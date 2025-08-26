NSƯT Hoài Linh sau 5 năm mắc ung thư: Vẫn ăn cá khô, kể chuyện đi buôn đất

"Nhiều người đồn tôi bệnh nặng, sắp chết"

Sau 5 năm điều trị ung thư tuyến giáp, sức khỏe của ông hiện ra sao?

- Sức khỏe của tôi ổn định, tim mạch không có vấn đề gì. Có khi ăn uống thất thường thì đau dạ dày một chút, nhưng ngược lại, lúc đi làm phim hay tập kịch thì tôi lại sinh hoạt điều độ hơn, ăn cơm cùng đoàn nên cũng khỏe.

Tôi vẫn duy trì uống thuốc ngủ để hỗ trợ giấc ngủ và dùng thuốc điều trị ung thư tuyến giáp, cái này thì phải uống suốt đời. Nhưng nhìn chung sức khỏe ổn, thậm chí dạo này tôi còn tăng cân lên một chút.

Thời gian anh sụt cân, có rất nhiều tin đồn tiêu cực về sức khỏe, anh có quan tâm?

- Tôi đọc nhiều lắm, nhất là trên TikTok, cứ thấy hình ảnh mình kèm theo tin kiểu "Hoài Linh sắp chết, bị ung thư, bệnh nặng"… Rồi từ đó người thân của tôi lo lắng, gọi điện hỏi thăm liên tục.

Thật ra với tôi thì mấy chuyện này bình thường thôi, không có gì phải bận tâm. Điều tôi ái ngại nhất là những điều đó làm phiền tới người thân và khán giả thương mình. Thỉnh thoảng còn xuất hiện tin tôi đột quỵ hay "chết rồi", nghe buồn cười thì ít mà tội cho người xung quanh thì nhiều.

Nghệ sĩ Hoài Linh trong buổi ra mắt phim (Ảnh: Quỳnh Tâm).

Khán giả hay đùa rằng anh chỉ ăn khô mắm, vậy làm sao đảm bảo đủ dinh dưỡng?

- Giờ tôi cũng thay đổi rồi, bắt đầu chú ý chế độ ăn hơn, có thêm rau. Nhưng thú thật, khô mắm vẫn là món chủ đạo vì tôi ăn quen từ nhỏ. "Món sang" nhất mà tôi ăn chắc cũng chỉ thịt quay, thịt luộc. Còn súp, bào ngư, vi cá thì không đụng tới.

Mẹ vẫn thường xuyên nhắc tôi phải ăn uống điều độ. Tôi cũng ráng ăn cho đủ chất, nhưng bản thân không thèm nhiều món. Dạo này thì khác, có khi nửa đêm thèm ốc luộc lại chạy đi mua ăn ngay.

Nếu không đi diễn hay tập kịch, cuộc sống của anh thế nào?

- Tôi dậy từ 7h sáng, ra sân ngồi nghe chim hót, uống trà tới trưa. Nếu hôm nào có tập kịch thì đi, không thì xuống rẫy chơi.

Hoài Linh cùng các diễn viên quay phim ở miền Tây (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Từ ngày bố mất, anh gắn kết với mẹ thế nào?

- Trong nhà có một người già thì mình phải chiều theo ý mẹ. Mẹ muốn gì tôi chiều đó, thích về Mỹ thì cho về, muốn ở Việt Nam thì ở. Bố mẹ tôi được cái không bao giờ đòi hỏi con cái chuyện tiền bạc, vật chất. Mẹ chỉ mong con cái khỏe mạnh.

Tôi nhớ có thời gian mình lười, cứ nằm lì trong phòng. Mẹ hay có thói quen vào phòng hỏi thăm con trai, nếu thấy tôi ngủ thì hôn nhẹ lên vai một cái rồi mới đi. Ấm áp lắm!

Mạng xã hội cũng là nơi rất tốt để kết nối anh với khán giả, anh có định hoạt động lại sau nhiều năm "đóng băng" các tài khoản của mình?

- Thật ra tôi cũng muốn chơi mạng xã hội, nhưng từ khi bố mất, tôi gần như ngưng hẳn, mấy năm liền không đăng gì trên TikTok, Facebook, YouTube. Tôi nghĩ thôi cứ để từ từ. Nếu có đăng thì chắc cũng chỉ mấy cảnh làm vườn, trò chuyện vui với mọi người.

Tôi vốn đơn giản, sau này già về vườn thì tha hồ quay dựng. Còn bây giờ thì chưa "máu" lắm, dù biết các kênh đó cũng mang lại nguồn thu nhập.

Nam nghệ sĩ cho biết đã tăng cân "nhẹ" (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Ngôi đền thờ Tổ quy mô lớn như vậy, anh quán xuyến thế nào?

- Tôi chủ yếu ở nhà chính tại Phú Nhuận (TPHCM), thỉnh thoảng mới về nhà thờ Tổ (phường Long Phước, TPHCM) để cắt tỉa, tưới cây. Công việc chăm sóc cũng nhẹ nhàng vì hằng ngày luôn có người ra vào hương khói. Ngoài ra, tôi còn có vườn ở Đồng Nai để trồng sầu riêng.

Không giỏi kinh doanh

Trong "Làm giàu với ma phần: Cuộc chiến hột xoàn", đạo diễn Trung Lùn thừa nhận mình khá bảo thủ. Với bề dày kinh nghiệm và chuyên môn, anh có va chạm quan điểm nghề nghiệp với đạo diễn trong quá trình làm phim?

- Vai diễn của tôi lần này có chút phản diện, khác với sở trường, nên đòi hỏi mình phải nghe theo đạo diễn. Phim quay chủ yếu ở miền Tây, cảnh lội sông, lội đồng, nên rất hợp với tôi.

Còn chuyện chuyên môn thì có va chạm chứ. Tôi học bên sân khấu, còn điện ảnh lại khác. Thành ra, dù Trung Lùn là đàn em, nhưng tôi vẫn nghe theo chỉ đạo. Thỉnh thoảng anh em cũng có cãi nhau, nhưng cũng chỉ để tìm ra cách tốt nhất cho nhân vật thôi.

Tạo hình của NSƯT Hoài Linh trong phim mới (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Trong phim, anh có phân cảnh đóng cùng nghệ sĩ Phước Sang. Cảm xúc của anh thế nào khi tái ngộ đồng nghiệp thân thiết năm xưa?

- Thật sự tôi cũng hơi bất ngờ. Hôm đó ra trường quay, gặp lại anh Phước Sang, lòng tôi rất vui và xúc động. Lâu lắm anh em không gặp nhau, lần này nhìn anh gầy đi nhiều, nói chuyện khó khăn, nên tôi thương lắm. Tôi có vỗ vai động viên, bảo anh cứ cố gắng.

Với nghệ sĩ, niềm vui lớn nhất là được lên sân khấu, đứng trước ống kính. Nên khi ra phim trường, tôi thấy anh xúc động lắm. Hai anh em cũng hỏi thăm nhau, nhưng do sức khỏe anh hạn chế, nói chuyện không được nhiều.

Năm trước, khi phim của anh ra rạp cùng thời điểm với phim của Quyền Linh, khán giả có nhiều sự so sánh. Anh đón nhận điều đó ra sao?

- Sau Làm giàu với ma phần 1, tôi có gặp anh Quyền Linh. Tôi nhắc lại chuyện hai đoàn phim cùng giao lưu khán giả ở miền Tây, tôi định qua chúc mừng mà không kịp. Tôi cũng gửi lời chúc mừng, anh em trò chuyện vui vẻ. Thậm chí còn hẹn nhau, biết đâu một ngày nào đó có dự án hợp tác chung, hai anh em cùng góp mặt.

Đồng nghiệp đến chúc mừng Hoài Linh (Ảnh: Facebook nhân vật).

Anh trăn trở gì về thế hệ nghệ sĩ trẻ Việt Nam?

- Lướt mạng xã hội, tôi thấy có rất nhiều bạn trẻ tuy không làm nghề chuyên nghiệp nhưng hát hay, diễn tốt. Điều đó cho thấy Việt Nam mình nhiều nhân tài lắm, chỉ tiếc là không phải ai cũng có điều kiện để theo đuổi nghệ thuật một cách chính quy.

Tôi cũng thấy một số bộ phim gần đây có sự tham gia của những bạn nổi lên từ TikTok. Theo tôi, đó cũng là một cơ hội, góp phần tạo thêm môi trường và đường đi nghề nghiệp cho các bạn trẻ. Thời gian này, tôi cũng hay nhận lời diễn trong các đồ án tốt nghiệp của sinh viên. Nếu mình hỗ trợ được gì, từ tinh thần đến chuyên môn, thì tôi luôn sẵn lòng.

Anh có nghĩ đến chuyện đi dạy hay nhận lời mời thỉnh giảng?

- Tôi vốn là dân tay ngang, không có căn bản bài bản nên cũng không dám. Nếu một số trung tâm mời mình đến chia sẻ, kể lại trải nghiệm cho các bạn thì được, nhưng để giảng dạy dài lâu, từ bước đầu cho đến chuyên sâu thì tôi không đủ khả năng. Cái này tôi nói thật.

NSƯT Hoài Linh có dự định trở lại gameshow?

- Gameshow bây giờ không còn hợp với tôi nữa. Nếu là những chương trình mang tính bảo tồn, phát huy giá trị truyền thống thì tôi vẫn có thể tham gia. Còn kêu tôi chạy nhảy, hoạt náo như lớp trẻ thì chắc tôi chịu, gần 60 tuổi rồi mà!

Nghệ sĩ Hoài Linh trong cuộc trò chuyện với phóng viên (Ảnh: Quỳnh Tâm).

Nhiều đồng nghiệp của anh rẽ hướng kinh doanh khi bước qua một độ tuổi nhất định. Anh có nghĩ mình sẽ làm điều đó?

- Tôi thì chắc chắn không rồi. Tôi không có "máu" kinh doanh, mà có thử thì cũng chẳng thành công. Đơn giản như chuyện mua đất thôi, tôi từng mua miếng 2 tỷ đồng, giữ gần chục năm sau người ta trả còn 1,7 tỷ đồng. Vậy thì thôi, tôi để đó luôn cho lành.

Vậy còn áp lực kinh tế thì sao, việc đi diễn hiện tại có đủ để anh lo cho bản thân?

- Tôi có áp lực gì đâu. Giờ gia đình, nhà cửa cũng ổn định hết rồi. Mẹ thì ở với tôi, nhưng các chị em cũng cùng nhau lo. Bản thân tôi sống rất đơn giản, cơm ngày hai bữa với mắm khô, thêm miếng rau, chút thịt là vui rồi. Tôi không cần nhiều.

Điều quan trọng nhất là tôi đã lo xong cho gia đình, hoàn thành tâm nguyện lớn nhất của mình là xây nhà thờ Tổ. Còn sau này, khi tôi trăm tuổi thì nhà thờ Tổ sẽ giao cho lớp sau trông coi, gia đình tôi không can thiệp vào.

Hoài Linh cùng Trấn Thành, Trường Giang từng là ba gương mặt hài đình đám phòng vé. Giờ hai đồng nghiệp đã lấn sân đạo diễn, anh nhìn nhận ra sao?

- Tôi không so sánh Trấn Thành với mình, vì Thành nhỏ tuổi hơn tôi, nhưng đặt Trấn Thành và Trường Giang cạnh nhau thì phù hợp hơn. Riêng tôi, thấy anh em có thành công thì rất mừng cho họ. Đó là nỗ lực, là ý chí, dám nghĩ dám làm. Nếu Thành không dám thử, chưa chắc đã có kết quả như hôm nay.

Còn tôi thì không có ý định lấn sân gì cả. Kinh doanh hay sản xuất phim đều không phải sở trường. Tôi thoải mái hơn khi giữ đúng công việc của mình.

Nghệ sĩ Hoài Linh bên mẹ và các anh em trong gia đình (Ảnh: Facebook nhân vật).

Sau biến cố, giờ anh có còn ngại những ý kiến trái chiều?

- Nói thật là không. Ý kiến là của khán giả, mình không thể áp đặt suy nghĩ của mình cho họ. Tôi chỉ cần sống đúng với tính cách, với những gì mình có. Làm điều gì cũng phải thấy thoải mái với lương tâm. Còn khán giả cảm nhận ra sao, điều đó tùy mỗi người. Tôi sống với tính cách của tôi với những gì trong người tôi có, còn cảm nhận thế nào là tùy các bạn. Có sao sống vậy.

Cảm ơn những chia sẻ của NSƯT Hoài Linh!