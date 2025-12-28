Trung Quốc: Bé trai kẹt đầu giữa song sắt chống trộm, lơ lửng ở tầng 4

Tối 24/12, tại một khu dân cư thuộc phường Viên Thôn, quận Thiên Hà ở thành phố Quảng Châu (Trung Quốc), một bé trai bị mắc kẹt trong khe cửa chống trộm ở căn hộ tầng 4 trong khi đó, toàn thân lại lơ lửng giữa không trung. Đây là tình huống cực kỳ nguy hiểm.

Em bé bị lơ lửng ở song sắt tầng 4, được giải cứu kịp thời (Ảnh cắt từ video).

Thời điểm đó, một nam thanh niên đã leo từ bên ngoài tòa nhà lên cao, dùng tay đỡ lấy cơ thể em nhỏ, giúp nạn nhân thoát chết trong gang tấc.

Sáng 25/12, đại diện khu dân cư cho biết, họ đã xác định danh tính 3 nam thanh niên tham gia cứu nạn sau khi đoạn video được các nhân chứng có mặt ghi lại, lan truyền mạnh trên mạng xã hội.

Nhân chứng kể lại khoảnh khắc nghẹt thở

Chị Trần - người quay lại đoạn video - cho biết, sự việc xảy ra vào khoảng 19h40 ngày 24/12. Khi đang ở bên ngoài khu dân cư, người phụ nữ phát hiện thấy một bé trai bị treo lơ lửng bên ngoài cửa sổ căn hộ tầng 4.

Không ai biết lý do tại sao cháu bé lại rơi vào tình cảnh nguy hiểm như vậy.

Lúc đó có 3 thanh niên định leo lên cứu cháu. Cuối cùng một người mặc áo trắng trèo nhanh nhất, lên đến nơi giữ chặt cháu bé. Em bé vừa khóc vừa kêu: "Anh ơi cứu em". Thấy vậy, nam thanh niên liên tục trấn an: "Anh đến cứu em rồi, đừng cử động".

Sau đó, nam thanh niên kịp thời tiếp cận khu vực nơi nạn nhân bị mắc kẹt và đẩy em bé trở lại bên trong qua khe cửa sổ an toàn. Một thanh niên đứng bên dưới, ôm sẵn chăn bông, phòng trường hợp xấu không may nạn nhân bị rơi xuống.

Một người trèo lên để tiếp cận nạn nhân, hai người ở dưới làm nhiệm vụ cầm chăn bông để đỡ (Ảnh: News).

Một nhân chứng khác cho biết, cả 3 thanh niên đều phối hợp rất nhịp nhàng. Trong đó, nam thanh niên mặc áo trắng rất nhanh nhẹn. Anh leo trèo chưa đầy một phút đã tới nơi và giữ được cháu bé. Toàn bộ diễn biến khiến những người chứng kiến không khỏi thót tim.

Khi thấy nạn nhân đã an toàn, cả 3 liền rời đi. Đúng lúc đó, lực lượng cứu hỏa cũng đến hiện trường.

Người hùng giải cứu là huấn luyện viên bóng đá

Sáng 25/12, danh tính của 3 thanh niên tham gia giải cứu em bé được công bố. Trong đó, nam thanh niên mặc áo trắng - người trực tiếp cứu nạn nhân - là Quách Dĩnh Hân, 25 tuổi, quê ở Quảng Đông.

Ngoài công việc là huấn luyện viên bóng đá, hiện anh còn kinh doanh một quán gà nhỏ ở thành phố Quảng Châu. Anh Hân cho biết, khi nghe tin có em bé bị kẹt đầu ngoài song sắt cửa chống trộm, anh liền chạy ra xem và lập tức hành động.

Sau khi gọi điện báo cho đội cứu hộ, anh Hân gọi thêm 2 thanh niên đứng gần đó. Họ cùng leo lên tầng 2. Sau đó, anh Hân dặn mọi người đứng sẵn bên dưới, căng chăn bông để phòng trường hợp em bé rơi xuống, còn bản thân tiếp tục leo lên trên.

Cả 3 thanh niên cho biết, may mắn cháu bé không ảnh hưởng tới tính mạng và khẳng định bất cứ ai gặp tình huống này đều sẵn lòng hỗ trợ.

Sau đó, lực lượng cứu hỏa và công an đến kiểm tra hiện trường, xác nhận cháu bé không bị thương nghiêm trọng. Ban quản lý khu dân cư và tổ dân phố cũng có mặt để trấn an gia đình và rà soát lại các nguy cơ mất an toàn.

Hiện đoạn video giải cứu thu hút hàng triệu lượt xem trên các nền tảng mạng xã hội ở Trung Quốc, nhận về vô số lời khen ngợi.