iCheck giành giải Đồng tại Giải thưởng Make in Viet Nam 2025

Đồng thời Công ty Cổ phần iCheck vào Top 10 sản phẩm công nghệ số xuất sắc trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng - thương mại - dịch vụ với Hệ sinh thái giải pháp số hóa sản phẩm toàn diện ứng dụng Barcode & QR Code.

Giải thưởng Make in Viet Nam 2025 được tổ chức trong khuôn khổ Diễn đàn Quốc gia Phát triển Doanh nghiệp Công nghệ Việt Nam, do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, dưới sự chỉ đạo của Chính phủ, với sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện các bộ, ban, ngành cùng cộng đồng doanh nghiệp công nghệ trên cả nước.

Đây là giải thưởng tôn vinh các sản phẩm công nghệ số được thiết kế, phát triển và làm chủ tại Việt Nam, có giá trị ứng dụng cao và đóng góp thiết thực cho tiến trình chuyển đổi số quốc gia.

Đại diện iCheck, ông Nguyễn Văn Chính - Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần iCheck - nhận cúp và chứng nhận giải Đồng sản phẩm Make in Viet Nam (Ảnh: iCheck).

Vượt qua hơn 250 hồ sơ đăng ký cùng nhiều vòng đánh giá, thẩm định khắt khe, ở hạng mục Sản phẩm công nghệ số xuất sắc trong lĩnh vực nông nghiệp - tài nguyên - môi trường, hệ thống truy xuất nguồn gốc theo tiêu chuẩn quốc gia iCheck được Hội đồng Giám khảo đánh giá cao về nền tảng công nghệ, khả năng triển khai thực tiễn và hiệu quả vận hành, qua đó đơn vị được trao giải Đồng Make in Viet Nam 2025.

Giải pháp được xây dựng dựa trên các tiêu chuẩn quốc gia TCVN, tích hợp chuẩn GS1 toàn cầu, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và hợp tác xã minh bạch hóa toàn bộ quy trình sản xuất - phân phối theo chuỗi giá trị.

Hệ thống truy xuất nguồn gốc của iCheck cho phép ghi nhận dữ liệu xuyên suốt từ nguyên liệu đầu vào đến thành phẩm, hỗ trợ nhật ký điện tử toàn trình và ứng dụng QR Code kết hợp công nghệ blockchain nhằm gia tăng tính minh bạch và khả năng kiểm chứng thông tin.

Việc thiết kế giải pháp phù hợp với đặc thù sản xuất nông nghiệp tại Việt Nam giúp doanh nghiệp dễ dàng triển khai trong thực tế, đồng thời đáp ứng các yêu cầu về quản lý chất lượng, sẵn sàng kết nối thị trường trong nước và xuất khẩu.

Cũng tại Lễ trao giải năm nay, iCheck tiếp tục ghi dấu ấn khi 2 năm liên tiếp vào Top 10 sản phẩm công nghệ số xuất sắc trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng - thương mại - dịch vụ với hệ sinh thái giải pháp số hóa sản phẩm toàn diện ứng dụng Barcode & QR Code.

iCheck nhận 2 giải thưởng công nghệ số xuất sắc tại Lễ trao giải Make in Viet Nam 2025 (Ảnh: iCheck).

Hệ sinh thái iCheck được phát triển trên nền tảng Barcode và QR Code, cho phép doanh nghiệp quản lý xuyên suốt hành trình sản phẩm từ khâu sản xuất, phân phối cho đến khi tiếp cận người tiêu dùng.

Thay vì quản lý rời rạc từng công đoạn, dữ liệu sản phẩm và phân phối được ghi nhận đồng bộ trên một hệ thống thống nhất, giúp doanh nghiệp chủ động kiểm soát hàng hóa trên thị trường, giảm phụ thuộc vào quy trình thủ công và nâng cao hiệu quả vận hành.

Hệ sinh thái tiên phong xây dựng phục vụ đồng thời ba nhóm đối tượng trong chuỗi cung ứng: doanh nghiệp, người bán và người tiêu dùng.

Đối với doanh nghiệp sản xuất - phân phối, các giải pháp Barcode và QR Code hỗ trợ minh bạch thông tin sản phẩm, chống hàng giả, quản lý bảo hành điện tử, kiểm soát kênh phân phối, triển khai các chương trình Marketing - Loyalty và truy xuất nguồn gốc theo tiêu chuẩn quốc gia, từ đó nâng cao năng lực quản trị và khả năng ra quyết định dựa trên dữ liệu.

Hệ sinh thái Giải pháp ứng dụng Barcode & QR Code của iCheck (Ảnh: iCheck).

Với người bán, nền tảng iCheck tạo điều kiện kết nối trực tiếp với thương hiệu, tham gia các chương trình bán hàng và khuyến mại, đồng bộ dữ liệu bán lẻ, đặt hàng từ kênh phân phối chính hãng.

Ở phía người tiêu dùng, iCheck xây dựng chuẩn mực minh bạch thông tin sản phẩm thông qua các nền tảng như iCheck Scan, Barcode Việt và website icheck.vn. Người tiêu dùng có thể dễ dàng truy xuất thông tin sản phẩm, tương tác trực tiếp với thương hiệu, tham gia các chương trình ưu đãi và tích điểm một cách minh bạch, qua đó góp phần hình thành môi trường tiêu dùng đáng tin cậy.

Theo đại diện iCheck, đến nay hệ sinh thái giải pháp của doanh nghiệp đã đồng hành cùng hơn 200.000 nhãn hàng sản xuất - phân phối, với hơn 5 tỷ mã QR Code được phát hành trên thị trường.

Việc được vinh danh tại Make in Viet Nam 2025 ở cả hai hạng mục là sự ghi nhận cho hướng đi tập trung vào giải quyết các bài toán thực tiễn của doanh nghiệp, đồng thời khẳng định năng lực làm chủ công nghệ và đổi mới sáng tạo của một doanh nghiệp công nghệ Make in Việt Nam, đồng hành cùng tiến trình đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Trong thời gian tới, iCheck cho biết sẽ tiếp tục đầu tư cho nghiên cứu và phát triển các giải pháp số hóa sản phẩm, hướng tới xây dựng một hệ sinh thái minh bạch, hiệu quả và bền vững, đồng hành cùng doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình chuyển đổi số và phát triển dài hạn.

Tìm hiểu thêm về hệ sinh thái giải pháp của iCheck qua website: icheck.com.vn.