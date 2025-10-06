Gần 600 đại biểu tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 38 LAWASIA

Ngày 6/10, tại Hà Nội, Liên đoàn Luật sư Việt Nam tổ chức họp báo thông tin về một số nội dung trọng tâm của Hội nghị thường niên lần thứ 38 của Hiệp hội Luật châu Á – Thái Bình Dương (LAWASIA) được tổ chức tại Việt Nam sắp tới.

Luật sư Đỗ Ngọc Thịnh, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam và ông Đặng Ngọc Luyến, Tổng Biên tập Tạp chí Luật sư Việt Nam, chủ trì buổi họp báo.

Phát biểu tại buổi họp báo Luật sư Đỗ Ngọc Thịnh cho biết, Hội nghị thường niên LAWASIA được tổ chức mỗi năm một lần tại một trong các quốc gia thành viên, nhằm tạo ra sự kết nối giữa các ý tưởng, sự đổi mới, cập nhật xu hướng hoạt động, phát triển và trao đổi kinh nghiệm.

Hội nghị là diễn đàn hội tụ lãnh đạo của các hiệp hội luật sư, các tổ chức hành nghề luật sư, các thành viên của LAWASIA trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Luật sư Đỗ Ngọc Thịnh đánh giá, hội nghị được tổ chức để thảo luận về sự phát triển của pháp luật và nghề luật sư trong khu vực.

Đây cũng là cơ hội để các đại biểu gặp gỡ, giao lưu với đồng nghiệp tới từ nhiều nước và chia sẻ kinh nghiệm nghề nghiệp, góp phần thúc đẩy hòa bình và thịnh vượng chung trong khu vực.

Đến nay xác định có gần 600 đại biểu cả trong nước và quốc tế tham dự. Trong đó, đội ngũ luật sư Việt Nam là 150 người; 440 người là đại biểu quốc tế, đại diện lãnh đạo tới từ các hiệp hội luật sư, các tổ chức hành nghề luật sư, cơ quan tư pháp, trường đại học luật của các nước trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương và trên thế giới.

Luật sư Đỗ Ngọc Thịnh, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam phát biểu tại buổi họp báo (Ảnh: Thế Phương).

Theo Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Hội nghị thường niên lần thứ 38 của Hiệp hội Luật châu Á – Thái Bình Dương được tổ chức tại Hà Nội là dịp để quảng bá về đất nước, con người Việt Nam.

Hội nghị cũng thông tin đến các luật sư, học giả về pháp luật, nền tư pháp và các chủ chương, đường lối về mở cửa, phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế của Việt Nam. Từ đó sẽ mở ra những cơ hội hợp tác tiềm năng giữa luật sư, doanh nghiệp Việt Nam và nước ngoài, luật sư Đỗ Ngọc Thịnh nhấn mạnh.

Với chủ đề “kết nối – chia sẻ – phát triển pháp lý bền vững trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương”, hội nghị sẽ tập trung thảo luận các vấn đề pháp lý cấp thiết hiện nay như: Hợp tác pháp lý khu vực trong bối cảnh toàn cầu hóa; pháp quyền và cải cách tư pháp; trọng tài quốc tế và giải quyết tranh chấp; vai trò của luật sư trong thúc đẩy phát triển bền vững,…

Hội nghị được tổ chức từ ngày 11 đến 13/10 tại Hà Nội, do Liên đoàn Luật sư Việt Nam phối hợp với Hiệp hội Luật châu Á - Thái Bình Dương tổ chức.