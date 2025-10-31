Du khách Mỹ thu nhập hơn 100 triệu đồng/tháng sống thoải mái ở Việt Nam

“Đây là nơi an toàn nhất tôi từng ở”

Trong quãng thời gian còn phục vụ tại Không quân Mỹ, anh Markeiz Ryan (36 tuổi) từng có chuyến đi tới Việt Nam. Trước hành trình, anh không bao giờ nghĩ rằng nơi này sẽ mở ra một hướng đi hoàn toàn mới cho cuộc đời mình.

Thời điểm tới Việt Nam du lịch, Ryan thú nhận, anh bị rơi vào tâm trạng chán nản. Trước đó, Ryan vì vi phạm giờ giới nghiêm nên bị kỷ luật. Sự cố này khiến anh bị phạt vài tháng tiền lương, hạn chế rời khỏi căn cứ và bị giáng cấp từ trung sĩ xuống hạ sĩ.

Cuộc đời của Ryan thay đổi sau chuyến đi tới Việt Nam du lịch (Ảnh: Markeiz Ryan).

“Sau chuyện đó, tôi rất buồn và rơi vào trạng thái trầm cảm. Nhưng chính nỗi buồn đó khiến tôi phải suy nghĩ về hướng đi của cuộc đời mình và buộc bản thân phải thay đổi”, Ryan chia sẻ.

Chuyến đi Việt Nam đến với anh như một cơ duyên và để chữa lành. Khi tới một đất nước hoàn toàn xa lạ, Ryan thấy nơi này vui vẻ, mọi thứ đúng như những gì bản thân từng nghe nói.

"Tôi đã có khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong đời. Bỗng nhiên cảm giác buồn bã biến mất hoàn toàn”, anh kể.

Không muốn để trôi mất những cảm xúc tích cực đó, Ryan trở về Mỹ và gần như ngay lập tức bắt đầu lên kế hoạch quay lại Việt Nam.

Sau khi hoàn thành nghĩa vụ trong Không quân tại một căn cứ ở bang Wyoming, anh xuất ngũ danh dự vào năm 2019. Không lâu sau đó, Ryan quyết định chuyển đến sinh sống tại TP.HCM. Đây là nơi cựu quân nhân Mỹ bắt đầu lại cuộc đời mới.

Thu nhập hơn 100 triệu đồng/tháng, thấy thoải mái ở Việt Nam

Chia sẻ về khoản chi tiêu sinh hoạt hàng tháng, Ryan tiết lộ bao gồm rất nhiều khoản. Cụ thể, anh chi 850 USD là tiền thuê nhà (hơn 22 triệu đồng) cho một căn hộ hai phòng ngủ, 130 USD tiền điện nước, 8,5 USD tiền điện thoại, 15 USD tiền xăng xe, 27 USD tiền thẻ thành viên tại phòng gym.

Căn phòng ngủ của anh có tầm nhìn thoáng đãng (Ảnh: Markeiz Ryan).

Ngoài ra, anh còn chi trả tiền Internet, tiền bảo hiểm y tế hàng năm, tiền ăn uống mua thực phẩm hoặc ăn ngoài.

Nguồn thu nhập của Ryan đến từ nhiều kênh. Anh nhận 1.500 USD tiền trợ cấp thương tật dành cho cựu binh Mỹ, 1.000 USD từ chương trình học bổng quân đội khi theo học thạc sĩ và công việc giảng dạy tiếng Anh.

Ngoài ra, anh còn nhận làm thêm nhiều công việc tự do như thu âm giọng nói, tham gia đầu tư chứng khoán ngắn hạn. Tổng thu nhập mỗi tháng của anh khoảng 4.000 USD (hơn 105 triệu đồng).

Anh muốn gắn bó lâu dài tại đây (Ảnh: Markeiz Ryan).

“Có thể con số 4.000 USD mỗi tháng so với mức thu nhập của người Mỹ không cao, nhưng ở Việt Nam, đây là mức thu nhập thuộc tầng lớp trung lưu, thậm chí trên trung lưu”, Ryan nói.

Trong số các công việc mang tới nguồn thu nhập tốt, điều anh say mê nhất là giảng dạy tiếng Anh. Đây là việc anh từng theo đuổi từ những năm tháng còn ở Mỹ.

Thời gian ở quân ngũ, Ryan từng gặp nhiều vấn đề về sức khỏe. Anh bị viêm khớp cột sống, gặp vấn đề hô hấp, thính giác và sức khỏe tâm thần. Nhưng sau khi chuyển tới Việt Nam, mọi thứ trở nên nhẹ nhàng hơn, cho anh cảm giác an toàn.

“Việt Nam là nơi an toàn nhất tôi từng sống. Tôi không bao giờ phải nhìn ra sau lưng khi đi ngoài đường. Mọi người ở đây bình tĩnh và tập trung vào cuộc sống thường ngày hơn. Cảm giác cuộc sống rất yên bình”, anh nhận xét.

Ngoài việc dành một phần thu nhập để đầu tư vào thị trường chứng khoán của hai nước Việt Nam và Mỹ, Ryan còn tích cực hỗ trợ cộng đồng địa phương, đồng thời luôn chuẩn bị sẵn khoản dự phòng cho chi phí y tế và các chuyến gia hạn visa.

Chia sẻ cụ thể hơn về nơi ở hiện tại, vị khách Mỹ cho biết, những ngày đầu mới tới Việt Nam, anh phải thay đổi chỗ ở khá nhiều lần. 2 năm gần đây, anh ổn định cuộc sống tại một căn hộ ở một trong những tòa nhà cao nhất TPHCM.

“Nếu một ngày nào đó tôi phải rời đi, thì có lẽ là do Việt Nam bảo tôi rời đi thôi. Những ngày còn ở quê nhà, tôi từng rơi vào trạng thái bị mất động lực. Điều đó kiểu như, dù làm việc chăm chỉ đến đâu, bạn vẫn có thể rơi vào cảnh khó khăn tài chính, luôn phải chạy theo những tiêu chuẩn không thể với tới”, anh bộc bạch.

Trong khi đó tại Việt Nam, Ryan nhận thấy áp lực tiền bạc trong cuộc sống hàng ngày giảm rất nhiều. Thay vì chạy theo chuyện kiếm sống, anh có thể tập trung vào làm những điều bản thân thấy hạnh phúc.

Để hòa nhập tốt hơn cuộc sống tại đây, Ryan cũng dành nhiều thời gian học tiếng Việt. Song anh thừa nhận bản thân chưa quá thành tạo và tự tin khi giao tiếp bằng ngôn ngữ này.

"Mặc dù chưa quá thông thạo, nhưng tôi cá là bản thân nói tiếng Việt giỏi hơn nhiều người nước ngoài sống tại TPHCM đấy", anh nói vui.