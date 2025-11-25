DOGE phản bác tin giải thể, tuyên bố giúp Mỹ tiết kiệm thêm 335 triệu USD

DOGE từng do tỷ phú Elon Musk dẫn đầu trước khi quan hệ giữa ông với Tổng thống Donald Trump xảy ra bất đồng về chính sách (Ảnh: Nhà Trắng).

Trên mạng xã hội X, tài khoản chính thức của DOGE cáo buộc Reuters đưa tin không đúng sự thật.

DOGE khẳng định: "Tổng thống Mỹ Donald Trump được người dân Mỹ trao cho nhiệm vụ hiện đại hóa chính phủ liên bang và cắt giảm lãng phí, gian lận và lạm dụng. Chỉ vào tuần trước, DOGE đã chấm dứt 78 hợp đồng lãng phí và tiết kiệm cho người nộp thuế 335 triệu USD. Chúng tôi sẽ trở lại trong vài ngày nữa với bản cập nhật ngày 28/11 theo lịch trình”.

Trước đó, Reuters đưa tin DOGE đã giải thể khi còn 8 tháng nữa mới hết nhiệm vụ theo kế hoạch. “Nó không còn tồn tại”, Reuters dẫn lời Giám đốc Văn phòng Quản lý Nhân sự (OPM) Scott Kupor, cho biết.

Mặt khác, theo NBC, các quan chức Mỹ nói rằng DOGE dường như không còn hoạt động như một cơ quan tập trung nữa, nhưng sứ mệnh cốt lõi của nó vẫn tiếp tục được thực hiện trên toàn bộ chính phủ liên bang.

“Tổng thống Trump đã được trao một nhiệm vụ rõ ràng là giảm lãng phí, gian lận và lạm dụng trên toàn bộ chính phủ liên bang, và ông tiếp tục thực hiện cam kết đó", phát ngôn viên Nhà Trắng Liz Huston nói.

DOGE được thành lập thông qua một sắc lệnh hành pháp vào tháng 1, nhanh chóng trở thành một trong những nỗ lực tái tổ chức liên bang gây tác động mạnh tới bộ máy chính quyền, dẫn đến hàng trăm nghìn người nghỉ việc, hủy hàng loạt hợp đồng và giải thể một số cơ quan.

Chức năng theo dõi trực tuyến của chương trình cho biết DOGE đã tiết kiệm hơn 214 tỉ USD thông qua việc hủy hợp đồng, bán tài sản, cắt giảm nhân sự và các biện pháp khác. Tuy nhiên, một số ý kiến trong giới lập pháp và cựu quan chức liên bang đã bày tỏ sự hoài nghi trước tính chính xác của những con số này, chủ yếu liên quan tới phương pháp tính toán và thống kê.

Mặt khác, con số này vẫn thấp hơn nhiều so với mục tiêu ban đầu của DOGE là giúp chính phủ liên bang tiết kiệm tới con số nghìn tỷ USD.