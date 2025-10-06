Trong nửa đầu năm nay, doanh số ô tô toàn cầu đã tăng so với cùng kỳ năm ngoái. Theo dõi của JATO Dynamics với 34 nhà sản xuất lớn cho thấy tổng doanh số đạt 37,6 triệu xe, tăng 3%. Mức tăng trưởng này được dẫn dắt bởi Toyota, BYD và Geely, đủ để bù đắp sự sụt giảm từ Stellantis và Tesla.

Tuy nhiên, dù lượng xe bán ra tăng lên, nhưng tổng doanh thu toàn ngành lại giảm xuống còn 1,4 nghìn tỷ USD, giảm 2% so với cùng kỳ năm trước. Kéo theo đó, giá bán trung bình mỗi xe cũng giảm từ 38.084 USD xuống còn 36.074 USD.

Lợi nhuận sụt giảm dù doanh số tăng là bức tranh trái ngược của ngành ô tô thế giới (Ảnh minh họa: Motor1).

Mặc dù phần lớn các nhà sản xuất Trung Quốc không nằm trong danh sách phân tích, nhưng cuộc chiến về giá kéo dài tại Trung Quốc đã phần nào giải thích cho việc giá bán trung bình của ô tô giảm như trên. BYD và Geely ghi nhận doanh số tăng lần lượt 33% và 47%, nhưng doanh thu của BYD chỉ tăng 14%, còn Geely gần như không đổi.

Đáng chú ý, BYD đã trở thành nhà sản xuất ô tô lớn thứ 6 thế giới tính theo doanh số 6 tháng đầu năm 2025.

Điều đáng lo ngại hơn là mức lợi nhuận toàn ngành sụt giảm mạnh. Có nhiều yếu tố kết hợp lại đang gây ảnh hưởng tới toàn ngành ô tô, bao gồm: cuộc chiến giá xe ở Trung Quốc chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, nhu cầu toàn cầu chững lại, chi phí ở châu Âu tăng cao, thương mại quốc tế gián đoạn, và việc các mức thuế mới gây bất ổn chính sách.

Lợi nhuận hoạt động (lợi nhuận gộp trừ đi chi phí bán hàng và quản lý) đã giảm 23%, xuống còn 122,2 tỷ USD. Trong số các hãng xe lớn, Stellantis và Nissan có mức giảm mạnh nhất, tiếp theo là Mercedes, Ford, Tesla, Volkswagen, BMW, Honda và Kia.

Top 5 thương hiệu có doanh thu tăng mạnh nhất:

Thương hiệu Doanh thu 6 tháng 2025 (USD) So với cùng kỳ 2024 Doanh số 6 tháng 2025 (xe) So với cùng kỳ 2024 Leapmotor 3,38 tỷ +154% 222.000 +156% Xpeng 4,76 tỷ +115% 197.000 +279% Polestar 1,42 tỷ +43% 30.300 +51% Lucid 0,49 tỷ +21% 6.400 +47% BYD 51,58 tỷ +14% 2.145.000 +33%

Tình hình còn đáng báo động hơn khi lợi nhuận ròng toàn ngành chỉ còn 26,6 tỷ USD, giảm 69% so với cùng kỳ năm 2024. Biên lợi nhuận ròng trung bình vì thế cũng giảm từ 6,1% xuống chỉ còn 2% chỉ trong vòng một năm. Điều này phản ánh bầu không khí bất ổn bao trùm ngành công nghiệp ô tô cả ở phương Tây lẫn Trung Quốc.

Nếu châu Âu không có chính sách linh hoạt hơn, Mỹ không có các chính sách thương mại rõ ràng hơn, và Trung Quốc không chấm dứt cuộc chiến giá xe, thì triển vọng toàn ngành ô tô không có gì sáng sủa.

Chỉ có ba hãng xe ghi nhận tăng trưởng lợi nhuận ròng trong 6 tháng đầu năm là Suzuki (+9%), Ferrari (+9%) và BYD (+2%).

Top 5 nhà sản xuất ô tô có biên lợi nhuận ròng cao nhất trong 6 tháng đầu năm:

1. Ferrari: 23,4%

2. Suzuki: 9,1%

3. Kia: 8,1%

4. Hyundai: 7,2%

5. GWM: 6,9%

Top 5 nhà sản xuất có lợi nhuận bình quân cao nhất trên mỗi xe bán ra:

1. Ferrari: 138.764 USD

2. Jaguar Land Rover: 6.022 USD

3. Porsche: 5.762 USD

4. Mercedes Group: 2.933 USD

5. BMW Group: 2.384 USD

Mức lợi nhuận trung bình của 34 nhà sản xuất ô tô được thống kê là 706 USD trên mỗi xe bán ra.