí sinh có điểm thi cao hơn thì việc cộng điểm được giới hạn theo công thức quy định.

Do được cộng điểm ưu tiên, nhiều thí sinh đạt điểm cao hơn mức điểm của thủ khoa.

Ở các phương thức khác như ưu tiên xét tuyển, điểm tốt nghiệp cũng có những quy định về cộng điểm ưu tiên khác.

Những thí sinh được cộng điểm cơ sở là những em có những thành tích cao ở các kỳ thi trong và ngoài nước ở cả cấp thành phố lẫn quốc gia hoặc những em học ở THPT những trường thuộc danh sách ưu tiên xét tuyển theo quy định của Đại học Quốc gia TPHCM.

Mức cộng điểm ưu tiên theo quy định không quá 10% tổng điểm.

Được biết, với điểm thi đánh giá năng lực tại Đại học Quốc gia TPHCM, điểm ưu tiên khu vực 2 là 10 điểm, khu vực 2 nông thôn là 20 điểm và khu vực 1 được ưu tiên 30 điểm.

Có hai nhóm ưu tiên gồm nhóm ưu tiên 1 được cộng 80 điểm và nhóm ưu tiên 2 được cộng 40 điểm.

Với cách tính điểm mới này và mức điểm chuẩn đã tính điểm ưu tiên nên năm nay điểm chuẩn đánh giá năng lực tại một số trường đại học, đặc biệt tại các trường thành viên Đại học Quốc gia TPHCM rất cao.

Như tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TPHCM), ngoài ngành Khoa học máy tính, ngành Trí tuệ nhân tạo có điểm chuẩn 1.092; nhóm Ngành khoa học dữ liệu 1.019 điểm; ngành Thiết kế vi mạch 1.002 điểm.

Sinh viên Đại học Quốc gia TPHCM (Ảnh: Hoài Nam).

Tại Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn (Đại học Quốc gia TPHCM), ngành Truyền thông đa phương tiện có điểm chuẩn 972; ngành Tâm lý học 917; ngành Báo chí 913…

Tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin (Đại học Quốc gia TPHCM), ngành Trí tuệ nhân tạo có điểm chuẩn 1.089; ngành Khoa học dữ liệu 1.010; ngành Khoa học máy tính 993…