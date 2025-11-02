Chàng trai ở cực Nam Tổ quốc lan tỏa tinh thần sống đẹp, quảng bá quê hương

“Là người con của vùng đất giàu truyền thống, nơi địa đầu cực Nam Tổ quốc, tôi luôn tâm niệm: “Sống không chỉ để nhận, mà còn để cho đi”. Tôi mong muốn dùng sức trẻ của mình để đóng góp cho quê hương bằng những việc làm thiết thực, dù nhỏ nhưng mang ý nghĩa lan tỏa tinh thần sống đẹp, sống có ích trong cộng đồng”, anh Lê Trần Anh Hùng chia sẻ với phóng viên Dân trí.

Hùng đang là Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Cà Mau, Bí thư Đoàn cơ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau, Chủ nhiệm dự án “Cho em”.

Khởi nghiệp là nơi người trẻ dám nghĩ, dám làm

Sinh năm 1993, quê ở tỉnh Cà Mau, sau khi tốt nghiệp đại học ngành Quản trị kinh doanh và thạc sĩ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành của Trường Đại học Công nghệ TPHCM năm 2017, Lê Trần Anh Hùng bắt đầu công việc ở Trung tâm Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp (iPEC) thuộc Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau.

Công việc của anh là tham mưu chuyên môn hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và xúc tiến quảng bá du lịch của tỉnh.

Lê Trần Anh Hùng thân thiện trong cuộc trò chuyện với phóng viên Dân trí (Ảnh: Huỳnh Hải).

“Khởi nghiệp không chỉ là hành trình của ý tưởng, mà còn là hành trình của khát vọng và niềm tin, nơi mỗi người trẻ dám nghĩ, dám làm, dám biến ước mơ thành hiện thực”, Hùng nói rõ quan điểm của mình về khởi nghiệp.

Từ việc “dám nghĩ, dám làm”, thời gian qua, Hùng đã cùng các đồng nghiệp triển khai nhiều sáng kiến, dự án nổi bật nhằm thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh.

Điển hình như sáng kiến “Xây dựng không gian khởi nghiệp tỉnh Cà Mau” ngay tại trung tâm iPEC. Đây là nơi hội tụ, giao lưu, chia sẻ và ươm mầm cho các ý tưởng sáng tạo. Giai đoạn 2022-2024, sáng kiến này đã phát huy hiệu quả rất lớn.

Đó là trong không gian khởi nghiệp có hơn 40 câu lạc bộ sinh hoạt và doanh nghiệp khởi nghiệp đặt trụ sở; hơn 100 sự kiện lớn nhỏ được diễn ra như: Đào tạo, tập huấn, nói chuyện chuyên đề, chia sẻ kinh nghiệm, hội nghị khách hàng, sinh hoạt câu lạc bộ; hơn 200 sản phẩm được trưng bày đến từ đoàn viên, thanh niên, doanh nghiệp, người dân địa phương,...

Ngoài ra, không gian khởi nghiệp còn đón hơn 10.000 lượt khách mỗi tháng đến tham quan, mua sắm và trải nghiệm; nhiều đoàn học tập kinh nghiệm đến từ các tỉnh, thành trên cả nước về mô hình “không gian khởi nghiệp tỉnh Cà Mau” như: An Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ, TPHCM, Đà Nẵng,…

Đặc biệt, 3 năm liên tiếp (2020-2023), các dự án của tỉnh Cà Mau đã đạt giải Nhất cuộc thi khởi nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long, khẳng định hiệu quả thực tiễn và vị thế ngày càng vững chắc của phong trào khởi nghiệp tỉnh Cà Mau trên bản đồ đổi mới sáng tạo khu vực.

Hùng (ngoài cùng bên trái) trong lần hỗ trợ một cuộc thi khởi nghiệp ĐBSCL (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

“Nhờ những nỗ lực đó Cà Mau đã hình thành mạng lưới khởi nghiệp năng động, kết nối doanh nghiệp, trường học, tổ chức hỗ trợ và cộng đồng sáng tạo trẻ. Nhiều dự án đã gọi vốn thành công, tạo việc làm mới cho nhiều lao động trẻ và lan tỏa mạnh mẽ tinh thần sáng tạo, tự lực vươn lên trong thanh niên”, Hùng chia sẻ.

Quảng bá du lịch Cà Mau qua âm nhạc và điện ảnh

Lê Trần Anh Hùng cho rằng, thành công của các sáng kiến khởi nghiệp không chỉ dừng lại ở việc tạo ra sản phẩm hay mô hình kinh doanh mới. Theo Hùng, sự sáng tạo cần mở ra hướng tiếp cận mới, góp phần tạo nên những giá trị mới cho quê hương.

Với Hùng, anh đặc biệt quan tâm đến việc góp phần quảng bá hình ảnh của địa phương thông qua công nghệ.

Từ tinh thần đó, Hùng và các đồng nghiệp đã tìm kiếm những phương thức mới để đưa hình ảnh Cà Mau đến gần công chúng. Hùng cho rằng, âm nhạc và điện ảnh là 2 “ngôn ngữ nghệ thuật” giàu sức lan tỏa, có khả năng chạm đến cảm xúc, biến mỗi giai điệu, mỗi thước phim trở thành “đại sứ du lịch”.

Lê Trần Anh Hùng cùng nhóm bạn diễn tham gia quảng bá du lịch Mũi Cà Mau (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Lấy cảm hứng từ những mô hình nhạc trẻ, điện ảnh có hình ảnh, thương hiệu điểm đến một số quốc gia, Hùng cùng các đồng nghiệp đã kết hợp nghệ thuật, câu chuyện văn hóa và cảnh quan thiên nhiên để tạo ra sản phẩm truyền thông mang dấu ấn thương hiệu Cà Mau. Qua đó, góp phần đưa con người, văn hóa và du lịch tỉnh Cà Mau đến với bạn bè trong và ngoài nước.

Với sáng kiến “Quảng bá du lịch qua âm nhạc và điện ảnh”, đã có 2 sản phẩm mà Hùng và các đồng nghiệp cho ra đời đó là MV “Cà Mau đâu xa” cùng phim ngắn “Khám phá Vườn quốc gia Mũi Cà Mau”. Hai sản phẩm này tạo nên dấu ấn khác biệt, thể hiện tinh thần sáng tạo, năng động của tuổi trẻ ở vùng cực Nam Tổ quốc.

Hùng cho biết, MV “Cà Mau đâu xa” là sản phẩm âm nhạc sử dụng nền nhạc Rap, với nội dung chủ yếu hình ảnh ẩm thực, điểm đến, con người thân thiện ở Cà Mau. Đây là sản phẩm nhạc Rap đầu tiên do nhóm của Hùng thực hiện, vinh dự được tỉnh chọn biểu diễn ở Festival Tôm Cà Mau năm 2023.

Còn phim ngắn “Khám phá Vườn quốc gia Mũi Cà Mau” do nhóm của Hùng sản xuất đã vượt qua gần 300 tác phẩm trong và ngoài nước để giành giải thưởng cuộc thi clip trực tuyến "Tôi yêu Việt Nam" nhân dịp Liên hoan phim Châu Á - Đà Nẵng năm 2024.

Phim ngắn "Khám phá Vườn quốc gia Mũi Cà Mau" của nhóm Lê Trần Anh Hùng (thứ 2 từ phải qua) nhận giải thưởng dịp Liên hoan phim Châu Á - Đà Nẵng năm 2024 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Hiện lượt xem của MV “Cà Mau đâu xa” và phim ngắn “Khám phá Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau” đã đạt hơn 200.000 lượt xem. Theo Hùng, con số này cho thấy tín hiệu tốt trong việc truyền thông và quảng bá du lịch tỉnh Cà Mau. Đây không chỉ là niềm tự hào của bản thân, mà còn minh chứng khẳng định vùng đất địa đầu cực Nam thiêng liêng Tổ quốc hoàn toàn có thể kể câu chuyện của mình bằng “ngôn ngữ nghệ thuật”, lan tỏa quốc tế.

“Sống không chỉ để nhận, mà còn để cho đi"

Trò chuyện với phóng viên Dân trí, Anh Hùng luôn nhắc lại tâm niệm của mình là "sống không chỉ để nhận, mà còn để cho đi". Hùng cho biết, 5 năm qua, anh đã và đang chủ trì, cũng là thành viên tham gia tích cực hơn 100 dự án, chương trình, chiến dịch thuộc các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, chăm sóc sức khỏe, an sinh xã hội và bảo vệ môi trường.

“Dấu ấn đậm nhất của tôi là dự án “Cho em” được khởi xướng năm 2021 trong đại dịch Covid-19”, Hùng nói và cho biết dự án ra đời “từ cái tình chân chất, từ tấm lòng muốn san sẻ yêu thương với các em nhỏ khó khăn”.

Anh Hùng tham gia các dự án vì cộng đồng, trong đó đặc biệt quan tâm đến trẻ em khó khăn (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Dự án "Cho em" bắt đầu từ những suất ăn nhỏ lẻ được nhóm của Hùng mang đến hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn, đặc biệt là các em nhỏ ở nhiều nơi. Thấy hoạt động có ý nghĩa, nhiều người dân, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh Cà Mau đã tích cực ủng hộ nhóm của Hùng.

“Năm 2023 thật sự là một bước chuyển mình lớn đối với dự án “Cho em”, khi hơn 2.000 em nhỏ đã được ăn ngon, vui đùa và nhận quà hỗ trợ tiếp bước đến trường. Niềm hạnh phúc này không chỉ với những người làm dự án, còn là hạnh phúc của các nhà hảo tâm, đặc biệt là các em nhỏ”, Hùng nhớ lại.

Với dự án này, mỗi tháng ít nhất một lần, nhóm của Hùng cố gắng thực hiện một chương trình tại một xã trong hoặc ngoài tỉnh Cà Mau. Không chỉ mang những suất quà đến với các em nhỏ, Hùng còn mở rộng một số hoạt động khác như khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho người dân, trồng cây xanh, thu gom rác bảo vệ môi trường,...

Đến nay dự án đã lan tỏa, hỗ trợ hơn 5.000 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở Đồng bằng sông Cửu Long như: Cà Mau, An Giang, Cần Thơ, Vĩnh Long. Theo Hùng, những việc làm tuy nhỏ bé nhưng xuất phát từ trái tim và khát vọng cống hiến, mong muốn góp phần không để ai bị bỏ lại phía sau.

Lê Trần Anh Hùng được tuyên dương "cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi" toàn quốc năm 2024 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

“Các dự án, chương trình của tôi và đồng nghiệp có được kết quả như hôm nay là nhờ sự quan tâm tin tưởng của các cấp lãnh đạo, sự đồng hành, sẻ chia của bạn bè, người thân, của những tấm lòng nhân ái, nhà hảo tâm, đã luôn tiếp sức chúng tôi trên hành trình cống hiến vì quê hương, cộng đồng”, Hùng bày tỏ.

Hùng cũng chia sẻ, trong hành trình cống hiến sức trẻ của mình, anh luôn nhận thức những việc mình đã làm chỉ là những bước đi nhỏ trong hành trình lớn của phong trào thi đua yêu nước. Anh tin rằng, mỗi việc làm tử tế, mỗi sáng kiến hữu ích, dù nhỏ, đều góp phần làm nên sức mạnh to lớn của cộng đồng, tất cả vì một xã hội tốt đẹp hơn.

Lê Trần Anh Hùng chia sẻ về định hướng thời gian tới (Video: Huỳnh Hải)

Trao đổi với phóng viên Dân trí, anh Phạm Tấn Tài, Bí thư tỉnh Đoàn Cà Mau, cho biết trong những năm qua, Lê Trần Anh Hùng luôn thể hiện tinh thần tiên phong, sáng tạo và trách nhiệm trong mọi lĩnh vực được giao.

Ở vai trò Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Cà Mau, Bí thư Đoàn cơ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau, Hùng đã chủ động triển khai nhiều hoạt động có dấu ấn, đặc biệt trong hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, quảng bá du lịch Cà Mau qua công nghệ, âm nhạc, điện ảnh và các chương trình an sinh xã hội vì cộng đồng.

Theo anh Tài, dự án “Cho em” do Hùng sáng lập và duy trì là một điểm sáng trong công tác thiện nguyện, góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái, chăm lo trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Không chỉ dừng lại ở những hoạt động cụ thể, Hùng còn là một hình mẫu tiêu biểu của người trẻ Cà Mau - dám nghĩ, dám làm, dám cống hiến, thể hiện rõ tinh thần xung kích của tuổi trẻ trong giai đoạn mới.

"Những gì bạn Hùng đã làm trong suốt 5 năm qua không chỉ thể hiện nỗ lực cá nhân mà còn là kết quả của một quá trình phấn đấu bền bỉ, đầy tâm huyết với cộng đồng, với quê hương Cà Mau.

Tôi cho rằng bạn Lê Trần Anh Hùng được tỉnh chọn là gương điển hình tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước, đại diện cho tuổi trẻ Cà Mau tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc là hoàn toàn xứng đáng", anh Phạm Tấn Tài nhấn mạnh.

Bí thư tỉnh Đoàn Cà Mau mong muốn Lê Trần Anh Hùng sẽ tiếp tục giữ vững ngọn lửa nhiệt huyết, không ngừng sáng tạo, lan tỏa tinh thần sống đẹp - sống có ích đến nhiều bạn trẻ hơn nữa.

Đồng thời, "thủ lĩnh" đoàn viên, thanh niên Cà Mau cũng kỳ vọng thế hệ trẻ Cà Mau hôm nay sẽ noi gương những tấm gương như bạn Hùng, biết khát vọng, biết hành động, biết cống hiến, để chung tay cùng các cấp, các ngành xây dựng quê hương Cà Mau ngày càng phát triển giàu đẹp, văn minh và nghĩa tình.