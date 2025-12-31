Chuyến biển đêm cuối năm, ngư dân trúng 1,5 tấn cá ngứa, thu 500 triệu đồng

Ngày 31/12, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Văn Hùng, Phó Chủ tịch UBND phường Cửa Lò, cho biết một đội tàu của địa phương vừa khai thác được sản lượng cá ngứa lớn nhất từ trước tới nay ở phường này.

Ngay khi tàu về đến cảng, đại diện Đảng ủy, UBND phường và các đoàn thể đã có mặt để động viên, tặng cờ thi đua, khích lệ ngư dân tiếp tục vươn khơi bám biển.

Đội tàu của anh Thanh ở phường Cửa Lò (Nghệ An) trúng đậm mẻ cá ngứa và vừa cập bến (Ảnh: N. Kiên).

Đội tàu trúng đậm do anh Nguyễn Văn Thanh, trú khối Yên Đình, phường Cửa Lò, làm chủ. Sau chuyến ra khơi một ngày một đêm, tàu của anh Thanh đánh bắt được 5,5 tấn hải sản, trong đó có 1,5 tấn cá ngứa - loài cá đặc sản được thị trường ưa chuộng vì chất lượng thịt thơm, ngọt, giàu giá trị dinh dưỡng.

Theo nhiều ngư dân địa phương, việc khai thác được lượng cá ngứa lớn như vậy là điều rất hiếm xảy ra trong nhiều năm qua.

Hiện giá cá ngứa trên thị trường dao động 350.000-370.000 đồng/kg; vào dịp Tết Nguyên đán, mức giá có thể tăng lên khoảng 500.000 đồng/kg.

Với sản lượng 1,5 tấn cá ngứa, đội tàu của anh Thanh thu về khoảng 500 triệu đồng chỉ trong một chuyến biển.

Đội tàu anh Thanh trúng hơn 1,5 tấn cá ngứa, đạt thu nhập hơn 500 triệu đồng (Ảnh: N. Kiên).

Theo ông Nguyễn Văn Hùng, việc trúng đậm cá ngứa ngay thời điểm cuối năm là tín hiệu tích cực, tạo khí thế vui tươi cho ngư dân, giúp họ thêm vững tin trong những chuyến khai thác đầu năm mới.

Không chỉ mang lại thu nhập cao, những mẻ cá lớn còn là nguồn động viên tinh thần rất lớn đối với bà con vùng biển.

Bí thư Đảng ủy phường Cửa Lò Ngô Đức Kiên (thứ 6 từ trái qua phải) cùng các đoàn thể trao cờ thi đua, tuyên dương và khen thưởng ngư dân (Ảnh: N. Kiên).

Nhiều năm qua, phường Cửa Lò triển khai chương trình đồng hành cùng ngư dân thông qua các hoạt động tuyên dương, khen thưởng linh hoạt.

Những hình thức động viên kịp thời này đã tạo khí thế thi đua sản xuất, khuyến khích ngư dân tiếp tục bám biển, góp phần phát triển kinh tế biển, nâng cao đời sống cho người dân địa phương.