Hàng loạt nền tảng Việt Nam gỡ phim "Hãy để tôi tỏa sáng"

Giữa lúc Hãy để tôi tỏa sáng (tựa tiếng Anh: Love's Ambition), do Triệu Lộ Tư và Trần Vỹ Đình đóng chính, đang “làm mưa làm gió” trên các nền tảng trực tuyến Việt Nam, bộ phim Trung Quốc này bất ngờ bị phát hiện có phân cảnh chứa bản đồ “đường lưỡi bò” phi pháp.

Ngay sau khi thông tin lan truyền vào tối 2/10, mạng xã hội Việt Nam xôn xao bàn tán. Nhiều fanpage về phim ảnh, showbiz Hoa ngữ cùng các trang cộng đồng có hàng trăm nghìn lượt theo dõi đã đồng loạt tuyên bố ngừng chia sẻ nội dung liên quan đến tác phẩm này.

Hình ảnh xuất hiện bản đồ bị cho có chứa "đường lưỡi bò" trong tập 16 phim "Hãy để tôi tỏa sáng" (Ảnh: Chụp màn hình).

Đến sáng 3/10, bốn nền tảng phát hành phim có bản quyền tại Việt Nam gồm FPT Play, VieON, K+ và TV360 đã đồng loạt gỡ bỏ Hãy để tôi tỏa sáng khỏi hệ thống.

FPT Play cho biết, Hãy để tôi tỏa sáng đang được phát tới tập 15. Trong quá trình kiểm duyệt các tập phim phát song song sắp lên sóng, phát hiện tập 16 có chứa hình ảnh, thông tin không phù hợp với quy định (nghi vấn liên quan đến “đường lưỡi bò”) nên đã ngay lập tức tiêu hủy toàn bộ nội dung này khỏi hệ thống dù chưa lên sóng tập phim này.

"Chúng tôi luôn đặt trách nhiệm tuân thủ pháp luật Việt Nam và tôn trọng chủ quyền quốc gia lên hàng đầu. Chúng tôi cam kết đảm bảo các nội dung được kiểm duyệt chặt chẽ, để mang đến cho khán giả những trải nghiệm giải trí an toàn, đúng quy định và ý nghĩa", FPT Play nhấn mạnh trong thông báo.

Không chỉ biến mất khỏi các nền tảng chiếu tại Việt Nam, Hãy để tôi tỏa sáng còn vấp phải làn sóng “tẩy chay” dữ dội trên mạng xã hội.

Nhiều khán giả tuyên bố ngừng theo dõi bộ phim vì cho rằng tác phẩm có dấu hiệu xâm phạm chủ quyền lãnh thổ Việt Nam, khẳng định “không xem phim này thì vẫn còn nhiều lựa chọn khác, nhưng chủ quyền quốc gia là điều không thể xâm phạm”.

Đáng chú ý, nhiều fanpage lớn trên Facebook chuyên cập nhật tin tức phim ảnh, showbiz Hoa ngữ với hàng trăm nghìn người theo dõi cũng tuyên bố dừng chia sẻ mọi nội dung liên quan đến Hãy để tôi tỏa sáng với lý do tương tự.

FPT Play thông báo về việc gỡ bỏ phim (Ảnh: FPT Play).

Trước khi bị tẩy chay, Hãy để tôi tỏa sáng là tác phẩm gây sốt trên mạng xã hội nhờ sự kết hợp của Triệu Lộ Tư và Trần Vỹ Đình. Các trích đoạn trong phim được chia sẻ rộng rãi, tạo ra nhiều cuộc bàn luận sôi nổi.

Trước đó, sáng cùng ngày, ông Đặng Trần Cường - Cục trưởng Cục Điện ảnh - xác nhận: “Cục đã nắm được tình hình và yêu cầu các bên làm báo cáo giải trình. Căn cứ theo giải trình sẽ có kế hoạch làm việc tiếp theo”.

Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh Đỗ Quốc Việt cũng cho biết, Cục đã nắm được thông tin liên quan đến việc bộ phim Hãy để tôi toả sáng trong tập 16 xuất hiện bản đồ có “đường lưỡi bò”.

“Ngay đầu giờ sáng nay, chúng tôi đã triển khai chỉ đạo các bộ phận liên quan khẩn trương rà soát và yêu cầu các đơn vị phát sóng báo cáo, giải trình. Văn bản yêu cầu đã được gửi đi, đồng thời Cục cũng đang xin ý kiến chỉ đạo để có hướng xử lý tiếp theo theo đúng quy định pháp luật.

Việc mua bản quyền, phổ biến phim tại Việt Nam đều phải được cơ quan quản lý nhà nước cấp phép và thực hiện theo quy định. Chính vì vậy, khi có sự cố phát sinh, các bên liên quan phải có trách nhiệm báo cáo và phối hợp xử lý”, ông Việt nói.

Đây không phải là lần đầu tiên phim Hoa ngữ bị gỡ khỏi các nền tảng tại Việt Nam vì cài cắm hình ảnh "đường lưỡi bò". Trước đó, nhiều tác phẩm như: Hướng gió mà đi, Lấy danh nghĩa người nhà, Tình yêu 199 - Muốn mãi mãi yêu… cũng từng vướng tranh cãi và bị xử lý tương tự.