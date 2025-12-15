Tìm được nhẫn vàng cho nữ du khách đánh rơi ở biển Đà Nẵng

Trao đổi với phóng viên Dân trí, anh Phan Thanh Trinh (41 tuổi, trú phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) cho biết đã cùng đồng nghiệp hỗ trợ một người dân tìm lại chiếc nhẫn vàng đánh rơi trên bãi biển.

Trước đó, khoảng 5h ngày 14/12, Đội Quản lý trật tự du lịch thành phố Đà Nẵng (thuộc Ban quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng) tiếp nhận lời cầu cứu của chị Trần Thị Ngọc Linh về việc đánh rơi chiếc nhẫn vàng 2 chỉ (trị giá khoảng 30 triệu đồng).

Chiếc nhẫn vàng mang ý nghĩa tinh thần rất lớn với chị Linh (Ảnh: Anh Trinh).

Tài sản bị rơi vào khoảng 21h ngày 13/12, khi chị Linh dạo chơi tại khu vực bãi biển trước Công viên Biển Đông.

Theo chị Linh, dù cùng người thân quay lại bãi biển tìm kiếm suốt nhiều giờ trong đêm nhưng đến rạng sáng vẫn không có kết quả. Nhớ đến việc lực lượng quản lý trật tự du lịch thường hỗ trợ người dân, du khách tìm đồ thất lạc, chị đã tìm đến trạm điều hành với hy vọng mong manh được giúp đỡ.

Nhận thông tin, anh Hồ Thăng Tươi (trực đội thời điểm đó) đã liên hệ anh Phan Thanh Trinh và anh Phạm Nhữ Đông (đều là cán bộ Đội Quản lý trật tự du lịch thành phố Đà Nẵng) nhờ hỗ trợ tìm kiếm.

Sau gần một giờ sử dụng thiết bị dò kim loại, đến hơn 6h ngày 14/12, chiếc nhẫn bị vùi sâu dưới lớp cát biển đã được tìm thấy và trao trả cho chị Linh.

Anh Trinh cho biết, dù đang trong thời gian nghỉ phép nhưng vẫn lập tức có mặt khi nhận được tin báo vì bản thân có nhiều kinh nghiệm trong việc tìm kiếm tài sản kim loại bị vùi xuống cát.

Chị Ngọc Linh vui mừng khi được giúp tìm lại nhẫn vàng đánh rơi (Ảnh: Anh Trinh).

“Khi biết đây là chiếc nhẫn do mẹ tặng trong lễ đính hôn, có ý nghĩa rất lớn với chị Linh, chúng tôi càng quyết tâm tìm bằng được. Lúc trao lại chiếc nhẫn, ai cũng thấy nhẹ nhõm và vui mừng”, anh Trinh chia sẻ.

Trước đó, cuối tháng 7, anh Trinh và anh Đông cũng từng giúp một du khách Australia tìm lại chiếc nhẫn kim cương trị giá khoảng 2.000 USD (hơn 50 triệu đồng) rơi trên bãi biển Đà Nẵng.

Chia sẻ thêm về công việc, anh Trinh cho biết trong nhiều năm công tác, anh và đồng nghiệp đã hỗ trợ hàng trăm người dân, du khách trong, ngoài nước tìm lại tài sản thất lạc trên bãi biển, từ trang sức, điện thoại đến các vật dụng có giá trị khác.