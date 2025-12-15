Vụ sạt lở ở đèo Thung Khe: Hành động của tài xế giúp 9 khách thoát chết

21h ngày 14/12, đưa khách về Hà Nội an toàn, anh Hoàng Văn Công (tài xế của nhóm Ưu Tiên Group) mới thở phào nhẹ nhõm.

Anh Công là người điều khiển chiếc ô tô 16 chỗ, thoát nạn đúng thời điểm đất đá đổ ập xuống mặt đường trên đèo Thung Khe (xã Mai Châu, tỉnh Phú Thọ).

"Sự việc xảy ra quá bất ngờ, gây trầy xước và móp méo phần đầu xe. May mắn tôi phanh kịp thời nên hành khách không gặp nguy hiểm tính mạng", anh Công chia sẻ với phóng viên Dân trí.

Hiện trường nơi xảy ra sự việc (Ảnh: Thanh Bình).

Theo nam tài xế, thời điểm xảy ra sự việc, anh đang chở đoàn khách 9 người theo quốc lộ 6 về Hà Nội, sau chuyến du lịch cuối tuần ở Mộc Châu.

Tới gần km124+300, đường quanh co và hơi lên dốc nên các lái xe đều chủ động giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn.

Khối đất đá khổng lồ ập xuống ngay trước đầu ô tô của anh Công (Ảnh: Cắt từ clip).

Lúc đó, hành khách trên xe đều thấm mệt sau 2 ngày tham quan nên dần chìm vào giấc ngủ. Từ trong xe, anh Công nhìn thấy hai công nhân của công ty quản lý đường bộ mặc áo phản quang đứng sát vách đá.

"Đang di chuyển với vận tốc chậm, tôi nhìn thấy mảng đá rơi xuống, văng trúng một công nhân. Nghi có chuyện bất thường, tôi lập tức đạp phanh.

Tôi đang suy nghĩ nên đi tiếp hay dừng lại thì bất ngờ đất đá ào ào đổ xuống cách bánh xe 5m", anh nói.

Theo anh Công, tiếng động lớn từ bên ngoài vọng vào khiến các hành khách tỉnh giấc. Mọi người nhốn nháo, hốt hoảng, đề nghị nam tài xế lùi lại để tránh nguy hiểm.

Là tài xế có kinh nghiệm 10 năm trong nghề, anh Công cố gắng giữ bình tĩnh, từ từ lùi xe đề phòng đất đá tiếp tục trượt xuống.

"Lúc xảy ra sự việc, nếu tôi không đạp phanh và cố tiến thêm 5m, hậu quả sẽ rất lớn. Một số hòn đá văng vào xe gây móp méo nhưng tôi vẫn cảm thấy cả đoàn rất may mắn", anh Công nói thêm.

Được biết, khi các khối đất đá trượt từ taluy dương xuống phía dưới, 2 người ngồi trên xe máy di chuyển trước ô tô của anh Công cũng may mắn thoát chết trong gang tấc.

Theo anh Công, một số viên đá nhỏ văng ra, đẩy chiếc xe máy ra sát lề đường nên hai nạn nhân không bị khối đất đá khổng lồ trùm lên người.

"Hai nạn nhân chỉ bị thương nhẹ, trong đó một người bị thương ở tay, người còn lại đau chân", anh cho hay.

Sau vụ sạt lở, lo ngại quá trình dọn dẹp đống đổ nát mất nhiều thời gian, đường ùn tắc kéo dài nên nam tài xế quyết định di chuyển theo đường vòng qua khu vực hồ Ba Khan về Hà Nội.

Về đến nhà, anh Công cảm thấy tâm trạng chùng xuống, thương xót cho các nạn nhân bị đất đá vùi lấp. Tai họa xảy ra trong 3-5 giây, các nạn nhân không kịp thoát thân.

Anh Công cho lùi xe lại đề phòng đất đá tiếp tục sạt xuống (Ảnh: Cắt từ clip).

"Tôi chứng kiến khoảnh khắc hai công nhân gặp nạn trong tích tắc mà không có cách nào cứu được. Cuộc sống quá vô thường và mong manh", lái xe bày tỏ.

Trải qua tình huống trên đèo Thung Khe, anh Công cho rằng, nhiều tai họa xảy ra bất ngờ, không có dấu hiệu cảnh báo. Trước khi khối đất đá trượt xuống, thời tiết đẹp, không có mưa hay lũ lụt nên mọi người đều bàng hoàng.

"Trong quá trình tham gia giao thông, sự tập trung là điều quan trọng nhất. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường, lái xe nên dừng lại quan sát, giúp tăng cơ hội sống sót", anh chia sẻ.

Trước đó, chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh Thân Thái Bình (sống ở Hà Nội) cũng may mắn thoát nạn trong vụ sạt lở ở đèo Thung Khe. Đến nay, anh vẫn chưa hết sợ hãi khi nghĩ lại khoảnh khắc cận kề nguy hiểm.

Thời điểm xảy ra sự việc, anh Bình lái ô tô theo quốc lộ 6 về Hà Nội thì phát hiện dấu hiệu đất đá trượt xuống.

Không một giây đắn đo, anh lập tức chuyển sang làn đối diện, tận dụng khoảng cách hẹp để vượt qua xe container đang di chuyển chậm phía trước.

"Tôi cầm chắc tay lái, đạp ga để tăng tốc. Động cơ khoẻ nên xe vượt qua rất nhanh. Trong tích tắc, đất đá ào ào đổ xuống phía đuôi xe", anh bày tỏ.