Hành trình trên sàn thương mại điện tử của thương hiệu cà phê Việt

Bước chuyển mình để đưa sản phẩm tới tay người tiêu dùng

Ngay từ những ngày đầu, DalatFarm lựa chọn triết lý “Farm To Cup” và “Farm To Table” - trực tiếp đưa nông sản của Cầu Đất đến người tiêu dùng. Tuy nhiên, mô hình kinh doanh truyền thống là rào cản khi giá thành không cạnh tranh, sản lượng hạn chế và khó tiếp cận đúng tệp khách hàng.

Năm 2020 là cột mốc đánh dấu sự thay đổi của thương hiệu. Đó là khi anh Nguyễn Vũ Tường Huy (Người đồng sáng lập DalatFarm) trở về quê hương sau một thời gian du học. Chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử (TMĐT) tại Việt Nam, anh thấy đây chính là con đường mới phải theo đuổi nếu muốn tiến xa hơn trong tương lai.

Những ngày đầu với TMĐT không dễ dàng. Thách thức đến từ việc phải liên tục cập nhật gian hàng nhằm đem đến trải nghiệm tốt nhất cho người dùng, song DalatFarm vẫn vững tin với con đường đã chọn.

Theo anh Huy: “Người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến nguồn gốc sản phẩm. Họ thích những sản phẩm được sản xuất trực tiếp từ nông trại, không qua trung gian. Và đó chính là những gì DalatFarm cung cấp”.

Sản phẩm từ DalatFarm đều có nguồn gốc từ chính nông trại của thương hiệu tại Cầu Đất (Ảnh: Shopee).

Nhờ TMĐT, những sản vật của Cầu Đất không bị giới hạn trong phạm vi địa phương. Với DalatFarm, giá trị lớn nhất đạt được khi kinh doanh trực tuyến chính là niềm hạnh phúc khi thấy đặc sản quê hương được lan tỏa đến người tiêu dùng cả nước.

“Trái ngọt” sau nửa thập kỷ đồng hành cùng Shopee

Sau khoảng 2 năm, DalatFarm nhanh chóng gặt hái những kết quả tích cực. Tệp khách hàng được mở rộng, thương hiệu cũng chủ động hơn trong khâu vận chuyển, tối ưu nhân sự...

Theo anh Huy, số lượng đơn hàng trong năm 2025 của DalatFarm đã tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Các dòng trà và matcha cũng đang được đông đảo người dùng ưa chuộng, trở thành sản phẩm chủ lực bên cạnh cà phê arabica.

DalatFarm đạt những thành quả ấn tượng sau quá trình kinh doanh trên Shopee (Ảnh: Shopee).

Để duy trì đà tăng trưởng này, DalatFarm nghiên cứu thị trường, hành vi tiêu dùng, tận dụng hệ thống dữ liệu của sàn để lên kế hoạch kinh doanh và truyền thông phù hợp.

Thương hiệu còn xây dựng hệ thống nội dung trên Shopee Video với các chủ đề xoay quanh quy trình sản xuất, cách sử dụng, bảo quản sản phẩm và đời sống nông trại tại Cầu Đất. Mục đích là để người dùng không chỉ khám phá hành trình tạo ra sản phẩm mà còn chốt đơn ngay tại video. Chiến lược này đã đem tới số lượng đơn hàng được đặt qua Shopee Video của DalatFarm tăng gấp 2,2 lần kể từ năm 2024.

DalatFarm chú trọng đẩy mạnh xây dựng nội dung trên Shopee Video (Ảnh: Shopee).

Shopee Live cũng được coi là đòn bẩy quan trọng giúp DalatFarm gia tăng tỷ lệ chuyển đổi. “Mỗi ngày DalatFarm thực hiện 5-6 phiên livestream trên Shopee, mỗi phiên kéo dài 1-2 tiếng. Đây được chúng tôi đánh giá là cách thức hiệu quả để kích cầu tiêu dùng khi khách hàng có thể xem trực tiếp cách sử dụng sản phẩm và được tư vấn ngay trong livestream khi có nhu cầu”, anh Huy bổ sung.

Ngoài ra, trong 4 năm vừa qua, DalatFarm đã bán ra hơn 75.400 sản phẩm thông qua các giải pháp tiếp thị liên kết của Shopee, cho thấy khả năng tăng trưởng vượt bậc khi có kế hoạch bài bản kết hợp cùng công cụ của nền tảng.

Sẵn sàng cho bước tiến dài hơn: Đưa đặc sản Việt vươn ra quốc tế

Không dừng lại ở thị trường nội địa, DalatFarm đang từng bước mở rộng sang thị trường quốc tế khi tham gia chương trình Bán hàng toàn cầu (SIP) của Shopee. Mục tiêu năm 2026 của thương hiệu là đẩy mạnh đầu tư vào năng lực sản xuất và kế hoạch truyền thông cho SIP để đưa sản phẩm đến nhiều quốc gia trong khu vực.

Anh Huy chia sẻ: “Đối với DalatFarm, hành trình hợp tác với Shopee gắn liền với 3 từ đồng hành, tin cậy, cùng phát triển. Shopee luôn nỗ lực cung cấp công cụ, dữ liệu và các giải pháp vận hành cần thiết cho doanh nghiệp.

Về phía DalatFarm, chúng tôi không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng sản phẩm để đáp ứng kỳ vọng của người mua. Sự kết hợp ăn ý này tạo nên trải nghiệm mua sắm tốt hơn, đồng thời góp phần thúc đẩy tăng trưởng bền vững cho thương hiệu và rộng hơn là cộng đồng địa phương”.

Trong dịp 12/12 và cao điểm mua sắm cuối năm, DalatFarm đẩy mạnh kinh doanh các bộ sản phẩm Tết và các combo (gói) quà tặng, kết hợp truyền thông đa kênh để thu hút người dùng đặt mua tại gian hàng chính hãng trên Shopee.

Sản phẩm quà tặng sẽ là trọng tâm của DalatFarm trong dịp mua sắm cuối năm nay (Ảnh: Shopee).

Nhắn nhủ cho các nhà bán hàng kinh doanh sản phẩm địa phương, vị này nhấn mạnh: “TMĐT không chỉ là kênh bán hàng, mà còn là cầu nối giúp thương hiệu xây dựng mối quan hệ lâu dài với khách.

Vì vậy, các nhà bán nên đầu tư thời gian và công sức để hiểu người dùng trên sàn, tận dụng tối đa những chương trình hỗ trợ đặc sản địa phương mà Shopee đang triển khai, từ đó phát triển đúng tệp khách hàng và nâng cao giá trị sản phẩm quê hương”.