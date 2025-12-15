Cái giá phải trả của cô gái phẫu thuật 37 lần để giống Phạm Băng Băng

Nhân vật trong câu chuyện này là He Chengxi (31 tuổi), xuất thân từ một gia đình giàu có ở Thâm Quyến (miền Nam Trung Quốc). Trong giai đoạn 2008-2016, He đã trải qua 37 ca phẫu thuật thẩm mỹ, chủ yếu tập trung vào khuôn mặt, với tổng chi phí lên tới 8 triệu tệ (gần 30 tỷ đồng).

He từng thừa nhận bản thân không hài lòng với ngoại hình “tầm thường” của mình. Cô chỉ vào bức ảnh Phạm Băng Băng thời thiếu nữ và nói: “Tôi muốn trở thành cô ấy”.

Phạm Băng Băng từng là một trong những ngôi sao kiếm tiền nhiều nhất Trung Quốc và có sức ảnh hưởng quốc tế lớn, nổi tiếng với vẻ đẹp được ca ngợi là “hoàn hảo không tì vết”.

Cô gái phẫu thuật 37 lần để giống Phạm Băng Băng (Ảnh: South China Morning Post).

Ban đầu, cha mẹ He phản đối việc con gái liên tục phẫu thuật thẩm mỹ, song cô kiên quyết theo đuổi mong ước, thậm chí đe dọa tự tử nếu bị ngăn cản. He từng thực hiện ba lần phẫu thuật cắt mí và yêu cầu các bác sĩ tạo hình khuôn mặt sao cho giống Phạm Băng Băng nhất có thể.

Năm 2016, nhờ ngoại hình giống Phạm Băng Băng, He Chengxi bất ngờ nổi tiếng sau khi tham gia một cuộc thi ca hát quy mô toàn quốc. Cô được truyền thông gọi là “Tiểu Phạm Băng Băng”, đồng thời nhận được một số vai nhỏ trong phim điện ảnh và truyền hình.

Trong thời gian này, He hẹn hò với Du Xiaoquan - một trong những bác sĩ thẩm mỹ từng trực tiếp phẫu thuật cho cô. Du cũng thực hiện nhiều ca phẫu thuật để có ngoại hình giống Lý Thần - bạn trai của Phạm Băng Băng khi đó.

Cặp đôi nhanh chóng được mời tham gia các hoạt động thương mại trên khắp Trung Quốc nhờ là “bản sao” của hai diễn viên nổi tiếng. Du Xiaoquan sau đó mở phòng khám thẩm mỹ riêng, sử dụng khẩu hiệu: “Biến người bình thường thành người nổi tiếng”.

Chồng cũ của He cũng phẫu thuật để giống Lý Thần - bạn trai của Phạm Băng Băng lúc đó (Ảnh: South China Morning Post).

Hai người kết hôn vào năm 2017 và chào đón con trai đầu lòng ngay trong năm. Tuy nhiên, chỉ một năm sau, He công khai trên mạng xã hội rằng chồng cô ngoại tình với một người đàn ông. Cặp đôi ly hôn năm 2018, quyền nuôi con được trao cho Du.

Cũng trong năm 2018, Phạm Băng Băng vướng vào bê bối liên quan đến pháp luật, đồng thời bị hạn chế hoạt động nghệ thuật tại Trung Quốc. Hệ quả là He Chengxi trở thành đối tượng bị chế giễu trên mạng xã hội. Các lời mời đóng phim và hoạt động giải trí của cô cũng từ đó không còn.

Những năm gần đây, He chuyển hướng sang làm nhà sáng tạo nội dung thời trang và livestream trên mạng xã hội. Hiện tại, cô sở hữu tài khoản có 330.000 người theo dõi. Cô cũng tham gia một vài bộ phim truyền hình với vai phụ sau khi tiếp tục phẫu thuật để ngoại hình... bớt giống Phạm Băng Băng.

Nhờ giống Phạm Băng Băng, cô được nhiều người biết tới (Ảnh: South China Morning Post).

“Tôi là chính tôi. Một trong những nguyên tắc sống của tôi là không sống để làm hài lòng người khác”, He nói trong một video đăng tải năm ngoái.

Câu chuyện của He Chengxi đã thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội Trung Quốc. Một số ý kiến cho rằng cô vẫn xinh đẹp dù không còn giống Phạm Băng Băng, trong khi người khác nhận xét việc phẫu thuật của cô là khá thành công.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng: “Khi một người cố gắng bắt chước người khác đến mức tối đa, họ đã đánh mất một điều rất quý giá là chính bản thân mình”.