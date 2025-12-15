Cha 92 tuổi đợi ngày qua đời, con gái 40 tuổi độc thân sống cảnh cô độc

Đưa cha vào viện dưỡng lão, con gái sống cô độc tuổi 40

Khoảng 18h hàng ngày, Lư Viên thừa nhận luôn thấy căng thẳng. Đó là thời gian mà cha cô hoạt động nhiều nhất trong ngày.

Ông tắm rửa, đi vệ sinh, uống thuốc. Nhìn cha chống gậy, lê từng bước không vững cho tới khi lên giường ngủ lúc 22h, khi đó cô mới thở phào.

Lư Viên, một nữ kiến trúc sư cho biết, năm vừa qua, cha cô ngã liên tục. Nghiêm trọng nhất vào mùa hè, ông bị ngã ở nhà tắm để lại vết rách dài gần 8cm và máu vương vãi khắp nơi trên sàn. Chứng kiến cảnh này, người phụ nữ 40 tuổi thấy hoảng loạn.

Lư Viên chụp ảnh cùng cha vào thời điểm những năm 1980 (Ảnh: Lu Yuan).

Ở tuổi 92, các kỹ năng vận động của ông suy giảm rõ rệt. Ông bước đi lảo đảo, bóc một quả trứng cũng mất rất nhiều thời gian.

Sau khi người mẹ qua đời, ban đầu hai cha con sống nương tựa nhau. Nhưng do Lư Viên còn đi làm, không thể quán xuyến hết việc chăm sóc cha, cuối cùng cô phải đưa ông vào viện dưỡng lão.

"Chúng tôi từng nghĩ tới việc thuê người giúp việc ở cùng, nhưng ông sống rất tự trọng. Ông nói không muốn để phụ nữ hỗ trợ việc đi vệ sinh. Ít nhất ở viện dưỡng lão vẫn có nhân viên nam", Lư Viên nói.

Sau khi tham khảo, cô tìm một cơ sở gần nhà và nói chi phí thấp hơn lương hưu của cha. Nghe thấy vậy, người cha miễn cưỡng đồng ý.

Đầu năm 2023, cô đưa cha vào viện, mang theo quần áo và đồ dùng cá nhân. Lúc này thị lực và thính lực của ông đều suy giảm nghiêm trọng.

Hiện cha cô sống ở viện dưỡng lão (Ảnh: Lu Yuan).

Tại đây, ông gần như sống tách biệt với thế giới riêng, không trò chuyện với mọi người xung quanh. Ban đầu, mỗi lúc cần đi vệ sinh, ông quát cả y tá và con gái vì đề nghị giúp đỡ. Ông tự gắng gượng đứng dậy đi một mình để rồi đi tiểu tiện cả ra sàn nhà và quần áo.

Viện dưỡng lão thường tổ chức nhiều hoạt động như chơi bài, ca hát, viết thư pháp, đi dạo quanh công viên, nhưng ông không tham gia bất cứ hoạt động nào. Dần dần, mọi người sống trong viện không dám mời ông tham gia nữa.

Các nhân viên trong viện vốn quen với những cụ khó tính, nhưng ông được coi là trường hợp đặc biệt. Ông từ chối mọi sự hỗ trợ, vẫn tự gấp chăn, giặt quần áo, tự đi vệ sinh, bất chấp những rủi ro. Cô nhiều lần khuyên cha nên bấm nút gọi nhân viên nếu thấy khó khăn, nhưng ông vẫn từ chối.

"Cả cuộc đời ông sống chỉ biết làm việc mà không có bạn thân. Sau khi nghỉ hưu, ông dành trọn thời gian chăm sóc mẹ tôi vốn bệnh tật triền miên, nên tính cách ông có phần hơi khó tiếp xúc", cô thừa nhận.

Áp lực của "con một" với tương lai bất định

Lư Viên cho biết, cô chào đời khi cha mẹ đều ở tuổi ngoài 40. Trong những năm tháng thời thơ ấu, cô nghe nhiều tới việc "cha mẹ sinh con để sau này có người chăm sóc".

Vì không muốn nhìn thấy cảnh giao trách nhiệm lên vai một đứa trẻ khác, Lư Viên quyết định sống độc thân, không lập gia đình. Trước khi qua đời, mẹ cô chứng kiến cảnh con gái không kết hôn nên nhiều lần mắng là ích kỷ. Cô thừa nhận sợ vòng lặp trách nhiệm ảnh hưởng tới thế hệ tương lai.

Khi mẹ qua đời, Lư Viên cảm nhận rõ hơn trách nhiệm và sự đơn độc của mình khi thấy rằng người thân của cô giờ chỉ còn duy nhất người cha già.

Gần 10 năm chăm sóc cha, mọi khó khăn bỗng chật vật hơn khi đầu năm nay công ty của cô bị phá sản. Vốn là kiến trúc sư nhưng nay ở tuổi 40, cô nhận thấy khó lòng cạnh tranh công việc với giới trẻ.

Bên trong một viện dưỡng lão ở Trung Quốc (Ảnh: SCMP).

Dù thất nghiệp nhưng cô vẫn giấu cha, giả vờ đi làm và chỉ tới thăm ông vào ngày cuối tuần. Nhưng người cha vẫn lờ mờ nhận ra điều này.

"Con bị mất việc rồi à", người cha hỏi.

Cô cố gắng lảng tránh để nói sang chuyện khác, nhưng trong lòng vẫn chất chứa nỗi lo về tài chính và tương lai bất định.

Hiện Lư Viên sống nhờ những dự án tự do, mang lại nguồn thu bấp bênh. Cô nhìn thấy hình ảnh tương lai của mình qua người cha 92 tuổi, nhưng mọi thứ chênh vênh hơn.

Gần đây, cô bắt đầu tính tới việc lo hậu sự cho ông. Khi hai cha con bàn bạc, ông nói muốn mọi thứ thật đơn giản, ít tốn kém. Về phía mình, Lư Viên bắt đầu tính toán cho bản thân.

Những khoản tiền tiết kiệm được phân chia. Một khoản dùng để điều trị y tế, khoản còn lại dành cho tuổi già khi cô sa sút trí tuệ, sống không con cái và mọi thứ vẫn là dấu hỏi.

Theo tờ Economic Daily, sau hơn 3 thập kỷ thực hiện chính sách một con, Trung Quốc đang phải đối mặt với tình trạng già hóa dân số nhanh chóng.

Chính phủ Trung Quốc dự báo, số người trên 60 tuổi ở nước này vào năm 2035 sẽ đạt 400 triệu, bằng 30% dân số. Tới 2050, số người cao tuổi sẽ tăng lên hơn 500 triệu.

Tình trạng này đang gây áp lực nặng nề lên quỹ lương hưu nhà nước, các cơ sở chăm sóc cho người cao tuổi và dịch vụ y tế.

Để đối phó với khó khăn trước mắt, truyền thông Trung Quốc đang kêu gọi 137 triệu người cao tuổi khỏe mạnh trở lại làm việc.