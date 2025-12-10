"Trải thảm đỏ" đón doanh nghiệp FDI lên sàn chứng khoán

Ngày 9/12, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã tổ chức Hội nghị phổ biến quy định về niêm yết và đăng ký giao dịch đối với tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài (FDI). Tại đây, cơ quan quản lý khẳng định quyết tâm tháo gỡ vướng mắc để khơi thông dòng vốn này lên sàn chứng khoán.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBCKNN Vũ Thị Chân Phương nhấn mạnh thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới, đòi hỏi sự chuyển dịch theo chiều sâu và tuân thủ các chuẩn mực quốc tế khắt khe hơn. Trong bối cảnh đó, sự hiện diện của khối doanh nghiệp FDI trên sàn niêm yết mang ý nghĩa chiến lược.

"Chúng tôi kỳ vọng sẽ đón nhận thêm nhiều doanh nghiệp FDI quy mô lớn, hoạt động hiệu quả. Sự tham gia này không chỉ giúp nâng cao chất lượng hàng hóa, gia tăng lựa chọn cho nhà đầu tư mà còn góp phần quan trọng trong việc cơ cấu lại tỷ trọng các nhóm ngành trên bảng điện tử", bà Phương chia sẻ.

Chủ tịch UBCKNN Vũ Thị Chân Phương tại Hội nghị (Ảnh: UBCKNN).

Về mặt chính sách, bà Phương cho biết thời gian qua, UBCKNN đã tích cực tham vấn ý kiến các bộ, ngành và báo cáo Chính phủ, Bộ Tài chính nhằm tháo gỡ các nút thắt pháp lý hiện hữu. Cơ quan quản lý cam kết sẽ sát cánh, hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp trong quá trình chuẩn hóa hồ sơ để tiếp cận thị trường vốn Việt Nam.

Chiến lược thúc đẩy doanh nghiệp FDI tham gia thị trường diễn ra trong bối cảnh vĩ mô tích cực, đặc biệt sau cột mốc ngày 8/10 khi FTSE Russell chính thức công bố nâng hạng TTCK Việt Nam từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp.

Việc bổ sung nguồn cung chất lượng từ khối FDI được đánh giá là bước đi cần thiết để gia tăng quy mô và sức hấp dẫn của thị trường đối với các định chế tài chính quốc tế, đồng thời thể hiện quyết tâm hội nhập sâu rộng của Việt Nam.

Trong khuôn khổ hội nghị, đại diện cộng đồng doanh nghiệp FDI đã trực tiếp thảo luận về những rào cản kỹ thuật khi thực hiện IPO và niêm yết.

Các vấn đề trọng yếu được quan tâm bao gồm: Quy trình và thời điểm chuyển đổi sang mô hình công ty cổ phần; quy định về việc giảm tỷ lệ sở hữu nước ngoài xuống dưới 100% để đủ điều kiện đại chúng; hành lang pháp lý cho việc phát hành các loại chứng khoán khác (như trái phiếu); các yêu cầu về báo cáo kiểm toán vốn điều lệ thực góp hay quy định về báo cáo định giá độc lập trong hồ sơ đăng ký.