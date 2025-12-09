Tài tử Thương Tín thời đỉnh cao cát-xê trả bằng vàng, cuối đời túng thiếu

Thông tin nghệ sĩ Thương Tín qua đời ở tuổi 69 khiến nhiều người không khỏi xót xa. Ông từng là một trong những gương mặt sáng giá của sân khấu và điện ảnh Việt Nam thập niên 1980-1990, ghi dấu ấn với vẻ lãng tử, phong độ và khả năng diễn xuất thiên bẩm.

Hơn nửa thế kỷ theo nghề, ông từng đứng ở đỉnh vinh quang mà hiếm diễn viên nào ở thời điểm đó đạt được. Thế nhưng cuối đời, nam nghệ sĩ lại sống lặng lẽ, chật vật trong bệnh tật và túng thiếu, để lại nhiều nuối tiếc về một thời vàng son.

Thông tin nghệ sĩ Thương Tín qua đời khiến người hâm mộ xót xa (Ảnh: Chụp màn hình).

Đóng hơn 200 bộ phim, cát-xê được trả bằng vàng

Năm 13 tuổi, Thương Tín bỏ nhà theo đoàn cải lương vì tò mò cuộc sống phiêu bạt. Hai năm sau, ông bị gia đình đưa về và gửi vào Trường Quốc gia Âm nhạc - Kịch nghệ Sài Gòn. Đây chính là bước ngoặt quan trọng mở ra con đường nghệ thuật của tài tử sau này.

Tốt nghiệp, ông về đoàn kịch nói Cửu Long Giang. Với vóc dáng cao ráo, phong thái lãng tử và khả năng nhập vai nhanh nhạy, Thương Tín được giao nhiều vai có "đất diễn".

Ông từng cho biết: "Người ta phải đóng vai phụ rồi mới lên chính, còn tôi vừa vào đã được giao vai quan trọng. Lên thang cao rồi, đâu dám leo xuống nữa".

Nghệ sĩ Thương Tín và Chánh Tín trong "Ván bài lật ngửa" (Ảnh: Tư liệu).

Khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao, Thương Tín được điều sang đoàn kịch nói Kim Cương. Việc được diễn cặp với "kỳ nữ" Kim Cương là dấu mốc khiến tên tuổi ông bật lên mạnh mẽ. Suốt thời kỳ đó, ông đã đảm nhiệm hơn 100 vai kịch nói, trong đó hai phần ba là vai chính, một con số hiếm nghệ sĩ sân khấu nào có được.

Không chỉ là ngôi sao sân khấu, Thương Tín còn là gương mặt được săn đón ở lĩnh vực điện ảnh. Ông để lại dấu ấn trong gần 200 phim, nổi bật nhất là vai Thiếu tá Lưu Trọng Kỳ Vọng trong Ván bài lật ngửa, tướng cướp Bạch Hải Đường trong Săn bắt cướp và đặc biệt là Sáu Tâm trong Biệt động Sài Gòn.

Trong đó, vai Sáu Tâm - người lính biệt động quả cảm - đã đưa tên tuổi Thương Tín lên hàng ngôi sao của màn ảnh Việt thời kỳ ấy.

Thương Tín trong phim "Biệt động Sài Gòn" (Ảnh: Chụp màn hình).

Thương Tín từng kể lại rằng nhiều đạo diễn thời đó họ phải "xếp hàng" chờ lịch của ông. Ngay cả khi ông đang đóng phim khác, các nhà sản xuất vẫn sẵn sàng dời lịch bấm máy để có bằng được Thương Tín cho vai nam chính. Có người thậm chí… không thích ông nhưng vẫn phải mời vì sức hút quá lớn.

Ở tuổi 27, Thương Tín lập kỷ lục đóng 12 phim trong một năm, được Trung tâm Sách kỷ lục Việt Nam xác nhận, minh chứng cho mức độ phủ sóng dày đặc của ông trên màn ảnh. Thu nhập của ông vì thế cũng thuộc hàng cao nhất giới nghệ sĩ lúc bấy giờ.

Nhiều phim trả cát-xê bằng vàng và có thời điểm, ông gom cả khoản thu từ nhiều bộ phim để mua vàng cất giữ. Dù vậy, bản thân Thương Tín nhiều lần khẳng định tiền bạc không phải điều ông quan tâm nhất khi nhận vai.

"Suốt cuộc đời làm nghệ thuật, tôi chưa bao giờ đặt vấn đề cát-xê. Họ đưa giá, nếu phù hợp thì tôi nhận. Tôi đóng phim không vì tiền, thời đó tôi còn trẻ, chỉ hăng say làm nghề", nam nghệ sĩ từng chia sẻ.

Cuộc sống phong lưu

Có danh tiếng lẫy lừng nhưng Thương Tín cũng nổi tiếng là tài tử ăn chơi, đào hoa bậc nhất thời đó. Ông kể, có đêm ông xài hết vài ba cây vàng là bình thường. Sau mỗi ngày quay phim và diễn ở sân khấu, ông thường tụ tập bạn bè đi ăn uống hoặc đến phòng trà nhảy đầm.

Thương Tín cho biết: "Thời đó chỉ có giới thượng lưu ở TPHCM mới chơi nhảy đầm vì tốn tiền lắm, tính ra cũng cỡ vài ba cây vàng".

Nghệ sĩ Thương Tín và "nữ hoàng ảnh lịch" Diễm My thời trẻ (Ảnh: Tư liệu).

Ngày ấy đi đến đâu Thương Tín cũng khiến nhiều người phải trầm trồ vì phong cách lịch lãm. Nhiều diễn viên ngạc nhiên khi thấy ông thay đổi xe hơi liên tục, quay phim rồi lại "chạy show" đi phim khác.

"Quần áo tôi mặc, giày dép tôi mang nhiều vô kể, xe thì 4 chiếc xe máy, 2 chiếc xe hơi, sáng mặc đồ nào phải suy nghĩ thêm đi với xe nào cho hợp", nghệ sĩ từng chia sẻ.

Đời sống tình cảm của ông cũng mang màu sắc một tài tử phong lưu. Thời trẻ, Thương Tín từng vướng tin đồn hẹn hò với nhiều người đẹp nổi tiếng, từ "nữ hoàng ảnh lịch" Diễm My, đến "đệ nhất mỹ nhân" Thẩm Thúy Hằng và không ít chân dài đình đám khác.

"Tôi còn có tính hiếu thắng, thấy một cô gái đẹp thì tôi muốn cô ấy phải là của mình. Không yêu nhưng giá nào tôi cũng phải chinh phục bằng được", ông từng kể.

Biến cố và những năm tháng chật vật

Bước sang thập niên 2000, dòng phim thị trường nở rộ, điện ảnh đổi mới, cái tên Thương Tín xuất hiện thưa dần. Ông mở quán cà phê kinh doanh nhưng lại vướng ồn ào đánh bạc năm 2007, khiến danh tiếng bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Nam nghệ sĩ thừa nhận: "Cờ bạc không khiến tôi mất nhiều tiền, nhưng làm tôi mất hình ảnh và danh tiếng. Đó là điều đáng tiếc nhất".

Thương Tín cùng các diễn viên trong phim "Biệt động Sài Gòn" trong chương trình "Ký ức vui vẻ" (Ảnh: Nhà sản xuất cung cấp).

Từ tài tử hàng đầu màn ảnh, Thương Tín dần đối mặt với tuổi già thiếu thốn. Có giai đoạn ông phải sống trong nhà thuê tạm bợ, chạy xe ôm công nghệ để kiếm sống, phụ thuộc vào sự giúp đỡ của đồng nghiệp và mạnh thường quân.

Thương Tín trải qua bốn cuộc hôn nhân nhưng chưa lần nào làm lễ cưới. Ông có một con trai hiện là ca sĩ phòng trà tại TPHCM và một con gái với người vợ kém 32 tuổi.

Những năm cuối đời, vợ và con gái chuyển đi nơi khác sống, còn ông dựa vào sự chăm sóc của em trai ở Phan Rang. Nam nghệ sĩ ra đi khi chưa kịp nhìn mặt các con lần cuối, để lại niềm xót xa với khán giả.