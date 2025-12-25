Nhà thờ 114 tuổi thay "áo" mới, giáo dân đội mưa cầu nguyện đêm Giáng sinh

Được xây dựng từ năm 1911 theo phong cách kiến trúc Roman, nhà thờ Kẻ Sét - tên chính thức là nhà thờ Đức Nữ Vương - là một trong những công trình Công giáo thuộc Tổng giáo phận Hà Nội, nằm trên địa bàn phường Hoàng Mai, TP Hà Nội.

Sau hơn một thế kỷ tồn tại, nhà thờ Kẻ Sét bắt đầu đợt đại tu từ tháng 10/2024, tập trung vào các hạng mục mái vòm, lớp sơn và nền đá. Theo kế hoạch, nhà thờ Kẻ Sét sẽ hoàn tất công tác tu sửa vào tháng 2/2026 và hoạt động trở lại bình thường.

Phần lớn các hạng mục xây dựng đã hoàn tất, công trình đang bước vào giai đoạn sơn sửa hoàn thiện. Trong đó khu vực tháp chuông nổi bật với bố cục đối xứng, khối kiến trúc vững chắc và hệ vòm cuốn tròn đặc trưng.

Không gian bên trong nhà thờ được tu sửa đồng bộ với hệ vòm cuốn tròn, cột trụ và các chi tiết kiến trúc đặc trưng. Không gian được trang trí, chiếu sáng hài hòa.

Dù đang trong quá trình tu sửa, nhà thờ vẫn được bài trí để tổ chức cho giáo dân trong giáo xứ mừng đón Giáng sinh năm nay.

Ngay trước thời điểm diễn ra lễ Giáng sinh, các giáo dân tại nhà thờ Kẻ Sét tất bật dọn dẹp, chuẩn bị không gian, từng công việc được thực hiện cẩn thận, tỉ mỉ để giữ sự trang nghiêm cho buổi lễ.

Khuôn viên được trang trí bằng cây thông Noel, các tiểu cảnh và hệ thống đèn LED nhiều màu sắc, tạo nên không gian rực rỡ trong mùa lễ.

Sinh sống tại ngõ 111 Giáp Bát, anh Nguyễn Hữu Sơn cho biết bản thân đã có hơn 30 năm gắn bó với nhà thờ Kẻ Sét và năm nào cũng đến đây. Theo anh Sơn, việc công trình được tu sửa khang trang hơn nhưng vẫn giữ nguyên cấu trúc cũ khiến anh cảm thấy yên tâm và vui mừng.

“Với tôi, nhà thờ không chỉ là nơi sinh hoạt tôn giáo mà còn giống như ngôi nhà thứ hai. Tiếng chuông ngân mỗi buổi sáng đã trở thành âm thanh quen thuộc, gợi cảm giác gần gũi và bình yên, nhất là với những người đã sống lâu năm quanh nhà thờ”, anh Sơn bồi hồi nói khi cùng vợ con đến dự thánh lễ ở nhà thờ.

Từ 20h tối 24/12, chương trình hoan ca - diễn nguyện mừng Giáng sinh tại đây diễn ra với các tiết mục do ca đoàn và ca sĩ trong giáo xứ biểu diễn, được chuẩn bị và luyện tập công phu.

Bên cạnh sân khấu chính, hệ thống màn hình và loa phóng thanh cũng được bố trí nhằm phục vụ giáo dân theo dõi và cùng tham dự lễ Giáng sinh ở 2 bên hành lang.

Đêm Giáng sinh diễn ra trong không khí ấm áp, rộn ràng với hàng nghìn giáo dân có mặt tại nhà thờ để tham dự thánh lễ, thưởng thức các tiết mục văn nghệ mừng Chúa Giáng sinh và cùng gia đình hòa vào không khí đêm Noel.

Vào thời khắc 23h, thánh lễ được cử hành tại nhà thờ Kẻ Sét trong không gian trang nghiêm, hòa cùng tiếng chuông ngân vang.

Nhà thờ Kẻ Sét còn được gọi là nhà thờ Thịnh Liệt hoặc nhà thờ Làng Tám, hiện có khoảng 2.000 giáo dân sinh hoạt thường xuyên.

Thánh lễ do cha chính xứ Giuse Đào Hữu Thọ chủ trì, cử hành các nghi thức phụng vụ Thánh thể. Trong buổi lễ, cha chính xứ thực hiện nghi thức ban Mình Thánh cho các giáo dân tham dự, khép lại phần chính của đêm lễ Giáng sinh.

Bài giảng trong thánh lễ tập trung vào câu chuyện Thiên thần truyền tin cho Đức Maria, cùng hình ảnh Chúa Giêsu ra đời tại hang đá Bêlem giữa đêm đông lạnh giá.

Dù trời có mưa phùn bên ngoài khu vực nhà thờ, đông đảo giáo dân vẫn đứng lại, dùng ô che mưa để cầu nguyện.

Kết thúc thánh lễ, các giáo dân lần lượt lên trước bàn thờ rước lễ, nhận bánh Thánh từ cha chính xứ.