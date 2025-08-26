Sự thật về cảnh người lính mất đi hai chân gây ám ảnh trong "Mưa đỏ"

Phim Mưa đỏ đang nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả. Chỉ sau 5 ngày ra rạp, tác phẩm của đạo diễn Đặng Thái Huyền thu về 130 tỷ đồng, được dự đoán sớm vượt qua Địa đạo để trở thành phim chiến tranh ăn khách nhất màn ảnh Việt.

Phim "Mưa đỏ" tái hiện cuộc chiến bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 (Ảnh: Galaxy).

Một trong những chi tiết đang được khán giả bàn luận nhiều trên mạng xã hội là cảnh quay ở hầm phẫu thuật trong bệnh xá, khi một người lính bị thương, mất hai chân, toàn thân đầy máu và gào thét đau đớn.

Một nguồn tin cho biết, hình ảnh người lính cụt chân không phải kỹ xảo, hóa trang mà là do một thương binh trực tiếp đảm nhận. Một số khán giả cũng tinh ý nhận ra các diễn viên khác đóng vai người chiến sĩ cụt chân, chống nạng trong hầm phẫu thuật cũng là cựu chiến binh.

"Xem phim Mưa đỏ cứ thắc mắc những cảnh người lính bị thương, mất tay chân, chân thực thực như thế, thì ra là do người từng trải đóng. Họ không diễn mà họ "sống lại quá khứ"", một khán giả đưa ra ý kiến.

Hậu trường phân cảnh đặc biệt trong "Mưa đỏ" (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, diễn viên Hứa Vĩ Văn (đóng bác sĩ Lê trong Mưa đỏ) xác nhận, bối cảnh hầm phẫu thuật trong phim có sự tham gia của nhiều cựu chiến binh, thương binh - những người từng trực tiếp chiến đấu ở chiến trường Quảng Trị năm 1972.

Hứa Vĩ Văn cho biết, chính các cựu chiến binh đã hóa thân thành những người lính tay chân không lành lặn.

"Tôi đóng bác sĩ Lê, nhân vật chính trong bối cảnh trạm phẫu. Ban đầu khi đến điểm quay, tôi chỉ tập trung vào kịch bản, không để ý những diễn viên vào vai thương binh là ai. Nhưng sau đó, tôi được gặp những bác thương binh, tay chân không còn lành lặn. Các bác có mặt ở phim trường từ 6h, cùng đoàn phim ăn sáng, uống cà phê.

Có người cựu chiến binh còn đi xe ba bánh tự chế, đôi chân không còn nguyên vẹn, nhưng vẫn đến đúng giờ. Lúc đó, đoàn phim mới nói cho tôi biết: Đây chính là các cựu chiến binh Thành cổ Quảng Trị", Hứa Vĩ Văn chia sẻ.

Nam diễn viên kể lại, những ngày ở phim trường, các cựu chiến binh góp mặt đầy đủ, thầm lặng. Hứa Vĩ Văn xúc động và vinh dự khi là diễn viên hiếm hoi trong đoàn phim được làm việc trực tiếp cùng những "diễn viên đặc biệt" này.

"Các bác biết đoàn phim Mưa đỏ tái hiện ký ức chiến đấu của chính mình nên rất ủng hộ. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình có cơ hội diễn cùng các cựu chiến binh Thành cổ Quảng Trị. Tôi cảm phục sự kiên cường, mạnh mẽ của các bác.

Nhiều khán giả không tin nhưng đúng là các bác thương binh đã trực tiếp đóng trong Mưa đỏ. Tôi cũng biết ơn Điện ảnh Quân đội nhân dân đã kết nối để điều này thành hiện thực", Hứa Vĩ Văn nói.

Nam diễn viên cho biết thêm, ngay sau cảnh người lính bị mất hai chân là một phân cảnh khác cũng đầy ám ảnh, khi bệnh xá hết thuốc tê và nhân vật bác sĩ Lê bắt buộc phải cưa sống chi của một chiến sĩ.

Xúc động khi được đóng phim cùng các cựu chiến binh, Hứa Vĩ Văn đã không kìm được nước mắt trên phim trường. "Tôi vẫn nhớ khi đạo diễn hô "cắt" rồi, mà anh em tôi (cùng diễn viên Hiếu Nguyễn đóng vai chỉ huy Thành - PV) nước mắt tuôn không ngừng lại được", nam diễn viên kể.

Diễn viên Hứa Vĩ Văn xúc động và vinh dự khi được đóng phim cùng các bác cựu chiến binh từng tham gia trận chiến Quảng Trị 53 năm trước (Ảnh: Facebook nhân vật).

Nói thêm về những vai khách mời đặc biệt là cựu chiến binh, thương binh, đạo diễn Đặng Thái Huyền chia sẻ: "Thời điểm quay phim, thời tiết Quảng Trị rét buốt, nhưng các ông, các bác không ngại khó khăn. Các bác mặc trang phục lính mùa hè mỏng manh, nằm yên cho đội ngũ hậu trường hóa trang.

Trời lạnh như thế hẳn là các vết thương cũ sẽ đau buốt. Chúng tôi thật sự cảm phục tinh thần người lính bộ đội Cụ Hồ của các bác và trong lòng luôn tràn ngập sự biết ơn với những người sẵn sàng cùng chúng tôi làm sống lại một trang lịch sử của dân tộc".