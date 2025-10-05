Rước đèn, phá cỗ giữa 1.000 nụ cười con em công nhân ở TPHCM

Tối 4/10, Liên đoàn Lao động TPHCM phối hợp cùng báo Dân trí và phường Bình Dương tổ chức chương trình "Trung thu yêu thương năm 2025" cho 1.000 con em công nhân, người lao động khó khăn trên địa bàn TPHCM.

1.000 con em công nhân TPHCM đón Trung thu yêu thương (Video: Vũ Thịnh - Thúy Hường).

Chương trình "Trung thu yêu thương năm 2025" được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Triển lãm (phường Bình Dương, TPHCM).

Các thiếu nhi là con em công nhân tại các công đoàn cơ sở trực thuộc Tổ Công tác số 8 đã cùng nhau đón một mùa Trung thu ấm áp.

Các em được tham gia các hoạt động vui chơi truyền thống như phá cỗ Trung thu, rước đèn và nhận những phần quà ý nghĩa.

Chương trình "Trung thu yêu thương" nhằm động viên, tạo sân chơi và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho thiếu nhi là con đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn để các cháu được đón Tết Trung thu trọn vẹn, ý nghĩa, tạo động lực phấn khởi bước vào năm học mới.

Phát biểu tại chương trình, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM Nguyễn Kim Loan bày tỏ Tết Trung thu là một lễ hội văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam, là dịp để gia đình đoàn viên, sum họp, gắn kết tình thân, trẻ em được vui chơi, rước đèn, phá cỗ.

"Trong thời gian tới, tôi đề nghị các cấp công đoàn thành phố tăng cường, phát huy những mô hình hiệu quả, không ngừng sáng tạo, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phù hợp với từng điều kiện cụ thể trong các chương trình hỗ trợ giáo dục, chăm sóc sức khỏe, tạo môi trường vui chơi, giải trí lành mạnh cho các em thiếu nhi, tham gia xây dựng môi trường sống an toàn, tạo điều kiện để các em phát triển toàn diện, khích lệ, cổ vũ tinh thần đoàn viên, người lao động tích cực lao động sản xuất, góp phần vào sự phát triển của đơn vị, doanh nghiệp nói riêng và sự tiến bộ xã hội nói chung", bà Kim Loan nhấn mạnh.

Tại chương trình, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà, Phó Chủ tịch thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Thái Thu Xương và Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM Nguyễn Kim Loan trao quà, học bổng cho 120 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng.

Tết Trung thu – Tết đoàn viên là dịp để các em thiếu nhi vui chơi, rước đèn, phá cỗ, cùng với gia đình quây quần, chia sẻ niềm vui và cảm nhận sự yêu thương, ấm áp đã trở thành một lễ hội truyền thống mang giá trị văn hóa sâu sắc.

Ban tổ chức trao tặng tiền mặt hỗ trợ con em công nhân khó khăn, trong đó, 120 em nhận mức 1 triệu đồng/em; 880 em nhận hỗ trợ 200.000 đồng/em.

Số tiền hỗ trợ và quà từ sự phân bổ của Liên đoàn Lao động TPHCM, báo Dân trí và nguồn vận động xã hội hóa từ Tổ công tác quản lý địa bàn số 8, cùng Trung tâm Công tác xã hội Công đoàn Thành phố.

Tất cả các em tham dự chương trình đều được nhận những phần quà ý nghĩa gồm bánh kẹo, sữa và các nhu yếu phẩm thiết yếu, mang đến niềm vui trọn vẹn trong ngày hội.

Các em nhỏ hào hứng trong các tiết mục tại chương trình “Trung thu yêu thương” tối 4/10.

Một em nhỏ nhảy múa theo giai điệu của ca khúc "Hành trình trên đất phù sa" do Rapper Tiêu Minh Phụng thể hiện.

Tết Trung thu không chỉ là một ngày lễ mà còn là một phần quan trọng của văn hóa dân gian gắn với các giá trị truyền thống tốt đẹp.

Đây cũng chính là dịp các cấp Công đoàn tích cực đẩy mạnh các hoạt động chăm lo cho con công nhân, viên chức, lao động, thể hiện sự quan tâm thường xuyên, sâu sát của tổ chức công đoàn đối với thế hệ măng non - những chủ nhân tương lai của đất nước.