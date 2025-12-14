Người trẻ lên tiếng trước thách thức của thời đại mới

Ngày 13/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp với Thành đoàn Hà Nội tổ chức vòng chung kết Cuộc thi Hùng biện năm 2025, mang chủ đề Tuổi trẻ Thủ đô - Bản lĩnh, sáng tạo, hội nhập trong kỷ nguyên mới.

Cuộc thi được tổ chức nhằm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và xây dựng thế hệ trẻ tri thức, năng động, hội nhập, góp phần đưa Hà Nội trở thành thành phố sáng tạo, văn minh và phát triển bền vững.

Đại diện Ban tổ chức trao giải cho các đội đạt thành tích cao (Ảnh: Lê Phương Anh).

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Trần Tuấn Anh, Giám đốc Trung tâm Văn hóa và Thư viện Hà Nội, Phó trưởng Ban Tổ chức cuộc thi nhấn mạnh, Cuộc thi Hùng biện năm 2025 không chỉ tìm kiếm những thí sinh có khả năng diễn đạt và lập luận tốt, mà còn hướng tới mục tiêu bồi dưỡng tư duy, bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến của thanh niên Thủ đô.

Theo ông Tuấn Anh, đây là những phẩm chất quan trọng của người công dân Hà Nội trong thời đại mới, khi thành phố đang hướng tới mục tiêu trở thành đô thị sáng tạo, trung tâm văn hóa và tri thức của cả nước.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Tiến sĩ Đinh Thị Thanh Tâm - Phó trưởng Khoa Tuyên truyền, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Ủy viên Ban tổ chức - cho biết Cuộc thi Hùng biện là sân chơi ý nghĩa, giúp thanh thiếu niên rèn luyện bản lĩnh, tư duy phản biện và tinh thần trách nhiệm trong bối cảnh hội nhập.

“Cuộc thi không chỉ đánh giá khả năng hùng biện, mà quan trọng hơn là bồi dưỡng những phẩm chất cốt lõi của người trẻ Thủ đô trong kỷ nguyên mới”, Tiến sĩ Đinh Thị Thanh Tâm nhấn mạnh, đồng thời đánh giá cao sự chuẩn bị nghiêm túc, góc nhìn trẻ trung và lập luận có chiều sâu của các đội thi năm nay.

Nội dung hùng biện năm nay tập trung vào những vấn đề đương đại mà giới trẻ quan tâm. Nhiều bài thi đề cập đến việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa, di sản Thủ đô trong bối cảnh toàn cầu hóa; vai trò của ngoại ngữ trong hội nhập quốc tế; cùng tác động của công nghệ và truyền thông số đến đời sống văn hóa - xã hội.

Bên cạnh đó, các đội cũng khai thác các chủ đề về lối sống xanh, trách nhiệm xã hội, tinh thần phụng sự cộng đồng và tôn trọng sự đa dạng, khác biệt.

Các đội thi được đánh giá cao nhờ kiến thức vững vàng, khả năng phân tích đa chiều và tinh thần trách nhiệm.

Sau 3 vòng thi đầy thử thách, đội Tsunami, gồm các sinh viên xuất sắc đến từ Đại học Ngoại thương và Đại học Kinh tế Quốc dân, đã giành giải Nhất.

Đỗ Hải Anh (ở giữa), đội trưởng đội Tsunami cùng các thành viên nhóm đã thể hiện phần hùng biện tự tin, thuyết phục và xuất sắc giành giải Nhất tại vòng chung khảo (Ảnh: Lê Phương Anh).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, Đỗ Hải Anh - đội trưởng đội Tsunami - cho biết, nhóm tham gia cuộc thi với mong muốn đóng góp tiếng nói của người trẻ trước những vấn đề đặt ra cho Thủ đô và đất nước trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng.

“Hội nhập càng sâu, câu chuyện giữ gìn bản sắc và văn hóa dân tộc càng trở nên cấp thiết. Chúng em mong muốn thông qua phần hùng biện của mình có thể lan tỏa tinh thần trách nhiệm, ý thức gìn giữ giá trị cốt lõi và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ hôm nay”, Hải Anh chia sẻ.

Theo Hải Anh, cuộc thi không chỉ giúp các thí sinh rèn luyện kỹ năng hùng biện, tư duy phản biện mà còn tạo cơ hội để người trẻ bày tỏ quan điểm, đề xuất góc nhìn và giải pháp cho các vấn đề xã hội.

“Giải thưởng là niềm vinh dự lớn, nhưng điều quan trọng hơn là chúng em được cất lên tiếng nói của mình và truyền cảm hứng để nhiều bạn trẻ khác mạnh dạn tham gia, đóng góp cho cộng đồng và đất nước”, Hải Anh bày tỏ.

Ngoài giải Nhất thuộc về nhóm Tsunami, Ban tổ chức cũng trao 3 giải Nhì, 4 giải Ba, 16 giải Khuyến khích và 10 giải Triển vọng cho các đội còn lại.

Sau cuộc thi, nhiều hoạt động tiếp nối sẽ được triển khai nhằm lan tỏa giá trị của chương trình, đồng thời xây dựng mạng lưới kết nối, hỗ trợ thanh thiếu niên phát triển kỹ năng và năng lực xã hội.

Được tổ chức lần đầu vào năm 2018 và duy trì định kỳ hai năm một lần, Cuộc thi Hùng biện ngày càng khẳng định hiệu quả trong việc bồi dưỡng bản lĩnh, tư duy phản biện và kỹ năng diễn đạt, góp phần hình thành thế hệ trẻ Thủ đô năng động, có trách nhiệm và sẵn sàng đồng hành cùng sự phát triển của Hà Nội.