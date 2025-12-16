Chủ tiệm vàng ở TPHCM chuyển hàng ngàn tỷ đồng qua biên giới Campuchia

VKSND TPHCM đã ban hành cáo trạng, truy tố 19 bị can trong vụ án rửa tiền và vận chuyển trái phép hàng ngàn tỷ đồng qua biên giới Việt Nam – Campuchia.

Trong đó, các bị can Mai Vũ Minh, Lê Thị Thắm, Nguyễn Thị Thanh Thúy, Nguyễn Thị Hương và Okoye Christinan Ikechukwy (quốc tịch Nigeria) bị truy tố về tội Rửa tiền.

Các bị can còn lại bị truy tố về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, gồm: Phạm Văn Nhân, Nguyễn Thị Thu Thủy, Dương Đại Nghĩa, Dương Thành Hiếu, Dương Hoàng Hiền, Nguyễn Nghe, Châu Tuấn Anh, Trần Hoàng Oanh, Nguyễn Thị Kim Ngân, Đỗ Viết Đại, Nguyễn Thị Kim Trang, Lê Văn Hòa, Trần Huy Thông và Nguyễn Văn Tâm.

Riêng Mai Trà My và Eneh Davidson Caleb đang bỏ trốn, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định truy nã và sẽ xử lý khi bắt được.

Vừa bị xét xử lại tiếp tục phạm tội

Theo cáo trạng, Đỗ Viết Đại là chủ cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý Đức Long, đặt tại phường Tân Sơn Nhất, TPHCM. Năm 2022, Đại từng bị TAND tỉnh Quảng Nam (cũ) xử phạt 1 tỷ đồng về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Bị can Đại và Nhân tại cơ quan điều tra (Ảnh: Công an cung cấp).

Do vừa bị xét xử, Đại không trực tiếp đứng ra kinh doanh vàng và thu đổi ngoại tệ mà giao cho Nguyễn Thị Kim Ngân (người chung sống với Đại như vợ chồng) liên hệ, làm việc với Duyên, chủ tiệm vàng 60 tại Campuchia.

Ngân thuê một địa điểm trên đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Tân Sơn Nhất, TPHCM, làm nơi giao, nhận tiền; đồng thời thuê Nguyễn Thị Kim Trang (chị ruột của Ngân) và Lê Văn Hòa để thực hiện việc giao nhận tiền, ghi chép sổ sách.

Hàng ngày, Duyên nhắn tin qua nhóm Telegram, thông báo số điện thoại và số tiền cần giao cho khách tại Việt Nam. Căn cứ nội dung này, Ngân, Trang và Hòa tiến hành giao tiền và yêu cầu khách ký nhận vào sổ. Trường hợp khách có nhu cầu chuyển tiền từ Việt Nam sang Campuchia, Duyên cung cấp địa chỉ để khách đến gặp Ngân; Hòa trực tiếp kiểm đếm tiền và Ngân thông báo trên nhóm đã nhận tiền cho Duyên.

Đối với các trường hợp khách nhận USD tại Việt Nam, Duyên gửi số điện thoại và số tiền cần giao để nhóm của Ngân thực hiện. Nếu thiếu tiền mặt, Ngân tự cân đối giữa USD và tiền Việt Nam để giao cho khách.

Theo sổ sách Ngân ghi chép, từ ngày 1/12/2023 đến 5/4/2024, Ngân đã chuyển từ Campuchia về Việt Nam cho Duyên tổng cộng 10,7 triệu USD và 2.048 tỷ đồng; đồng thời, các đối tượng nhận từ Việt Nam chuyển sang Campuchia 8,1 triệu USD và 35,4 tỷ đồng.

Từ tháng 8 đến tháng 11/2023, Ngân có ghi chép sổ sách, nhưng sau đó đã vứt bỏ. Ước tính trong giai đoạn này, Ngân hưởng lợi khoảng 300 triệu đồng. Tổng cộng, từ tháng 8/2023 đến ngày 5/4/2024, số tiền Ngân thu lợi bất chính hơn 1,2 tỷ đồng.

Ngoài ra, Đại và Ngân còn nhận chuyển tiền cho khách riêng, thông qua Duyên chuyển 150.000 USD cho khách tại Trung Quốc và 51.000 USD cho khách tại Campuchia.

Chủ cửa hàng yến sào vận chuyển tiền trái phép

Theo cáo trạng, Phạm Văn Nhân làm nghề mua bán yến sào qua lại giữa Việt Nam và Campuchia. Nhận thấy nhu cầu chuyển tiền của người dân giữa hai nước ngày càng lớn, từ năm 2016, Nhân bàn bạc với Nguyễn Thị Thu Thủy thuê nhà làm địa điểm tổ chức hoạt động chuyển tiền trái phép, gồm một cơ sở tại Việt Nam và một cơ sở tại Campuchia.

Nhân và Thủy trực tiếp điều hành đường dây, thuê Dương Đại Nghĩa, Dương Thành Hiếu, Dương Hoàng Hiền, Nguyễn Nghe, Châu Tuấn Anh và Trần Hoàng Oanh tham gia.

Khi khách có nhu cầu chuyển tiền sang Campuchia, các nhân viên hướng dẫn khách gặp Nghĩa để kiểm đếm tiền và thu thập số điện thoại người nhận. Sau đó, Nghĩa hoặc Nhân liên hệ với nhân viên tại Campuchia để thông báo cho người nhận đến văn phòng nhận tiền. Phí chuyển tiền được trừ trực tiếp vào số tiền khách gửi.

Một phần tang vật của vụ án (Ảnh: Công an cung cấp).

Giới hạn số tiền cho mỗi lần chuyển theo phương thức này là 1 tỷ đồng hoặc 50.000 USD. Trường hợp khách có nhu cầu chuyển vượt mức trên, nhóm của Nhân và Thủy không trực tiếp thực hiện mà thông qua đường dây do bị can Đỗ Viết Đại và Nguyễn Thị Kim Ngân quản lý, điều hành.

Mức phí chuyển tiền dưới 5.000 USD là 3 USD; từ 5.000 USD trở lên, phí được tính bằng 0,5% trên tổng số tiền gửi. Riêng các giao dịch chuyển tiền từ Việt Nam sang Campuchia, Nghĩa thu phí 2% trên tổng số tiền chuyển.

Qua kiểm tra sổ sách, Nghĩa xác định tổng số tiền đã chuyển từ Việt Nam sang Campuchia là 304 tỷ đồng và 4,8 triệu USD; chiều ngược lại, Nghĩa nhận từ Campuchia về Việt Nam là 303 tỷ đồng và 4,9 triệu USD.

Từ năm 2016 đến khi bị bắt, Nhân và Thủy đã thu lợi bất chính từ hoạt động vận chuyển trái phép tiền tệ tổng cộng 948.610 USD và 2,4 tỷ đồng.

Dương Đại Nghĩa là người trực tiếp giao dịch, nhận tiền từ khách; ghi chép sổ sách; quản lý thu, chi; báo cáo doanh thu, lợi nhuận cho Nhân và Thủy, đồng thời chỉ đạo các nhân viên thực hiện việc giao, nhận tiền cho khách.

Từ năm 2018 đến khi bị bắt (tháng 3/2024), Nghĩa được Nhân và Thủy trả tổng cộng 828 triệu đồng tiền lương. Các bị can là nhân viên trong đường dây được trả công từ 133 triệu đồng đến 600 triệu đồng.