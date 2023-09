Huấn luyện viên "The New Mentor 2023" trông nền nã, thanh lịch khi diện váy dáng suông, in họa tiết Hy Lạp thời cổ đại. Đây là thiết kế đến từ bộ sưu tập Dior Resort 2022. Jisoo cũng từng mặc chiếc váy này lúc tham dự show thời trang Xuân - Hè 2022 của nhà mốt. Thanh Hằng chọn phụ kiện là mẫu túi Lady D-Joy cỡ "medium" phiên bản da cừu màu đen, được trang trí bởi ngọc trai và đinh tán bằng nhựa trắng tạo họa tiết Cannage (Ảnh: @phamthanhhang_).