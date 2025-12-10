Áo dài trở thành điểm tựa cho phụ nữ Việt khởi nghiệp

Tại Hội nghị tổng kết đề án "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025", nhà thiết kế (NTK) Đỗ Trịnh Hoài Nam - Phó Chủ tịch Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam - đã có những chia sẻ đáng chú ý về hành trình đưa áo dài lan tỏa mạnh mẽ hơn trong cộng đồng.

Đồng thời, anh khẳng định áo dài đang trở thành sức mạnh văn hóa, là điểm tựa giúp phụ nữ tự tin lập nghiệp.

NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam góp phần đưa áo dài Việt Nam lan tỏa mạnh mẽ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Anh cho biết, suốt nhiều năm làm nghề, điều khiến anh day dứt nhất không phải là những bộ sưu tập chưa hoàn chỉnh, mà là những câu chuyện đời sau mỗi chiếc áo dài.

"Tôi tin rằng khi người phụ nữ có một nghề trong tay, họ mở thêm một cánh cửa tự do. Áo dài không chỉ giúp họ đẹp hơn mà còn giúp họ đứng vững hơn. Tôi nhớ rất nhiều chị em ở nông thôn, miền núi. Họ là những người bắt đầu với một chiếc máy may cũ, vừa trả nợ, vừa nuôi con ăn học.

Mỗi bộ áo dài hoàn thành không chỉ là sản phẩm, mà là một trang đời mới của họ. Chính những trang đời ấy khiến tôi không cho phép mình dừng lại", NTK Trịnh Hoài Nam chia sẻ.

NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam đã tổ chức nhiều lớp đào tạo nghề cắt may áo dài (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Theo nhà thiết kế, giai đoạn 2017-2025 là dấu mốc quan trọng để khẳng định áo dài không chỉ là di sản văn hóa mà còn là một ngành nghề nghiêm túc, có khả năng tạo sinh kế bền vững.

Từ những lớp học nhỏ đến các sàn diễn quốc tế, hành trình này gửi đi thông điệp rằng áo dài có thể bước ra từ căn nhà người thợ để đến với ánh đèn thế giới.

"Điều tôi tự hào nhất là ngày càng nhiều phụ nữ dám ghi tên mình lên sản phẩm do chính họ làm ra, không còn đứng lặng lẽ phía sau chiếc máy may", anh nói.

Khi nói về vai trò của nghề may áo dài đối với phụ nữ nông thôn, miền núi hay nhóm yếu thế, NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam cho rằng đây là công việc mang lại nhiều giá trị thiết thực.

"Ở nhiều địa phương, một chiếc máy may đặt góc nhà có thể trở thành một doanh nghiệp nhỏ. Nó cho họ cơ hội làm việc gần con, gần cha mẹ mà vẫn có thu nhập và được tôn trọng.

Khi người phụ nữ cảm thấy mình có ích, họ sẽ đứng thẳng lưng và nhìn cuộc đời bằng ánh mắt khác. Vì vậy, chúng tôi luôn mong muốn có thêm nguồn lực, thêm lớp học, thêm đầu ra cho những người dễ bị bỏ quên nhất", anh chia sẻ.

NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nhìn về giai đoạn 2026-2035, nhà thiết kế cho rằng hệ sinh thái hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp áo dài cần bước lên một tầm cao mới. Không chỉ dừng lại ở việc dạy may, mục tiêu lớn hơn là giúp phụ nữ làm chủ kinh tế trên chính sản phẩm họ tạo ra.

"Phụ nữ hôm nay cần vừa giữ được hồn Việt trong tà áo dài, vừa biết ứng dụng công nghệ, mạng xã hội, hội chợ, sàn diễn để đưa sản phẩm ra thị trường. Tôi kỳ vọng hiệp hội sẽ trở thành chiếc cầu nối giữa giá trị văn hóa và cơ hội kinh tế, giúp phụ nữ Việt tự tin vượt qua giới hạn của mình", anh bày tỏ.

NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam cũng động viên đến những phụ nữ đang hoặc chuẩn bị bắt đầu hành trình kinh doanh.

"Khởi nghiệp không phải để chứng minh mình hơn ai, mà để sống đúng với giá trị của bản thân. Chọn áo dài làm con đường lập nghiệp là chọn một nghề đòi hỏi đôi tay khéo léo và trái tim bền bỉ. Đừng ngại xuất phát muộn, đừng sợ đi chậm. Nếu mỗi ngày tiến một bước nhỏ mà không bỏ cuộc, tà áo dài sẽ trở thành điểm tựa rất vững", anh nhắn nhủ.