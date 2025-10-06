Thanh Hóa điều động, bổ nhiệm nhiều lãnh đạo

Ngày 6/10, theo thông tin từ UBND tỉnh Thanh Hóa, ông Nguyễn Hoài Anh, Chủ tịch UBND tỉnh này đã ký các quyết định điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ lãnh đạo tại các sở, ngành.

Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa ký quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm ông Lê Văn Trung, Bí thư Đảng ủy xã Cẩm Thủy, giữ chức Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa, thay ông Phạm Nguyên Hồng được điều động nhận nhiệm vụ mới.

Một góc trung tâm tỉnh Thanh Hóa (Ảnh: Thanh Tùng).

Tiếp nhận và bổ nhiệm ông Hoàng Văn Đồng, Bí thư Đảng ủy xã Sao Vàng, giữ chức Giám đốc Sở Xây dựng, thay ông Trịnh Huy Triều.

Điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Hiệu, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh, giữ chức Giám đốc Sở Công Thương, thay ông Trần Anh Chung.

Điều động và bổ nhiệm ông Trịnh Huy Triều, Giám đốc Sở Xây dựng, giữ chức Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa, thay ông Nguyễn Tiến Hiệu.