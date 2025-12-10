Hà Nội thuê tư vấn lập hệ thống trạm sạc và tủ đổi pin cho xe điện

Tại buổi tọa đàm trực tuyến với chủ đề "Hà Nội cấm xe máy xăng theo giờ: Tính toán nào cho hạ tầng và sinh kế?" do báo Dân trí phối hợp với Văn phòng UBND TP Hà Nội tổ chức chiều 9/12, ông Đào Việt Long, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP Hà Nội, khẳng định hạ tầng trạm sạc là yếu tố then chốt được đặt ra trong quá trình chuyển đổi xanh.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội đánh giá, nếu không chuẩn bị hạ tầng trạm sạc một cách bài bản và đồng bộ, việc chuyển đổi phương tiện xanh sẽ khó đạt kết quả như kỳ vọng.

Do đó, ngay sau khi có chỉ đạo của UBND thành phố, tổ công tác liên ngành do Sở Xây dựng làm tổ trưởng đã triển khai rà soát và khảo sát thực địa trên diện rộng.

Qua hai đợt triển khai khảo sát, Sở Xây dựng Hà Nội đã tổng hợp được 110 vị trí tiềm năng, phân bổ trên nhiều loại hình đất và nhiều khu vực khác nhau trên địa bàn thành phố, tập trung từ Vành đai 3 trở vào. Kết quả cho thấy đa phần các vị trí đều phù hợp để lắp đặt trạm sạc.

Quang cảnh buổi tọa đàm (Ảnh: Hải Long).

Song ông Đào Việt Long cho rằng, khó khăn lớn nhất hiện nay là các cơ quan Trung ương chưa ban hành đầy đủ các quy chuẩn quốc gia về trạm sạc.

Sở Xây dựng đã báo cáo thành phố phương án lắp đặt thí điểm tại các bãi đỗ xe đang được cấp phép và các vị trí phù hợp trong kết quả khảo sát, để chủ động chuẩn bị hạ tầng trong thời gian tới.

"Tôi cũng xin làm rõ rằng không phải trên toàn địa bàn Vành đai 3 chúng ta chỉ triển khai trạm sạc tại 110 vị trí này, mà đây mới là các điểm có thể thực hiện lắp đặt thí điểm ngay trong giai đoạn đầu.

Sau quá trình tổng kết, đánh giá việc thí điểm, thành phố sẽ tiếp tục mở rộng mô hình ra các vị trí khác phù hợp với nhu cầu và điều kiện hạ tầng", ông Đào Việt Long khẳng định.

Qua kiểm tra thực tế, ông đánh giá công nghệ hiện nay đã phát triển rất mạnh, xe máy điện không chỉ có thể sạc trực tiếp mà còn có thể đổi pin nhanh chóng.

Sở cũng đang làm việc về đề xuất thiết lập hệ thống trạm đổi pin cho xe điện hai bánh, đây cũng là một giải pháp quan trọng nhằm giảm lo ngại của người dân về thời gian tiếp nhiên liệu, đồng thời hạn chế nguy cơ cháy nổ khi sạc tại nhà hoặc các điểm không đảm bảo an toàn.

Ông Đào Việt Long, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP Hà Nội (Ảnh: Hải Long).

Thời gian tới, Hà Nội dự kiến sẽ thuê tư vấn có kinh nghiệm để khảo sát, phân loại và lập kế hoạch tổng thể hệ thống trạm sạc, tủ đổi pin trên toàn đô thị.

Đồng thời, Hà Nội cũng xây dựng một bộ tiêu chí đầy đủ từ pháp lý, kỹ thuật, tài chính đến hiệu quả đầu tư làm cơ sở cho việc chuẩn bị hồ sơ mời thầu và lựa chọn nhà đầu tư phù hợp sau giai đoạn thí điểm.

"Chỉ khi có một chương trình chuyển đổi mạnh mẽ, rõ ràng và nhất quán thì khu vực tư nhân mới thật sự mạnh dạn đầu tư vào hạ tầng trạm sạc. Nhà nước sẽ đóng vai trò kiến tạo, tạo hành lang pháp lý, chuẩn hóa thiết kế, bố trí mặt bằng; còn thị trường và doanh nghiệp sẽ là lực lượng chính triển khai hạ tầng", ông Đào Việt Long nói.

Cây xăng ở Hà Giang được trang bị trạm sạc ô tô điện (Ảnh: V-Green).

Theo thống kê, Hà Nội hiện có 6,9 triệu xe máy và thêm khoảng 1,5 triệu xe từ các tỉnh lân cận hoạt động hằng ngày. Tỉ lệ xe máy cũ chiếm tới 70%, mô tô và xe máy chiếm đến 95% lượng phương tiện cơ giới.

Tác động của nhóm xe cũ tới môi trường đã được chứng minh bằng những con số đáng lo ngại: 94% lượng hydrocarbon HC, 87% CO, 57% NOx và 33% bụi mịn PM10 từ giao thông. Đây là lý do khiến chất lượng không khí ở nhiều thời điểm rơi vào mức báo động, đe dọa trực tiếp sức khỏe cộng đồng.