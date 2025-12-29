Rắn hổ mang chúa gần 7kg xuất hiện ở Vườn quốc gia U Minh Thượng

Ngày 29/12, một lãnh đạo Vườn quốc gia U Minh Thượng (An Giang) xác nhận thông tin một hướng dẫn viên vừa phát hiện cá thể rắn hổ mang chúa khủng trong khu vực hồ Hoa Mai.

Theo vị lãnh đạo này, đây có thể là cá thể rắn từng xuất hiện vào đêm 25/10/2024 trên tuyến đường nội bộ (đoạn từ cầu KT2 hướng về hồ Hoa Mai) khi lực lượng chức năng đi tuần tra. Ước tính, cá thể này có trọng lượng lên đến gần 7kg, dài khoảng 1,5-3m.

Rắn hổ mang xuất hiện trong khuôn viên Vườn quốc gia U Minh Thượng được một hướng dẫn viên ghi lại (Ảnh: Bé Diễm).

Rắn hổ mang chúa là loài rắn độc dài nhất thế giới, giữ vai trò kiểm soát các loài bò sát khác trong tự nhiên và hiện được bảo vệ nghiêm ngặt theo nhóm IB do nguy cơ tuyệt chủng cao.

Theo Ban quản lý Vườn quốc gia, sự xuất hiện của loài động vật đứng đầu chuỗi thức ăn này là minh chứng cho thấy môi trường rừng tràm tự nhiên đang cung cấp nguồn thức ăn dồi dào và không gian sống an toàn.

Lãnh đạo vườn đã chỉ đạo các đội tuần tra tăng cường giám sát khu vực hồ Hoa Mai để đảm bảo an toàn cho cá thể rắn quý hiếm này, đồng thời khuyến cáo người dân và du khách không tự ý tiếp cận sâu vào các khu vực lõi để tránh những va chạm không đáng có với động vật hoang dã.