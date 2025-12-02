1.000km đèn LED thắp sáng Nhà thờ Đức Bà mùa Giáng sinh

Dù còn hơn 20 ngày nữa mới đến Giáng sinh, Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn đã khoác lên mình diện mạo lộng lẫy, thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, chụp ảnh.

Đây là năm thứ ba Nhà thờ Đức Bà được trang trí đèn Giáng sinh kể từ khi bắt đầu trùng tu vào năm 2017. Hệ thống đèn LED trang trí đã được hoàn thiện và vận hành trong ba ngày qua, thắp sáng từ 18h45 đến 23h mỗi ngày.

Điểm nhấn của mùa Giáng sinh năm nay là việc sử dụng 1.000km dây đèn LED, gấp đôi số lượng so với năm ngoái, biến Nhà thờ Đức Bà thành một không gian huyền ảo và rực rỡ.

Nhiều họa tiết độc đáo như quả địa cầu, ngôi sao, quả chuông được trang trí dọc mái ngói, cùng với đèn LED tạo hình cây thông trên hai tháp kẽm, mang đến vẻ đẹp lung linh, thu hút mọi ánh nhìn.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, hàng ngàn người dân và du khách đã đổ về Nhà thờ Đức Bà để tận hưởng không khí lễ hội sớm và ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ bên công trình kiến trúc độc đáo này.

Lưu Nguyễn Thúy An (19 tuổi) cùng nhóm bạn chia sẻ niềm vui khi được hòa mình vào không khí Giáng sinh sớm tại đây. "Ngồi uống cà phê bệt và tận hưởng không khí se lạnh những ngày cuối năm là trải nghiệm rất thú vị", Thúy An nói.

Một du khách nước ngoài cũng không bỏ lỡ cơ hội tạo dáng với "phông nền" Giáng sinh độc đáo này.

Hàng triệu chiếc đèn LED đã biến Nhà thờ Đức Bà thành một khung cảnh lung linh, huyền ảo, thu hút mọi ánh nhìn.

Nhiều em nhỏ cũng được bố mẹ chuẩn bị phụ kiện Noel, tạo nên những khoảnh khắc đáng yêu tại Nhà thờ Đức Bà.

Các bạn trẻ cũng không quên ghi lại những thước phim ấn tượng trong những ngày đầu Nhà thờ Đức Bà lên đèn đón Giáng sinh.

Khi dòng người thưa dần, nhiều giáo dân đã thắp đèn, đặt trước tượng Đức Mẹ Maria để làm lễ cầu nguyện, tạo nên một không gian tĩnh lặng và thiêng liêng.

Nhà thờ Đức Bà luôn là điểm nhấn của trung tâm TPHCM, đặc biệt vào dịp Giáng sinh, nơi đây luôn rực rỡ với kiểu trang trí tráng lệ và lộng lẫy, thu hút mọi ánh nhìn.

Nhà thờ Đức Bà không chỉ là biểu tượng của Công giáo tại Việt Nam mà còn là một trong những công trình kiến trúc độc đáo và điểm đến nổi tiếng của TPHCM. Hiện công trình này đang được trùng tu.

Được xây dựng vào năm 1877 và hoàn thành sau 3 năm, Nhà thờ Đức Bà do kiến trúc sư J.Bourard thiết kế. Công trình này được Vatican phong hàng Tiểu Vương cung Thánh đường từ năm 1959, với tòa thánh đường cao 60,5m, riêng tháp kẽm và tháp chuông chiếm hơn một nửa chiều cao, tạo nên một kiến trúc hùng vĩ và ấn tượng.

Hiện tại nhà thờ đang được trùng tu sau hơn 130 năm sử dụng. Thời gian trùng tu bắt đầu từ năm 2017, dự kiến hoàn thành sau 2-3 năm, nhưng do tình trạng xuống cấp và ảnh hưởng của đợt dịch Covid-19, nên thời gian hoàn thiện được điều chỉnh đến năm 2027.