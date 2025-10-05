Hội sách "Huyền thoại Côn Đảo" tôn vinh những tấm gương bất khuất

Hội sách "Huyền thoại Côn Đảo" diễn ra từ ngày 3/10 đến 5/10 ở Đặc khu Côn Đảo (TPHCM) đang thu hút sự quan tâm của nhiều độc giả.

Vào sáng 5/10, Hội sách tổ chức giao lưu, giới thiệu tác phẩm Những người con Sài Gòn trong địa ngục trần gian Côn Đảo. Buổi giao lưu có sự tham dự của nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, cùng các đồng chí cựu tù Côn Đảo, Ban liên lạc cựu tù và tù binh TPHCM.

Buổi giao lưu tác phẩm "Những người con Sài Gòn trong địa ngục trần gian Côn Đảo" diễn ra sáng 5/10 (Ảnh: Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM).

Trong buổi giao lưu này, các vị khách mời cùng trao đổi những câu chuyện gắn với ý chí, nghị lực của cựu tù và tôn vinh tinh thần bất khuất của các nhân vật huyền thoại Côn Đảo.

Cùng ngày, hội sách còn có hoạt động giới thiệu Thư viện số Nguyễn An Ninh - Chuyên đề Nam bộ với sự tham gia của TS. Quách Thu Nguyệt và nhà báo, nhà văn Dương Thành Truyền.

Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM Trần Thế Thuận phát biểu ở lễ khai mạc tối 4/10 (Ảnh: Phạm Quỳnh Danh).

Trước đó, vào tối 4/10, Hội sách "Huyền thoại Côn Đảo" tổ chức lễ khai mạc và chương trình nghệ thuật Những câu thơ viết nên hình đất nước, thu hút đông đảo đại biểu và người dân tham dự.

Dự lễ có nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc cùng lãnh đạo nhiều cơ quan Trung ương và thành phố.

Trước lễ khai mạc, các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Trung ương và TPHCM cùng đông đảo đại biểu, người dân tại Côn Đảo tham gia quyên góp ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão số 10.

Lãnh đạo, đại biểu và người dân phát động quyên góp ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão số 10 vừa qua (Ảnh: Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM).

Phát biểu tại sự kiện, ông Trần Thế Thuận - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao (VH&TT) TPHCM - cho biết, hội sách không chỉ là nơi trưng bày, giới thiệu sách, tư liệu quý báu mà còn là hoạt động văn hóa sâu sắc, nhằm phát huy giá trị lịch sử cách mạng, nâng cao văn hóa đọc trong nhân dân.

Hội sách cũng là chương trình hướng tới chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I (nhiệm kỳ 2025-2030) và kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống ngành xuất bản, in và phát hành sách Việt Nam (10/10/1952-10/10/2025).

Giám đốc Sở VH&TT TPHCM nhấn mạnh, Côn Đảo là vùng đất thiêng gắn liền với những huyền thoại như Nguyễn Văn Cừ, Lê Hồng Phong, Võ Thị Sáu, Nguyễn An Ninh… Hội sách tôn vinh các anh hùng, đồng thời giới thiệu ấn phẩm về Chủ tịch Hồ Chí Minh, các nhân vật lịch sử Côn Đảo, cùng sách phản ánh thành tựu phát triển của TPHCM giai đoạn 2020-2025.

"Hội sách còn là cầu nối giữa quá khứ, hiện tại và tương lai, quảng bá hình ảnh Côn Đảo, thu hút du khách, kích cầu du lịch, thúc đẩy phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội.

Thay mặt lãnh đạo Ngành văn hóa thành phố, tôi kêu gọi các đơn vị, nhân dân và du khách tích cực tham gia, biến văn hóa đọc thành thói quen hàng ngày, góp phần bảo tồn di tích quốc gia đặc biệt này", ông Trần Thế Thuận phát biểu.