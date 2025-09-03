Ngoại hình gầy gò, thiếu sức sống của “nữ thần dao kéo xứ Hàn”

Park Min Young hiện bận rộn với việc giới thiệu bộ phim Confidence Man KR tại Hàn Quốc. Tại các sự kiện ra mắt phim, cô khiến người hâm mộ lo lắng vì bị tụt cân, trông thiếu sức sống.

Confidence Man KR là phiên bản làm lại của bộ phim truyền hình Nhật Bản phát sóng vào năm 2018, kể về câu chuyện của 3 kẻ lừa đảo có xuất thân khác nhau. Họ hợp tác để chống lại thế lực đen tối.

Park Min Young tại buổi họp báo giới thiệu phim mới "Confidence Man KR" ở Hàn Quốc, tháng 9 năm nay (Ảnh: MK).

Trong phim, Park Min Young vào vai Yoon Yi Rang, một thủ lĩnh với chỉ số IQ 165, nằm trong top 1%. Cô là con gái duy nhất và là người thừa kế của CEO Tập đoàn Line. Trở về Hàn Quốc sau thời gian đi du học, cô đã thành lập đội Confidence Man.

Nói về vai diễn mới của mình, Park Min Young chia sẻ: "Tôi vào vai một thủ lĩnh sử dụng chỉ số IQ cao ngất ngưởng để lập kế hoạch và phân công vai trò cho các thành viên trong nhóm. Tôi đảm nhận vai một kẻ rối loạn nhân cách chống đối xã hội, có câu chuyện nội tâm sâu sắc. Đây là một vai diễn mà bất kỳ diễn viên nào cũng mong muốn. Dù rất khó để hóa thân, tôi đã có những giây phút quay phim vui vẻ".

Bộ phim Confidence Man KR nhận được sự quan tâm của truyền thông và người hâm mộ tại châu Á. Phim có sự bắt tay giữa các nhà làm phim của Hàn Quốc và Mỹ.

Park Min Young lộ dáng vóc gầy gò đáng báo động (Ảnh: Newsen).

Park Min Young được xem là "nữ thần dao kéo thẩm mỹ tại Hàn Quốc" (Ảnh: Dispatch).

Khi được hỏi về áp lực phải thành công của Confidence Man KR, mỹ nhân xứ Hàn nói: “Tôi không biết thành công của phim sẽ như thế nào và tôi nghĩ không ai có thể biết được. Là một diễn viên, tôi muốn một vai diễn sống động và đòi hỏi thể lực. Lần này, tôi có thể đảm nhận một vai diễn như thế. Tôi hy vọng phim sẽ thành công, nhưng cũng có một chút áp lực”.

Confidence Man KR còn có ý nghĩa quan trọng với Park Min Young khi phim đánh dấu sự trở lại của cô với phim trường sau dự án rất thành công vào năm ngoái, Cô đi mà lấy chồng tôi. Phim lọt danh sách những phim truyền hình ăn khách nhất trong năm của Hàn Quốc và gây tiếng vang tại châu Á.

Park Min Young chia sẻ, việc sửa sắc đẹp giúp cô thành công hơn trong công việc (Ảnh: News).

Để đảm nhận vai nữ chính Kang Ji Won, một bệnh nhân ung thư, Park Min Young cũng ép cân để phù hợp tạo hình nhân vật. Thời điểm đó, cân nặng của Park Min Young chỉ là 37kg. Nữ diễn viên đã áp dụng chế độ ăn kiêng trong suốt thời gian dài để có được dáng vóc như mong muốn.

Park Min Young (SN 1986) là ngôi sao điện ảnh Hàn Quốc hiếm hoi chủ động công khai thừa nhận việc dao kéo thẩm mỹ. Cô bắt đầu đóng phim từ năm 2006 với vai diễn đầu tay trong Gia đình là số một. Vẻ ngoài xinh xắn, dễ thương là lợi thế giúp cô giành được thiện cảm của công chúng.

Cùng với vẻ ngoài ngày càng hoàn hảo, sự nghiệp của Park Min Young ngày càng thăng hoa. Cô có mặt trong dàn sao hạng A và là một trong những nữ diễn viên Hàn Quốc nhận cát-xê khủng. Các bộ phim gắn liền với tên tuổi của cô gồm Thư ký Kim sao thế?, Sungkyunkwan Scandal, City Hunter (Thợ săn thành phố), Đi mà lấy chồng tôi (Marry my husband).

Park Min Young từng bày tỏ sự biết ơn với việc chỉnh sửa nhan sắc, giúp cô có thêm cơ hội theo đuổi sự nghiệp nghệ thuật. Thái độ thẳng thắn giúp Park Min Young nhận được sự ủng hộ của công chúng tại Hàn Quốc và có lượng người hâm mộ đông đảo tại châu Á.

Park Min Young hiện sở hữu khối gia tài hàng triệu USD (Ảnh: News).

Giữa làng giải trí Hàn ưa chuộng vẻ đẹp tự nhiên, Park Min Young là sao nữ hiếm hoi công khai chỉnh sửa nhan sắc và thành công vượt trội. Truyền thông và người hâm mộ Hàn Quốc gọi cô là "nữ hoàng dao kéo" đẹp nhất màn ảnh xứ Hàn.

Nhờ làm việc chăm chỉ, ngôi sao sinh năm 1986 hiện là một trong những nữ diễn viên giàu nhất Hàn Quốc, thu nhập chủ yếu từ hoạt động đóng phim, làm gương mặt quảng cáo và người mẫu thời trang.

Park Min Young sở hữu tòa nhà tọa lạc ở Amsa-dong, Gangdong-gu, Seoul (Hàn Quốc). Theo giá thị trường, bất động sản này hiện có giá 8,4 triệu USD. Theo News1, hàng tháng, cô bỏ túi 37 triệu won (khoảng 676 triệu đồng) tiền cho thuê nhà.