"Út Trong" Bích Ngọc lần đầu đóng cảnh nóng, nói gì về vai diễn táo bạo?

Trong buổi ra mắt, Bịt mắt bắt nai gây chú ý với những cảnh quay nóng bỏng và nhiều tình tiết kịch tính. Đạo diễn Hoàng Thơ khẳng định, các cảnh ân ái trong phim không nhằm mục đích câu khách, mà được dàn dựng có chủ đích để khắc họa diễn biến tâm lý nhân vật.

Bích Ngọc - nữ diễn viên từng gây chú ý với vai Út Trong ở phim Đất rừng phương Nam - cho biết, trước đây ngay cả cảnh hôn cũng khiến cô phải cân nhắc. Đến với Bịt mắt bắt nai, người đẹp sinh năm 1997 thừa nhận, đây là vai diễn táo bạo nhất sự nghiệp, là cơ hội để cô vượt qua giới hạn bản thân.

Bích Ngọc trước nay quen thuộc với những vai ngoan hiền, trong trẻo (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Bích Ngọc chia sẻ: "Chắc mọi người sẽ thắc mắc vì sao tôi nhận một dự án có nhiều cảnh nhạy cảm như vậy. Ngay từ đầu, đạo diễn Hoàng Thơ đã giải thích rõ từng phân đoạn đều cần thiết cho mạch phim.

Khi đã nhận lời, tôi phải làm hết mình, không được hời hợt. Nhờ sự hướng dẫn của đạo diễn và hỗ trợ của các bạn diễn, tôi đã vượt qua được những thử thách đó".

Cô kể thêm, cảnh quay trong hồ bơi cùng Dũng Bino là một trong những phân đoạn khiến cô vừa ngượng vừa ấn tượng. Nhân vật của cô lúc thì mang cảm xúc dằn vặt, lúc lại thể hiện sự dịu dàng đối lập.

Bộ phim hé lộ nhiều cảnh quay nóng bỏng (Ảnh: Cắt từ clip).

Về phía Lương Gia Huy, nam diễn viên thừa nhận, anh giật mình khi xem lại cảnh để lộ vòng ba của mình trên màn ảnh. Anh cho biết đã chuẩn bị kỹ lưỡng về tâm lý và hình thể để hoàn thành trọn vẹn vai diễn.

Khi biết có cảnh nóng trong Bịt mắt bắt nai, Thái Trà My rất đắn đo và áp lực. Cô kể, trước khi quay, bản thân phải trao đổi thường xuyên với đạo diễn và bạn diễn để tìm cảm xúc phù hợp. Sau khi hoàn thành cảnh quay "bỏng mắt" cùng Lương Gia Huy, cô đã òa khóc nức nở.

Dàn diễn viên góp mặt trong phim (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Bịt mắt bắt nai ban đầu dự kiến khởi chiếu ngày 26/9, nhưng được dời sang 31/10. Đạo diễn Hoàng Thơ cho biết, quyết định này nhằm tránh trùng lịch với Mưa đỏ, bộ phim gây sốt phòng vé thời điểm đó.

"Tháng 9 vừa qua, Mưa đỏ là hiện tượng mạnh ở rạp. Để đảm bảo doanh thu, chúng tôi chọn lùi lịch chiếu một tháng", đạo diễn chia sẻ.

Dù được bấm máy cách đây 3 năm, Hoàng Thơ khẳng định Bịt mắt bắt nai vẫn mang tính thời sự. "Những vấn đề phim đề cập đến nay vẫn còn nguyên vẹn. Cảm xúc con người thì không bao giờ cũ", anh nói.