Những câu nói bất ngờ gây sốt, phủ sóng mạng xã hội trong năm 2025

Mọi thứ hóa điên với chồng ngày hôm nay

Câu nói này lan truyền từ loạt video về đời sống hôn nhân giả định của TikToker Giỏi Lee và Ngọc Minh. Trong các tiểu phẩm ngắn, nhân vật chồng được xây dựng với phản ứng nhạy cảm, dễ “bùng nổ” trước những chuyện rất nhỏ.

Mỗi lần như vậy, nhân vật này sẽ nói câu "Mọi thứ hóa điên với chồng ngày hôm nay", tạo nên loạt tình huống cường điệu nhưng duyên dáng.

Cặp đôi TikToker Giỏi Lee và Ngọc Minh (Ảnh: Chụp màn hình).

Câu thoại nhanh chóng được cộng đồng mạng biến tấu và áp dụng vào đủ mọi tình huống, từ công việc, học tập đến cuộc sống hằng ngày, như một lời than thở cho những ngày bất ổn.

Song, “hóa điên” dần không chỉ mang nghĩa tiêu cực, mà còn được dùng theo hướng tích cực, nhằm nhấn mạnh cảm giác choáng ngợp trước điều gì đó quá ấn tượng. Sự phổ biến của câu nói phản ánh cách Gen Z sử dụng phóng đại và hài hước để giải tỏa áp lực, biến bực bội thành tiếng cười và sự đồng cảm.

Đã làm gì đâu? Đã chạm vào đâu?

Câu nói này gây sốt từ một phân đoạn hài trong chương trình Anh trai say hi, do diễn viên Quang Trung thể hiện. Với giọng điệu dồn dập, âm lượng cao và biểu cảm “oan ức”, Quang Trung lập tức để lại ấn tượng mạnh với khán giả.

Diễn viên Quang Trung trong chương trình "Anh trai say hi", khi nói câu "Đã làm gì đâu? Đã chạm vào đâu?" (Ảnh: Chụp màn hình).

Câu thoại nhanh chóng được cộng đồng mạng sử dụng lại trong nhiều video, xuất hiện trong những tình huống bị hiểu lầm, chưa kịp làm gì đã bị quy chụp, thể hiện cảm giác “bị oan”.

Nhờ dễ áp dụng, giàu biểu cảm và đúng tâm trạng của nhiều người, “Đã làm gì đâu? Đã chạm vào đâu?” nhanh chóng trở thành câu nói phổ biến, xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội.

Hướng nội hết phần đời còn lại

Cụm từ này được dùng để diễn tả cảm giác xấu hổ tột độ sau một tình huống. Trong cách dùng này, “hướng nội” không mang nghĩa tính cách lâu dài, mà trở thành một lối nói đùa, phóng đại trạng thái "ngượng không biết giấu mặt vào đâu".

Nhờ sự hài hước, “hướng nội hết phần đời còn lại” trở thành cách Gen Z nói về sự ê chề theo kiểu nhẹ nhàng, biến ngượng ngùng thành tiếng cười thay vì né tránh.

Vượt mức pickleball

Cụm từ này xuất hiện trong ca khúc Pickleball của Đỗ Phú Quí - một sản phẩm âm nhạc gây tranh cãi mạnh trên mạng xã hội vì giai điệu và ca từ bị cho là khó tiếp nhận. Trong bài hát, “vượt mức pickleball” được đặt trong bối cảnh một mối quan hệ chỉ nên dừng lại ở ranh giới bạn bè cùng chơi thể thao.

Hình ảnh ca sĩ Đỗ Phú Quý trong MV "Pickleball" (Ảnh: Facebook nhân vật).

Ca khúc nhận nhiều ý kiến trái chiều, song, câu hát này lại được cộng đồng mạng tách ra và sử dụng rộng rãi. “Vượt mức pickleball” dần trở thành cách nói vui để chỉ những hành vi, sự việc bị cho là đi quá giới hạn cho phép.

Bà nói thiệt hả bà Thơ?

Câu nói này bất ngờ được “đào lại” từ một phân cảnh trong phim truyền hình Osin nổi loạn phát sóng năm 2017. Trong phim, nhân vật sững sờ khi nghe bạn của mình (tên Thơ) thông báo mang thai trong hoàn cảnh trớ trêu và phản ứng bằng câu hỏi thể hiện sự ngạc nhiên.

Nhờ diễn xuất hài hước của diễn viên, đoạn phim nhanh chóng thu hút sự chú ý khi được chia sẻ lại trên mạng xã hội. Từ đó, câu hỏi “Bà nói thiệt hả bà Thơ?” được giới trẻ sử dụng như một cách cảm thán hài hước trước những thông tin bất ngờ.

Trong quá trình lan truyền, “bà Thơ” được dùng linh hoạt như một đại từ xưng hô mang tính trêu đùa, thay cho “bạn” hay “cậu”, không phân biệt giới tính người đối diện.

Cơm nước gì chưa người đẹp?

Câu nói này vốn là một lời hỏi thăm quen thuộc trong đời sống hằng ngày. “Người đẹp” trong câu nói này được hiểu theo nghĩa chung, không phân biệt tuổi tác, mang lại cảm giác gần gũi, dễ thương.

Tuy nhiên, chỉ khi được một TikToker sử dụng trong đoạn video chưa đến 10 giây với giọng miền Tây Nam Bộ đặc trưng, câu hỏi này mới thật sự lan tỏa mạnh. Trong đó, TikToker này nói ngắn gọn: “Cơm nước gì chưa người đẹp? Lướt TikTok hoài vậy?”.

Câu hỏi "Cơm nước gì chưa người đẹp?" từng phủ sóng mạng xã hội (Ảnh: Chụp màn hình).

Sự tự nhiên và thân thiện khiến đoạn video nhanh chóng lan truyền, kéo theo hàng loạt bình luận hài hước hưởng ứng. Từ đó, nhiều TikToker và người dùng mạng xã hội, trong đó có cả người nổi tiếng, liên tục biến tấu câu nói này trong các nội dung khác nhau.

Không dừng lại ở đó, dân mạng còn sáng tạo theo công thức “hoạt động + gì chưa người đẹp?”, như “Lãnh lương gì chưa người đẹp?”, “Du lịch gì chưa người đẹp?”, khiến câu nói phủ sóng khắp các nền tảng.

Bóc trúng sít rịt

“Sít rịt” là cách đọc vui từ “secret” (bí mật), xuất phát từ cộng đồng sưu tầm blind box (hộp mù) - nơi người chơi chỉ biết món đồ mình nhận được sau khi mở hộp. Trong mỗi bộ sưu tập, những phiên bản hiếm có xác suất rất thấp, khiến việc “trúng secret” trở thành khoảnh khắc đáng nhớ.

Từ cảm giác may mắn ban đầu, cụm từ “bóc trúng sít rịt” dần được mở rộng cách dùng, thường được thốt lên khi ai đó gặp một tình huống bất ngờ hoặc hiếm gặp, không phân biệt tốt hay xấu, như một phản xạ hài hước trước những điều khó đoán của đời sống.

Thua Gia Cát Lượng đúng cây quạt

Đây là cách nói mang tính khen ngợi pha trêu đùa, dùng để nói ai đó mưu trí, suy nghĩ sắc bén đến mức chỉ còn thiếu… chiếc quạt lông quen thuộc là có thể sánh với Gia Cát Lượng - biểu tượng trí tuệ thời Tam Quốc.

Cụm từ này xuất hiện đầu tiên trong các bình luận trên TikTok, sau đó lan rộng nhờ cách ví von dễ hiểu, hài hước. Thay vì khen trực diện, người nói mượn hình ảnh lịch sử quen thuộc để thể hiện sự nể phục, vừa dí dỏm vừa giàu liên tưởng.

Tuyệt đối điện ảnh

Cụm từ này thường xuất hiện trong các bình luận khi người xem bắt gặp một khoảnh khắc đẹp, một thước phim ấn tượng hoặc một tình huống kịch tính như bước ra từ màn ảnh. Đây là cách nói thể hiện sự trầm trồ trước trải nghiệm thị giác vượt mức thông thường.

Đạo diễn Martin Scorsese (Ảnh: New York Post).

Nguồn gốc của cách khen này bắt nguồn từ cụm từ “absolute cinema”, gắn với hình ảnh đạo diễn Martin Scorsese, biểu tượng của điện ảnh nghệ thuật, nơi cảm xúc và hình ảnh được đặt lên hàng đầu.

Khi du nhập vào Việt Nam, cụm từ được Việt hóa thành “tuyệt đối điện ảnh” và nhanh chóng được sử dụng rộng rãi.

Năm qua, cụm từ này xuất hiện dày đặc dưới các video có bố cục đẹp, nhịp điệu mạnh, đặc biệt là những thước phim ghi lại cảnh diễu binh, diễu hành trong các dịp lễ 30/4 và 2/9, khi hình ảnh khơi gợi cảm xúc mạnh mẽ với nhiều người Việt.