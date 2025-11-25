Chính thức mở cổng thi đánh giá năng lực, cơ hội đầu tiên vào đại học 2026

Thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực để xét tuyển vào đại học (Ảnh: Hoàng Hoàng).

Thí sinh cần nhanh chóng hoàn tất thủ tục để sẵn sàng cho việc đăng ký ca thi sẽ bắt đầu từ 28/12 tới đây.

Viện Đào tạo Số và Khảo thí, Đại học Quốc gia Hà Nội, khuyến nghị thí sinh đọc kỹ hướng dẫn dành cho thí sinh dự thi HSA trước khi đăng ký. Việc tuân thủ nghiêm ngặt các quy định là bắt buộc để tránh sai sót và đảm bảo đủ điều kiện dự thi.

Trong đó, thí sinh bắt buộc phải có số điện thoại để đăng ký tài khoản. Hệ thống sẽ gửi mã OTP về số điện thoại để xác nhận đăng ký tài khoản dự thi, xác nhận hủy ca thi, xác nhận yêu cầu đặt lại mật khẩu trong trường hợp thí sinh quên mật khẩu. Số điện thoại này cần đã đăng ký chính chủ để tránh tình trạng mất hoặc bị khóa.

Về thư điện tử (email), thí sinh bắt buộc phải có email cá nhân, không sử dụng email của người khác để đăng ký tài khoản. Mật khẩu và email phải được bảo mật.

Ảnh chân dung chụp trên phông nền sáng màu, mắt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính. Ảnh được chụp trong 6 tháng tính đến thời điểm đăng ký dự thi. Ảnh chân dung được sử dụng để nhận diện vào phòng thi và in trên phiếu báo điểm.

Kỳ thi đánh giá năng lực HSA năm 2026 của Đại học Quốc gia Hà Nội diễn ra từ tháng 3 đến tháng 5 năm sau ở nhiều tỉnh, thành.

Địa điểm thi ở 8 địa phương gồm: Hà Nội, Thái Nguyên, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh.

Tổng cộng có 6 đợt thi, mỗi đợt 20.000 thí sinh. Như vậy, tổng số lượt thi lên đến 120.000, tăng hơn 30% so với năm ngoái và cao nhất từ trước đến nay.

HSA là một trong hai kỳ thi riêng lớn nhất cả nước, với khoảng 60.000-90.000 thí sinh. Thời điểm đăng ký dự thi, năm nào cũng xảy ra tình trạng nghẽn mạng. Nhiều em hết chỗ thi ở địa điểm mong muốn nên phải sang các tỉnh, thành khác dự thi.

Do đó, việc chuẩn bị tài khoản sớm, đúng quy định giúp thí sinh chủ động trong đăng ký.

Lệ phí thi năm nay giữ nguyên mức 600.000 đồng/lượt. Hệ thống cho phép thí sinh đăng ký tối đa 2 lượt trong một năm, cách nhau tối thiểu 28 ngày.

Thí sinh cần lưu ý lịch thi học kỳ, khảo sát ở trường THPT để tránh trùng với các ca thi HSA.

Bài thi đánh giá năng lực HSA của Đại học Quốc gia Hà Nội diễn ra trên máy tính. Thời gian làm bài là 195 phút, gồm 2 phần bắt buộc là toán học và xử lý số liệu (50 câu, 75 phút) và văn học - ngôn ngữ (50 câu, 60 phút).

Phần thi thứ 3, thí sinh lựa chọn giữa khoa học và tiếng Anh (50 câu, 60 phút). Năm 2025, gần 90.000 thí sinh dự thi HSA. Điểm trung bình là 78,8/150, tăng hai điểm so với năm trước.