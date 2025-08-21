Hàng loạt ngành của Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM tăng điểm chuẩn

Sinh viên ở TPHCM năm 2025 (Ảnh: HCMUTE).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, lãnh đạo Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM thông tin, kết quả lọc ảo sơ bộ, điểm chuẩn của đa số ngành tăng so với năm ngoái.

Theo lý giải, nguyên nhân bởi số thí sinh đăng ký vào trường tăng, chủ yếu rơi vào nguyện vọng 1 và nguyện vọng 2.

Được biết, ngành Sư phạm tiếng Anh dự kiến tiếp tục dẫn đầu về điểm chuẩn. Các ngành kỹ thuật - công nghệ cũng có điểm chuẩn ở mức cao, với hai ngành nổi bật là bán dẫn và tự động hóa.

Bên cạnh đó, một số ngành cũng sẽ có điểm chuẩn giảm.

Năm 2024, khối ngành sư phạm điểm chuẩn đều trên 24 điểm. Điểm chuẩn cao nhất khối ngành này là sư phạm tiếng Anh với 27,5 điểm và cũng là ngành có điểm chuẩn cao nhất trường.

Các khối ngành STEM có điểm chuẩn cao nhất tương ứng là ngành công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa và ngành công nghệ thông tin (hệ tiếng việt), có điểm chuẩn lần lượt là 26,14 điểm và 25,97 điểm.

Nhà trường cho biết sẽ công bố điểm chuẩn trúng tuyển các ngành đại học hệ chính quy năm 2025 vào ngày mai (22/8).