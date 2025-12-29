Dự định dang dở của nữ giáo viên qua đời trong vụ lật xe chở đoàn từ thiện

Dang dở dự định xây nhà báo hiếu bố mẹ

Như Dân trí đã thông tin, vụ lật xe khách chở đoàn từ thiện xảy ra ở xã Phình Hồ, tỉnh Lào Cai khiến 9 người tử vong và 9 người bị thương. Trong số những nạn nhân không qua khỏi có cô giáo mầm non P.T.A. (SN 1995, trú ở phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh).

Một ngày sau khi sự việc đau lòng xảy ra, căn nhà của gia đình nạn nhân bao trùm bầu không khí tang tóc. Người thân, bạn bè có mặt từ sớm để động viên bố mẹ của cô giáo P.T.A. và lo liệu các thủ tục hậu sự.

Hình ảnh của cô giáo P.T.A. được một người bạn chia sẻ (Ảnh: Facebook L.A.T.).

Tất bật giúp đỡ mọi người trong nhà, chị Th. - bạn của cô giáo P.T.A. - không kìm nén được xúc động khi nhắc lại những kỷ niệm đẹp trong 15 năm gắn bó bên nhau.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, chị Th. cho biết, sáng 27/12, nhận được tin về vụ tai nạn, gia đình và bạn bè không nghĩ P.T.A. có mặt trên chuyến xe định mệnh. Sau quá trình xác nhận thông tin, mọi người đều xót xa.

"Từ lúc nhận tin, chúng tôi rất sốc và buồn, không ai có thể làm được việc gì. Bốn bạn thân trong nhóm đến nhà, thay nhau động viên, an ủi bố mẹ của P.T.A. trong giờ phút khó khăn", chị Th. trải lòng.

Trước khi cô giáo P.T.A. đi từ thiện ở Lào Cai, hai người vẫn nhắn tin cùng nhau. Trưa 26/12, đôi bạn rủ nhau đi ăn nhưng không thực hiện được dự định vì có việc bận. Buổi chiều cùng ngày, sau khi dạy xong, nữ giáo viên đón con trai chị Th. về nhà rồi bắt xe đi Hà Nội.

"Chúng tôi không thể gặp nhau được lần cuối cùng. Giờ đây, bạn đã ra đi, không biết bao giờ nỗi đau này mới nguôi ngoai", cô gái nói rồi bật khóc.

Được biết, P.T.A. sinh ra trong gia đình có hai chị em. Trước đây, cô là giáo viên dạy mầm non tại trường tư thục ở Hà Nội. Sự ân cần và tâm huyết của cô với công việc nhận được nhiều lời khen của phụ huynh. Khoảng 1 năm nay, nữ giáo viên quyết định chuyển về phường Bắc Giang để được sống gần bố mẹ và bạn bè.

Từ lúc còn ở Hà Nội, cô gái tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện. Về quê nhà sinh sống, P.T.A. thường xuyên đi trao quà cho các em ở vùng khó khăn.

Trong ký ức của chị Th., P.T.A. là cô bạn hiền lành, sống chan hoà, hết lòng vì mọi người.

Ngày còn đi học, Th. và P.T.A. thường đạp xe rong ruổi trên những con đường từ nhà đến Trường THPT chuyên Ngô Sĩ Liên. Những buổi sáng sớm hay chiều tan học, tiếng cười trong trẻo trở thành ký ức bình dị theo họ suốt những năm tháng thanh xuân.

"P.T.A. vốn là người yếu mến trẻ em. Sau khi tốt nghiệp THPT, bạn chọn thi vào Đại học Sư phạm Trung ương để theo đuổi ước mơ thành giáo viên mầm non", chị Th. tâm sự.

Điều khiến chị Th. day dứt nhất là người bạn thân ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ, tương lai rộng dài còn ở phía trước. Từ ngày P.T.A. chuyển về Bắc Giang, hai người bạn có nhiều dự định, đến nay tất cả đều dang dở.

"P.T.A. từng tâm sự về dự định xây lại căn nhà cho bố mẹ trong năm tới. Bây giờ, mọi việc không thể thực hiện được nữa", chị Th. đau lòng chia sẻ.

Nữ giáo viên chưa có người yêu, không như thông tin trên mạng xã hội

Cũng chùng tâm trạng đau lòng, chị D.L. - bạn thân của P.T.A. - chưa dám tin cô gái với gương mặt hiền lành đã qua đời trong chuyến đi từ thiện.

L. cho biết, cô và P.T.A. là bạn bè 15 năm qua. Trước khi nữ giáo viên mầm non đi từ thiện ở Lào Cai, cả nhóm đều biết tin.

"Bạn ấy là người rất tuyệt vời, tốt bụng, nhân hậu. P.T.A. còn có dự định sau chuyến đi từ thiện sẽ đi leo núi dịp Tết Dương lịch nhưng giờ không thực hiện được nữa rồi", L. nói thêm.

Được biết, cách đây một thời gian, nữ giáo viên đã tập luyện thể lực cho quá trình đi leo núi. Thế nhưng, dự định chưa hoàn thành thì sự việc xảy ra. "P.T.A. mất đi để lại nỗi trống vắng rất lớn với cả gia đình và bạn bè. Thường ngày, bạn ấy hoạt ngôn, tình cảm luôn gắn kết mọi người", cô gái nói thêm.

Chuyến xe xấu số còn có em gái ruột sinh năm 2006 của P.T.A.. May mắn người em gái ngồi giữa nên thoát chết. Hiện, cô đã trở về Bắc Ninh cùng bố mẹ lo hậu sự cho chị gái. Vài ngày tới, nữ nạn nhân sẽ nhập viện để tiếp tục theo dõi chấn thương sọ não mức độ nhẹ.

Trong khi gia đình đang bận rộn lo tang lễ, mạng xã hội chia sẻ thông tin, trong chuyến xe chở đoàn từ thiện có một nam thanh niên là bạn trai của P.T.A.. Nhóm bạn thân cho biết, đây là thông tin sai sự thật.

L. khẳng định với phóng viên Dân trí: "P.T.A. và chàng trai tên Th. là đồng nghiệp cũ, không phải một cặp đôi. Bạn ấy chưa có người yêu và chưa có con".

Biết tin về sự ra đi đột ngột của nữ giáo viên tâm huyết, một số phụ huynh có con từng học cô giáo P.T.A. đã gửi những bình luận xúc động.

Một phụ huynh con từng học nữ giáo viên bày tỏ: "Cô giáo còn rất trẻ, nhiệt huyết, tận tâm. Cô đi rất nhiều chuyến thiện nguyện đến với các em bé ở vùng cao vậy mà lần này may mắn không đến với cô. Thương tiếc và chia buồn cùng gia đình, nay đọc tin mới biết là cô... Đau lòng quá".

"Buổi sáng, đọc được tin buồn về chuyến xe đưa đoàn thiện nguyện lên Lào Cai bị lật và có 9 nạn nhân tử vong. Mới biết một trong các nạn nhân tử vong có cô giáo cũ của con trai, không tin vào mắt mình. Cô P.T.A. đáng yêu, nhẹ nhàng, tận tâm với các con", một phụ huynh khác xúc động viết.

Chiếc xe bị biến dạng, hư hỏng nặng sau vụ tai nạn (Ảnh: Người dân địa phương cung cấp).

Theo Cục Cảnh sát Giao thông, sáng 27/12, tài xế Đ.Đ.T. (SN 1960, trú tại Thanh Xuân, Hà Nội) điều khiển xe khách BKS 29B-614.xx chở đoàn thiện nguyện gồm 18 người (cả lái xe) di chuyển từ Hà Nội lên điểm trường thôn Tà Ghênh thuộc Trường Mầm non Họa Mi, xã Phình Hồ.

Khi xe khách đi đến địa điểm km35 đường nối quốc lộ 32 với tỉnh lộ 174 thuộc địa phận thôn Mù Thấp (xã Phình Hồ, tỉnh Lào Cai) thì va vào hộ lan đường, dẫn đến bị lật úp.

Vụ tai nạn đã khiến 9 người chết, 9 người bị thương, ô tô bị hư hỏng nặng.