Nga nêu rõ cách chấm dứt xung đột tại Ukraine sau đề xuất hòa bình của Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc gặp tại Alaska hồi tháng 8 (Ảnh: Reuters).

Đại diện Thường trực của Nga tại Liên hợp quốc Vasily Nebenzya tuyên bố Moscow sẵn sàng tiếp tục chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine để đạt được các mục tiêu của mình. Tuy nhiên, Nga muốn đạt được các mục tiêu này thông qua con đường ngoại giao.

"Vấn đề là liệu điều này sẽ được thực hiện bằng biện pháp quân sự hay ngoại giao. Chúng tôi xin nhắc lại một lần nữa rằng chúng tôi ưu tiên phương án thứ hai (ngoại giao). Tuy nhiên, chúng tôi không thấy có điều kiện nghiêm túc nào cho việc này do các hoạt động can thiệp của châu Âu", ông Nebenzya phát biểu tại một cuộc họp của Hội đồng Bảo an về xung đột Ukraine.

Nhà ngoại giao Nga cảnh báo một cuộc xung đột vũ trang tiềm tàng giữa Nga và các nước châu Âu “khó có thể mang tính cục bộ" và sẽ gây nguy hiểm cho "tương lai của toàn thế giới”.

Ông Nebenzya cảm ơn các đại diện của Mỹ đã cố gắng truyền tải "thông điệp rõ ràng này" đến các nước châu Âu, những nước mà Nga cho rằng đã từ bỏ ý tưởng hòa bình và hợp tác.

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 9/12 cũng tuyên bố Nga sẽ đạt được tất cả các mục tiêu đã đề ra trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Một số mục tiêu chính mà Tổng thống Putin vạch ra vào năm 2022 là bảo vệ người dân ở các vùng Donetsk và Lugansk (vùng Donbass) ở miền Đông Ukraine, cũng như phi quân sự hóa Ukraine.

“Tất nhiên, chúng ta sẽ theo đuổi đến cùng, cho đến khi đạt được các mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt”, ông Putin nói tại cuộc họp trực tuyến với Hội đồng Nhân quyền của tổng thống Nga.

Ông Putin nói thêm rằng cuộc xung đột bùng phát do Ukraine điều quân đến Donbass, một khu vực có lịch sử thuộc Nga, nơi đã phản đối cuộc đảo chính vào năm 2014 ở Kiev. Điều này buộc Nga phải sử dụng quân đội để chấm dứt xung đột, theo Tổng thống Putin.

Trong cuộc phỏng vấn với kênh India Today tuần trước, Tổng thống Putin cũng nói rằng Nga đã cố gắng giải quyết xung đột bằng con đường ngoại giao trong 8 năm, và “đã ký kết các thỏa thuận Minsk, với hy vọng xung đột có thể được giải quyết bằng các biện pháp hòa bình”.

Tuy nhiên, ông Putin nói rằng “các nhà lãnh đạo phương Tây sau đó đã công khai thừa nhận rằng họ chưa bao giờ có ý định tôn trọng những thỏa thuận đó”, và chỉ ký kết chúng để giúp Ukraine có thời gian tái vũ trang.

Nga cho đến nay vẫn hoan nghênh nỗ lực ngoại giao mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump dựa trên kế hoạch hòa bình 28 điểm của ông Trump làm cơ sở cho một giải pháp hòa bình.

Moscow cho rằng Kiev đang trì hoãn các cuộc đàm phán hòa bình, với sự ủng hộ của các nước châu Âu. Nga nhiều lần khẳng định ưu tiên giải pháp ngoại giao hơn, nhưng nhấn mạnh Moscow sẽ thúc đẩy việc đạt được các mục tiêu bằng các biện pháp quân sự nếu Ukraine tiếp tục trì hoãn đàm phán.

Tổng thống Mỹ hối thúc Ukraine về thỏa thuận hòa bình

Tổng thống Trump tuần này tiếp tục kêu gọi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chấp nhận các đề xuất hòa bình. Ông Trump cho rằng nhà lãnh đạo Ukraine thậm chí còn chưa xem qua kế hoạch mới nhất của Mỹ.

Trong một cuộc phỏng vấn với Politico hôm 8/12, Tổng thống Trump đã kêu gọi Tổng thống Zelensky bắt đầu chấp nhận các đề xuất hòa bình. Ông Trump cho rằng Nga có vị thế đàm phán mạnh hơn nhiều và có thể sẽ áp đảo lực lượng của Kiev về lâu dài.

Tổng thống Trump chỉ ra rằng Nga là "quốc gia lớn hơn nhiều" so với Ukraine và đang "chiếm thế thượng phong" trong cuộc xung đột.

Ông Trump cho biết nhà lãnh đạo Ukraine vẫn chưa xem xét kế hoạch hòa bình mới nhất của Mỹ, mặc dù các quan chức cấp cao của Zelensky "rất thích đề xuất này".

"Rất nhiều người đang thiệt mạng (vì xung đột). Vì vậy, sẽ rất tốt nếu ông ấy đọc nó", Tổng thống Trump nói, ám chỉ rằng nhà lãnh đạo Ukraine phải chịu trách nhiệm cho việc trì hoãn quá trình giải quyết xung đột.

"Ông ấy sẽ phải hành động và bắt đầu chấp nhận mọi thứ", Tổng thống Trump tuyên bố, đồng thời nói thêm rằng Tổng thống Zelensky đang “thất thế”.

Ông Trump cũng cho rằng đây là “thời điểm quan trọng” để Ukraine tổ chức bầu cử, lưu ý rằng đã quá lâu kể từ lần bỏ phiếu cuối cùng và người dân Ukraine xứng đáng được lựa chọn.

Kế hoạch hòa bình 28 điểm ban đầu của ông Trump đã được hé lộ từ tháng trước. Kế hoạch này bao gồm các yêu cầu đối với Kiev về việc rút quân khỏi vùng Donbass ở miền Đông, cam kết không gia nhập NATO và hạn chế quy mô lực lượng vũ trang của mình. Kiev đã kịch liệt bác bỏ đề xuất này.

Kể từ đó, kế hoạch của Mỹ đã trải qua một số thay đổi với sự đóng góp ý kiến ​​từ Nga và Ukraine. Tuy nhiên, Tổng thống Trump cho biết ông “thất vọng” vì dường như Tổng thống Zelensky vẫn chưa đọc bản dự thảo mới nhất.

Tổng thống Zelensky đã nhiều lần bác bỏ việc từ bỏ các vùng lãnh thổ của Ukraine và khẳng định Kiev “xứng đáng có một nền hòa bình”.

Nga hoan nghênh kế hoạch hòa bình của Tổng thống Trump và tái khẳng định lập trường sẵn sàng đàm phán. Đồng thời, Moscow vẫn kiên quyết yêu cầu Kiev công nhận đường biên giới mới sau khi Nga sáp nhập các vùng lãnh thổ, đồng thời cam kết trung lập.