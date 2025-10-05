"Út Trong" Bích Ngọc lần đầu đóng cảnh nóng, nói gì về vai diễn táo bạo?
(Dân trí) - Phim "Bịt mắt bắt nai" vừa có buổi ra mắt tại TPHCM, hé lộ những tình tiết kịch tính và cảnh nóng của dàn diễn viên gồm Dũng Bino, Bích Ngọc, Thái Trà My và Lương Gia Huy.
Trong buổi ra mắt, Bịt mắt bắt nai gây chú ý với những cảnh quay nóng bỏng và nhiều tình tiết kịch tính. Đạo diễn Hoàng Thơ khẳng định, các cảnh ân ái trong phim không nhằm mục đích câu khách, mà được dàn dựng có chủ đích để khắc họa diễn biến tâm lý nhân vật.
Bích Ngọc - nữ diễn viên từng gây chú ý với vai Út Trong ở phim Đất rừng phương Nam - cho biết, trước đây ngay cả cảnh hôn cũng khiến cô phải cân nhắc. Đến với Bịt mắt bắt nai, người đẹp sinh năm 1997 thừa nhận, đây là vai diễn táo bạo nhất sự nghiệp, là cơ hội để cô vượt qua giới hạn bản thân.
Bích Ngọc chia sẻ: "Chắc mọi người sẽ thắc mắc vì sao tôi nhận một dự án có nhiều cảnh nhạy cảm như vậy. Ngay từ đầu, đạo diễn Hoàng Thơ đã giải thích rõ từng phân đoạn đều cần thiết cho mạch phim.
Khi đã nhận lời, tôi phải làm hết mình, không được hời hợt. Nhờ sự hướng dẫn của đạo diễn và hỗ trợ của các bạn diễn, tôi đã vượt qua được những thử thách đó".
Cô kể thêm, cảnh quay trong hồ bơi cùng Dũng Bino là một trong những phân đoạn khiến cô vừa ngượng vừa ấn tượng. Nhân vật của cô lúc thì mang cảm xúc dằn vặt, lúc lại thể hiện sự dịu dàng đối lập.
Về phía Lương Gia Huy, nam diễn viên thừa nhận, anh giật mình khi xem lại cảnh để lộ vòng ba của mình trên màn ảnh. Anh cho biết đã chuẩn bị kỹ lưỡng về tâm lý và hình thể để hoàn thành trọn vẹn vai diễn.
Khi biết có cảnh nóng trong Bịt mắt bắt nai, Thái Trà My rất đắn đo và áp lực. Cô kể, trước khi quay, bản thân phải trao đổi thường xuyên với đạo diễn và bạn diễn để tìm cảm xúc phù hợp. Sau khi hoàn thành cảnh quay "bỏng mắt" cùng Lương Gia Huy, cô đã òa khóc nức nở.
Bịt mắt bắt nai ban đầu dự kiến khởi chiếu ngày 26/9, nhưng được dời sang 31/10. Đạo diễn Hoàng Thơ cho biết, quyết định này nhằm tránh trùng lịch với Mưa đỏ, bộ phim gây sốt phòng vé thời điểm đó.
"Tháng 9 vừa qua, Mưa đỏ là hiện tượng mạnh ở rạp. Để đảm bảo doanh thu, chúng tôi chọn lùi lịch chiếu một tháng", đạo diễn chia sẻ.
Dù được bấm máy cách đây 3 năm, Hoàng Thơ khẳng định Bịt mắt bắt nai vẫn mang tính thời sự. "Những vấn đề phim đề cập đến nay vẫn còn nguyên vẹn. Cảm xúc con người thì không bao giờ cũ", anh nói.
Bích Ngọc (SN 1997) từng được biết đến là hot girl Đại học Ngoại thương Hà Nội trước khi theo đuổi con đường nghệ thuật.
Sở hữu vẻ ngoài trong trẻo, dịu dàng không kém các hoa hậu, Bích Ngọc được khán giả yêu mến qua những vai diễn mang nét nữ tính, hiền lành và đầy cảm xúc.
Cô từng góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình nổi bật như Nhà trọ Balanha, Tình yêu và tham vọng, Hương vị tình thân… Bên cạnh đó, nữ diễn viên cũng ghi dấu ấn ở mảng điện ảnh với các tác phẩm như Cậu Vàng và Đất rừng phương Nam.