Vùng áp thấp ở Biển Đông suy yếu và tan dần

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết rạng sáng 10/12, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở phía Nam Biển Đông.

Trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ khoảng 20km/h, suy yếu và tan dần.

Do ảnh hưởng của vùng áp thấp, khu vực phía Nam Biển Đông có gió mạnh cấp 5, giật cấp 7.

Vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa), vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau và khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió đông bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh. Sóng biển cao 2-4m và có mưa dông, gió giật mạnh.

Tàu thuyền hoạt động ở vùng biển nói trên lưu ý chủ động phòng tránh, đảm bảo an toàn.

Hướng di chuyển của vùng áp thấp thời điểm mới hình thành ngày 9/12 (Ảnh: NCHMF).

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định trong tháng 12, Biển Đông có thể xuất hiện 1-2 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới.

Theo quy luật khí tượng, khu vực nguy cơ chịu ảnh hưởng của xoáy thuận nhiệt đới trong giai đoạn kể trên thường là Trung Bộ hoặc các tỉnh phía nam.

Theo Cục Khí tượng thủy văn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) từ đầu năm 2025 đến nay đã có 21 cơn bão, áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông (15 cơn bão và 6 áp thấp nhiệt đới).

Năm nay cũng trở thành năm có số lượng bão, áp thấp nhiệt đới hoạt động nhiều nhất trên Biển Đông kể từ khi có số liệu quan trắc (từ năm 1961), năm nhiều xoáy thuận nhiệt đới nhất (trước đó là năm 2017 với 20 cơn bão, áp thấp nhiệt đới).