Loạt trường học ở Hà Nội phát thông báo khẩn vì "đường ngập như sông"

6h21 phút, Trường THCS & THPT Nguyễn Tất Thành (thuộc Trường ĐH Sư phạm Hà Nội) phát đi thông báo khẩn tới toàn bộ phụ huynh: “Mưa to, đường ngập, kể cả một số khu vực trong Trường ĐH Sư phạm Hà Nội. Để đảm bảo sức khỏe và an toàn cho thầy cô, cán bộ nhân viên và học sinh, toàn trường chuyển sang học trực tuyến ngày hôm nay”.

Mưa lớn, đường ngập, nhà trường đã nhanh chóng cho các con chuyển sang học online.

Thông báo khẩn của trường học tại Hà Nội sáng nay (Ảnh: Cẩm Vân).

Chị Cẩm Vân, phụ huynh trường này cho biết, khu vực nhà chị đã mưa trắng trời từ hôm qua đến nay vì ảnh hưởng của bão số 5. Hôm nay, khi đang chuẩn bị đưa con đi học thì nhận được tin nhắn của nhà trường trong nhóm Zalo lớp.

“Chúng tôi thực sự cảm kích và ấm lòng. Việc chuyển qua học trực tuyến giúp an toàn cho các con. Đây cũng không phải lần đầu nhà trường phản ứng nhanh nhạy như vậy”, chị Vân nói.

Cũng trong sáng nay, giáo viên chủ nhiệm lớp 6D, Trường Lô mô nô xốp phát đi thông báo tới cha mẹ học sinh: “Hôm nay trời mưa, nhiều đoạn ngập nặng, bố mẹ chú ý đưa con tới trường an toàn. Nếu nhà các con bị ngập không đi học được, bố mẹ chủ động báo cô và cho các con nghỉ để đảm bảo an toàn. Nhà trường không xử lý đi muộn hôm nay”.

Chị Thu Hồng, phụ huynh lớp 6D cho biết, chị phải đưa con đi học sớm nên không kịp nhận tin nhắn này. Nhà trường linh hoạt vừa dạy ở trường vừa cho học sinh nghỉ, rất phù hợp cho các gia đình. Đặc biệt nhà trường rất nhân văn, không phạt học sinh tới muộn do ảnh hưởng mưa bão.

Trường Tiểu học Kim Giang cũng phát đi thông báo muộn cho biết, do trời mưa to, đường ngập, phụ huynh có thể đưa con đến trường muộn để đảm bảo an toàn.

Hàng loạt tuyến phố ngập như sông, xe máy đổ (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Mặc dù đang trong thời gian nghỉ hè nhưng hiện một số trường học ở Hà Nội đã đón học sinh đến học hè hoặc tham gia các câu lạc bộ trên tinh thần tự nguyện.

Do ảnh hưởng của mưa bão, một số trường phản ứng nhanh, thông báo tới các gia đình cho học sinh đến muộn hoặc chuyển sang học trực tuyến. Trong khi đó, một số trường học phản ứng chậm, khiến phụ huynh đến trường mới nhận được tin nhắn.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí, cơn mưa lớn kéo dài từ đêm qua đã khiến nhiều tuyến đường, phố của Hà Nội như: Ông Ích Khiêm, Tố Hữu; Nguyễn Trãi, Lương Thế Vinh,... chìm trong biển nước.

Nước ngập sâu ngang đầu gối, kéo dài từ đầu phố Lê Hồng Phong tới Hùng Vương. Theo ghi nhận, hàng chục xe máy phải dắt bộ, nhiều người phải quay đầu tìm lối đi khác.

Trong sáng nay Hà Nội vẫn tiếp diễn mưa lớn, gây ngập sâu và ùn tắc nghiêm trọng tại nhiều tuyến phố trong giờ cao điểm sáng.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia trong đêm qua và sáng sớm nay (26/8), khu vực đồng bằng Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa vừa, mưa to.

Riêng khu vực từ Hà Tĩnh đến Bắc Quảng Trị có mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 25/8 đến 3h ngày 26/8 có nơi trên 150mm.

Cụ thể như: Trạm Thường Tín (Hà Nội) 160mm; trạm Hương Nhượng 2 (Phú Thọ) 157mm; trạm Sơn Kim 2 (Hà Tĩnh) 211mm; trạm Đồng Văn (Nghệ An) 190mm; trạm Xuân Khánh (Thanh Hóa) 171mm.