Doanh nghiệp 2 tỷ USD “dọn nhà” về TPHCM, được nghiên cứu đường sắt đô thị

Becamex IDC (mã chứng khoán: BCM) vừa được 98,48% cổ đông thông qua việc đổi tên thành Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Becamex - CTCP (Becamex Group). Doanh nghiệp cũng dời trụ sở chính từ tỉnh Bình Dương về TPHCM.

Việc này diễn ra sau khi tỉnh Bình Dương sáp nhập vào TPHCM từ ngày 1/7 và toàn bộ phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp do UBND TPHCM tiếp quản.

Cuối tháng 6 vừa qua, HĐQT Becamex IDC đã miễn nhiệm Tổng giám đốc Phạm Ngọc Thuận và bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàn Vũ làm Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật. Doanh nghiệp đang đẩy mạnh chiến lược phát triển với 6 dự án lớn được khởi công trong năm nay với tổng vốn đầu tư khoảng 60.000 tỷ đồng, gồm hạ tầng giao thông và các khu công nghiệp trọng điểm.

Ngày 1/10 vừa qua, Becamex đã có buổi làm việc với UBND TPHCM và được thống nhất giao nghiên cứu các dự án đường sắt đô thị tại TPHCM. Tập đoàn này đang định hướng trở thành tập đoàn phát triển công nghiệp và đô thị hàng đầu khu vực phía Nam.

Becamex hiện là một trong những doanh nghiệp bất động sản công nghiệp có tài sản lớn nhất Việt Nam với 57.291 tỷ đồng tại thời điểm 30/6 (hơn 2 tỷ USD).

Về kinh doanh, nửa đầu năm nay, Becamex đạt lãi ròng 1.825 tỷ đồng, gấp gần 5 lần con số cùng kỳ.

Tại thời điểm 30/6, công ty có tổng tài sản hơn 2 tỷ USD, chủ yếu phân bổ ở khoản phải thu và hàng tồn kho. Tiền mặt và các khoản tương đương tiền khá khiêm tốn, chỉ khoảng 2.833 tỷ đồng.

Doanh nghiệp cũng đang có dư nợ phải trả hơn 35.878 tỷ đồng, trong đó nợ vay chiếm 22.360 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu công ty ở mức 21.413 tỷ đồng. Doanh nghiệp đang có "của để dành" với hơn 3.000 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển và 7.820 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.