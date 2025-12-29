Bắc Ninh: Nam thanh niên rơi thủng mái nhà xuống đất, chủ tiệm tóc hú vía

Đang cắt tóc cho khách tại cửa tiệm ở khu vực bờ đê Châu Xuyên (phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh), anh Đoàn Công Đạt đột nhiên nghe tiếng động lớn vang lên. Nghi có điều bất thường, anh chạy vào phía trong, tìm hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

"Trong tích tắc, từ trên cao, một nam thanh niên rơi xuyên qua mái xuống nền nhà khiến mọi người sợ hãi", anh Công Đạt nói với phóng viên Dân trí.

Người đàn ông rơi xuyên qua mái nhà xuống nền khiến mọi người hốt hoảng (Ảnh: Cắt từ clip).

Đoạn video về sự việc được anh chia sẻ cho một số người bạn, sau đó lan toả trên mạng xã hội nhận về nhiều lượt tương tác. Nhiều cư dân mạng không dám tin có sự việc như "xuyên không" xảy ra ở tiệm tóc.

Theo anh Công Đạt, sự việc xảy ra hôm 26/12. Tình huống diễn ra rất nhanh, hình ảnh tưởng như trong phim hành động, khiến khách và các nhân viên cảm thấy hú vía.

Nam thanh niên rơi xuyên qua mái nhà, chủ tiệm tóc hú vía (Nguồn: Nhân vật cung cấp).

Sau khi đoạn video được chia sẻ, một số thông tin lan truyền cho rằng, khi đến nhà bạn gái chơi, mẹ người yêu phát hiện nên anh ta vội vàng chạy trốn. Tuy nhiên, anh Công Đạt khẳng định thông tin này không đúng sự thật.

"Nhà bên cạnh đang sửa chữa, thợ rơi xuống phần mái lợp xi măng, xuyên qua 2 lớp trần nhựa xuống sàn gạch. Phần trần nhựa bị vỡ tan tành để lại một lớp ngổn ngang", chủ tiệm cắt tóc nói thêm.

Được biết, cửa hàng đã hoạt động được vài năm qua, có 1 tầng, diện tích hơn 15m2. Phần trên lợp tôn xi măng nên anh Đạt phải trần 2 lớp để chống nóng.

"May mắn trần có 2 lớp nên giảm bớt lực tác động, người bị rơi xuống không xây xát, không gặp nguy hiểm tính mạng", anh nói thêm.

Hiện, chủ nhà bên cạnh đã sửa chữa phần mái của cửa hàng giúp hoạt động kinh doanh trở lại bình thường.

Đây không phải là lần đầu tiên có sự việc rơi xuyên thủng mái nhà ở Việt Nam.

Hồi năm 2017, gia đình ông Tr. (ở phố Hoàng Ngân, phường Nhân Chính, Thanh Xuân (cũ) - Hà Nội) trải qua cảm giác hú vía, sau khi 2 thanh sắt hình hộp rơi xuống xuyên thủng mái nhà trong lúc mọi người đang ngủ.

Thanh sắt rơi xuyên nhà dân năm 2017 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Một thanh rơi xuống trong phòng, còn thanh kia vẫn mắc một phần trên mái tôn. Nếu hai thanh sắt này mà rơi trúng chỗ tôi ngủ sẽ rất nguy hiểm cho tính mạng tôi", ông Tr. kể lại.

Hai thanh sắt nói trên rơi từ tầng 27 của tòa nhà đang hoàn thiện bên cạnh. Chủ đầu tư dự án này đã sang nhà ông Tr. ghi nhận hiện trạng và chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho gia đình.