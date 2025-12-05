Hưng Yên mời doanh nghiệp đầu tư khu nhà ở xã hội 2.800 tỷ đồng

Sở Xây dựng Hưng Yên vừa công bố thông tin dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở xã hội tại đường Lê Văn Lương, phường Phố Hiến, mời các nhà đầu tư đăng ký tham gia.

Dự án có tổng diện tích theo quy hoạch là 38.995m2. Khối nhà ở xã hội có tổng diện tích 16.921m2, mật độ xây dựng tối đa 43%, chiều cao 25 tầng nổi, 1 tầng hầm.

Nhà ở thương mại thấp tầng có tổng diện tích 4.192m2, gồm 70 căn nhà ở liền kề, chiều cao tối đa 5 tầng. Ngoài ra, còn có diện tích đất công cộng, đất cây xanh, đất giáo dục, đất nhà văn hóa, đất hạ tầng kỹ thuật, đường giao thông...

Một góc đô thị tại Hưng Yên (Ảnh: Nguyễn Dương).

Hiện trạng khu đất thực hiện dự án một phần là đất nông nghiệp, một phần đất đang do UBND phường Phố Hiến quản lý. Dự kiến, tổng mức đầu tư dự án là hơn 2.800 tỷ đồng, trong đó chi phí đầu tư xây dựng nhà ở xã hội hơn 2.400 tỷ đồng; chi phí đầu tư xây dựng nhà ở thương mại thấp tầng hơn 76 tỷ đồng; còn lại là các chi phí khác.

Nhà đầu tư được hưởng các cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư theo quy định của pháp luật hiện hành và các cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển nhà ở xã hội của tỉnh.

Trước đó, tỉnh Hưng Yên cũng mời gọi đầu tư dự án khu nhà ở xã hội cho công nhân tại thôn Hoàng Nha, xã Lạc Đạo. Dự án có quy mô sử dụng đất khoảng 4,12ha, diện tích sàn xây dựng nhà ở là 66.504m2. Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 950 tỷ đồng.

Hiện, khu đất phần lớn là đất canh tác nông nghiệp, đất mặt nước, mương thủy lợi và hệ thống đường nội đồng. Thời gian thực hiện dự án là 2 năm kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời giao chủ đầu tư.