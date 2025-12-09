Ninh Dương Lan Ngọc đi lại khó khăn, nhan sắc gây chú ý

Ninh Dương Lan Ngọc xuất hiện nổi bật nhờ vẻ đẹp rạng rỡ, vóc dáng quyến rũ. Bên cạnh nhan sắc, Ninh Dương Lan Ngọc cũng được khán giả quan tâm về tình hình sức khỏe.

Ninh Dương Lan Ngọc trong lễ trao giải hôm 8/12 ở TPHCM (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Một số tình huống nữ diễn viên đi tập tễnh, suýt vấp ngã khi di chuyển trên thảm đỏ khiến khán giả lo lắng. Khi bước lên sân khấu, cô cũng được MC Trấn Thành dìu từng bước.

Người hâm mộ cho rằng Ninh Dương Lan Ngọc đi giày cao gót là mạo hiểm vì dễ gây ảnh hưởng đến tình hình hồi phục sau chấn thương chân.

Sau buổi lễ, Ninh Dương Lan Ngọc trấn an người hâm mộ trên trang cá nhân: "Là con gái nên tôi thích điệu đà, chọn chiếc giày cao gót phù hợp với chiếc đầm và để tôn vóc dáng xuất hiện trước mọi người. Tôi cũng muốn tập đi cho bàn chân quen dần nên di chuyển hơi lâu một chút, mong khán giả thông cảm cho tôi".

Khoảnh khắc MC Trấn Thành dìu Ninh Dương Lan Ngọc gây chú ý (Ảnh: Cắt từ clip).

Tại sự kiện, Ninh Dương Lan Ngọc chọn chiếc váy dà được thiết kế tối giản, trong đó phần thắt eo và đường viền cổ của mẫu váy được lấy cảm hứng từ phong cách của phụ nữ thượng lưu thế kỷ 18.

Chất vải mềm mại, buông xõa từ hông tạo nên dáng chữ A ôm nhẹ và thanh mảnh, kết hợp cùng corset (áo bó eo) cổ điển, cổ thuyền trễ vai xếp nếp tạo nên một tổng thể thanh lịch cho Ninh Dương Lan Ngọc. Thiết kế mà nữ diễn viên diện có giá gần 300 triệu đồng.

Người đẹp cũng tạo điểm nhấn cho diện mạo khi kết hợp bộ trang phục cùng đôi hoa tai của thương hiệu xa xỉ có trị giá hơn 170 triệu đồng.

Nữ diễn viên chia sẻ niềm vui khi thắng giải thưởng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trong khuôn khổ đêm trao giải, Ninh Dương Lan Ngọc được xướng tên chiến thắng ở hạng mục Female Icon of the Year (Biểu tượng nữ của năm). Đây là giải thưởng vinh danh những cống hiến của nữ nghệ sĩ trong nhiều hoạt động năm vừa qua.

Ninh Dương Lan Ngọc cho biết: "Đây là món quà lớn để khép lại một năm đầy thử thách và đáng nhớ. Giải thưởng cũng đánh dấu bước trưởng thành và phát triển trong sự nghiệp của tôi. Sự yêu thương của khán giả là động lực để tôi tiếp tục cố gắng và phấn đấu nhiều hơn trên hành trình hoạt động nghệ thuật".

Hé lộ về kế hoạch năm 2026, Ninh Dương Lan Ngọc cho biết, cô đang ở giai đoạn chuyển mình và mong chờ một dự án điện ảnh phù hợp.

“Tôi hiểu khán giả thương và lo lắng, nhưng tôi không muốn vội vàng nhận dự án chưa thật sự phù hợp rồi sau đó khiến mọi người thất vọng. Tôi hy vọng khán giả và người hâm mộ sẽ thông cảm.

Với tôi, mỗi dự án hay kịch bản khi đến với mình đều là cái duyên. Tôi vẫn cầu mong duyên đến mỗi ngày. Mong rằng trong tương lai gần tôi sẽ gặp được duyên lành để tái ngộ khán giả”, Ninh Dương Lan Ngọc trải lòng.