Quý cô tóc bạc Hà Nội diện áo chần bông, chơi túi hàng hiệu trăm triệu đồng

Quý cô tóc bạc Hà Nội diện áo chần bông, phối đồ hàng hiệu trăm triệu đồng một cách sành điệu (Video: Lê Phương Anh - Mai Châm).

Trong tiết trời mùa đông Hà Nội, áo chần bông thêu tay là lựa chọn của các quý cô tuổi trung niên sành điệu, nhờ khả năng giữ ấm và tính ứng dụng cao.

Áo chần bông là loại áo được may theo kỹ thuật “chần”, tức là may ghép nhiều lớp vải lại với nhau bằng các đường may tạo thành ô, đường kẻ hoặc hoa văn nổi, bên trong có lớp bông để giữ ấm.

Đây là trang phục truyền thống của phụ nữ miền Bắc thuở xưa, nhưng những năm gần đây được làm mới và yêu thích trở lại. Đặc biệt, sự kết hợp giữa áo chần bông và chất liệu nhung, lụa, cộng thêm những chi tiết thêu tay tinh xảo tạo nên vẻ sang trọng cho người mặc.

Tuy vậy, để mặc đẹp áo chần bông phủ nhung, lụa, mà không tạo cảm giác nặng nề, già dặn, các quý cô trung niên có thể tham khảo cách phối đồ từ bộ ảnh dạo phố của 3 "người mẫu": Thu Đỗ, Hồng Hạnh và Thoa Nguyễn, thành viên “Hội tóc bạc lấp lánh”.

Mỗi người một phong cách riêng nhưng đều chung tinh thần tối giản, sang trọng và chú trọng chất liệu.

Từ áo khoác lửng, áo dáng dài đến phiên bản làm từ tơ tằm hay gấm, áo chần bông được phối với túi xách, giày dép và mũ hàng hiệu, tạo nên tổng thể hài hòa.

Chị Thu Đỗ (SN 1968) xuất hiện với váy chần bông màu đen, tay nhung loe màu đỏ của nhà thiết kế Đức Hùng. Chị kết hợp váy với giày cao gót đen, cùng cài áo đính đá của Chanel và vòng ngọc trai, mang đến vẻ ngoài hiện đại và sang trọng.

Kính râm Lowe trị giá khoảng 16 triệu đồng được chọn để tăng thêm sự quý phái, trong khi túi xách màu đỏ của một thương hiệu nội địa Thái Lan có giá khoảng 20 triệu đồng hoàn thiện tổng thể trang phục.

Chị Thu Đỗ cũng giới thiệu chiếc áo choàng chần bông với chất liệu nhung màu đen dáng dài điểm lông màu nâu, cùng lớp lót đỏ rực rỡ.

Bộ đồ còn được nhấn nhá bằng thắt lưng Gucci GG Marmont với khóa đính đá quý màu đỏ có giá 20 triệu đồng, túi xách Hermès Kelly cỡ nhỏ màu da bò trị giá khoảng 260-300 triệu đồng trở lên (tùy phiên bản), tạo tổng thể cuốn hút, nơi từng chi tiết đều góp phần làm nổi bật phong cách thời trang của chị.

Vai áo điểm xuyết những khóm lông màu nâu vàng dọc thân, tạo hiệu ứng tương phản sinh động. Bên trong, chị kết hợp áo và quần ống rộng màu đen làm nền cho áo khoác, mang lại tổng thể hài hòa.

Không ngại ngần phá cách, chị Thu Đỗ sử dụng khăn da bóng đội đầu, phối cùng kính râm to bản, tăng sức hút cho diện mạo.

Với bộ đồ này, Thu Đỗ cũng có thể biến tấu bằng cách thay khăn đội đầu bằng khăn quàng cổ Louis Vuitton họa tiết da báo.

Sự thay đổi nhỏ này mang đến cảm giác cao cấp hơn cho trang phục, đồng thời vẫn giữ được sự đồng bộ và phong cách mạnh mẽ vốn có.

Trong hình, chị Thoa Nguyễn (SN 1976) nổi bật với áo chần bông thêu tay hình đôi vẹt của NTK Đức Hùng, một chi tiết thủ công sống động, mang đến nét nghệ thuật riêng và tạo điểm nhấn cho tổng thể trang phục.

Bên trong, Thoa Nguyễn chọn áo đỏ của Eva de Eva làm lớp lót, hài hòa với tổng thể màu sắc cho trang phục.

Ngoài ra, chị Thoa Nguyễn còn gợi ý áo khoác chần bông ngắn, vừa giữ ấm vừa khoe chân, giúp tổng thể trang phục trở nên linh hoạt và thích hợp cho các buổi dạo phố hay gặp gỡ bạn bè.

Chị kết hợp chiếc áo với quần da của Zara, mang lại cảm giác hiện đại, năng động và đồng thời tôn lên vóc dáng của bản thân. Túi xách Michael Kors màu đỏ, có giá khoảng 7,3 triệu đồng, được chị chọn làm phụ kiện, góp phần làm nổi bật tổng thể trang phục và tạo sự đồng điệu về màu sắc, hoàn thiện vẻ ngoài.

Với một tông màu nổi bật hơn, chị Phạm Thị Hồng Hạnh (SN 1965) diện váy đỏ dáng dài xếp tầng, kết hợp túi xách nữ Coach màu đen trị giá khoảng 10 triệu đồng, bốt đen và áo trần bông màu đen.

Chiếc áo được trang trí họa tiết hoa thêu tay, tạo khối 3D trên nền vải đen, góp phần nhấn mạnh và tạo điểm nhấn cho tổng thể trang phục.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, chị Hạnh cho biết mình thường phối trang phục theo 2 nguyên tắc chính: Sử dụng các màu cùng tông hoặc tương phản để tạo điểm nhấn.

Trong bộ đồ lần này, chị áp dụng nguyên tắc tương phản: Váy đỏ nổi bật trên nền áo chần bông màu đen, kết hợp khăn quàng đỏ, trong khi túi xách và bốt màu đen giúp cân bằng tổng thể, tránh đơn điệu.

Ở bộ đồ thứ 2, cả ba tiếp tục diện áo chần bông, phối cùng mũ rộng vành, tạo vẻ ngoài năng động và trẻ trung hơn so với các trang phục trước.

Chị Thu Đỗ lựa chọn áo khoác chần bông tay ngắn với họa tiết chấm tròn nâu đen, phối cùng quần ống rộng xếp ly màu đen. Vốn là người yêu thích hàng hiệu, chị chọn túi xách Chanel màu đen có giá khoảng 70 triệu đồng, kết hợp vòng tay Hermès trị giá khoảng 19 triệu đồng.

Ở bộ đồ thứ 2, Phạm Thị Hồng Hạnh chọn váy len tăm màu kem, khoác ngoài áo phao ngắn màu đỏ rực rỡ với cổ tròn và họa tiết thêu hình cá chép trên ngực áo. Theo chị Hạnh, vì áo và túi đã nổi bật, chị chọn chân váy màu kem nhạt, dài đến bắp chân, kết hợp cùng áo khoác để tạo sự hài hòa về màu sắc.

Trong khi đó, Thoa Nguyễn diện áo chần bông thêu tay màu neon rực rỡ, kết hợp quần da tối màu, túi xách đen và bốt da tối màu. Áo phao dáng lửng màu vàng neon với vai độn nhẹ và họa tiết rồng thêu nhiều màu trên ngực áo tạo điểm nhấn, kết hợp cùng mũ phớt màu đen và nhẫn lớn, mang đến tổng thể vừa nổi bật, vừa hiện đại.

“Vì áo chần bông neon hơi khó kết hợp, tôi ưu tiên phụ kiện tối màu để tôn sắc áo và làm nổi bật vóc dáng. Lớp áo đỏ bên trong cũng giúp tạo thêm chiều sâu cho trang phục”, chị Thoa Nguyễn cho hay.

Khi được hỏi về cách bảo quản trang phục, Thu Đỗ chia sẻ bí quyết để đồ luôn mới: Với những chiếc áo khoác nhung chần bông, chị thường giặt khô, tránh giặt nước để lớp lót và họa tiết thêu không bị phai hay xù.

Các loại phụ kiện như túi xách da hay thắt lưng cũng được chị cẩn trọng lau chùi định kỳ và bảo quản trong túi chống bụi riêng. Nhờ những thao tác đơn giản nhưng đều đặn này, mỗi bộ trang phục của chị luôn giữ được phom dáng, màu sắc và sự tươi mới, giúp chị tự tin diện đi diện lại mà không lo xuống màu.

Không chỉ mang lại cảm giác ấm áp, những bộ trang phục chần bông còn phản ánh cá tính riêng của nhóm phụ nữ trung niên tự tin để tóc bạc và ăn mặc theo phong cách riêng.

Khi dạo phố, họ để lại ấn tượng nhờ mái tóc bạc óng ánh, làn da sáng và gu ăn mặc tinh tế. Các chị thường nhận được lời khen, những câu hỏi thăm từ người đi đường và ánh mắt ngưỡng mộ.

Nói về bản thân, Thoa Nguyễn cho biết, phong cách này không chỉ giúp chị tự tin hơn mà còn trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều phụ nữ khác. Nhờ những bí quyết chăm sóc tóc bạc và cách phối đồ mà chị chia sẻ, nhiều người đã tự tin nuôi tóc bạc và xây dựng được phong cách riêng, thể hiện cá tính đầy ấn tượng.

“Qua phong cách và hình ảnh đời thường của mình, tôi muốn khích lệ phụ nữ trung niên tự tin, tự do thể hiện cá tính qua thời trang, đồng thời sống trọn vẹn với chính mình”, chị Thoa Nguyễn bày tỏ.

Ảnh: Nguyễn Hà Nam