Hungary cảnh báo EU: Tịch thu tài sản Nga sẽ là hành động tuyên chiến

Thủ tướng Hungary Viktor Orban (Ảnh: Reuters).

“Hệ quả của bước đi này sẽ nghiêm trọng hơn nhiều so với những gì nhìn thấy lúc ban đầu. Ban đầu có vẻ đây là một vấn đề kinh tế, nhưng thực tế không phải như vậy. Đây là một bước đi trực tiếp hướng tới việc tham chiến”, ông Orban nói trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Mandiner.

Theo Thủ tướng Hungary, những hành động như vậy “thậm chí còn chưa từng xảy ra trong Thế chiến II”.

“Việc tịch thu dự trữ ngoại hối của Nga và sau đó sử dụng chúng để giúp một bên đang xung đột với Nga sẽ tương đương với tuyên chiến”, ông nhấn mạnh.

Ông Orban lưu ý rằng trước đây ông đã bày tỏ quan điểm rằng việc tịch thu tài sản Nga ở phương Tây về bản chất tương đương với việc tuyên chiến. Ông nói thêm rằng trong lịch sử, chưa từng có trường hợp nào một quốc gia bị tịch thu hàng trăm tỷ USD mà không có phản ứng đáp trả.

Cảnh báo của ông Orban diễn ra sau sự kiện ngày 12/12 khi Hội đồng châu Âu đã quyết định đóng băng vô thời hạn các tài sản có chủ quyền của Nga. Ủy ban châu Âu hy vọng sẽ đạt được thỏa thuận với các nước thành viên EU tại hội nghị thượng đỉnh ngày 18-19/12 để dùng 210 tỷ euro tài sản Nga, trong đó 185 tỷ euro bị đóng băng tại Euroclear ở Bỉ, nhằm cấp cho Ukraine một khoản vay bồi thường.

Ngoài Hungary, một số nước EU khác được cho cũng phản đối kế hoạch này của châu Âu.

Trước đó, Thủ tướng Bỉ Bart De Wever bỏ ngỏ phương án pháp lý với EU nếu khối này gây rủi ro cho nước ông bằng cách dùng tài sản đóng băng của Nga để cấp ngân sách cho Ukraine.

Ông De Wever ngày 10/12 cho rằng, đề xuất của EU về việc dùng tài sản chủ quyền của Nga là "chưa đủ khôn ngoan và thiếu đi sự suy xét".

“Thực sự có những giải pháp tốt hơn là đi lấy tiền của Ngân hàng trung ương Nga… Tôi thấy điều đó rất thiếu khôn ngoan và thiếu suy xét. Đó là tiền của một quốc gia mà chúng ta không ở trong tình trạng chiến sự với họ. Nó giống như đi vào một đại sứ quán, lấy toàn bộ đồ đạc rồi đem bán vậy", ông De Wever nói.

Cuối tuần qua, Politico đưa tin, Italy, Malta và Bulgaria đang ủng hộ Bỉ phản đối kế hoạch của Liên minh châu Âu nhằm sử dụng 210 tỷ euro tài sản nhà nước Nga bị đóng băng để hỗ trợ cho Ukraine.

Nga nhiều lần cảnh báo sẽ đáp trả bất kỳ hành động tịch thu tài sản nào và đã chuẩn bị phản ứng, theo Ngoại trưởng Sergey Lavrov. Ông cáo buộc các đồng minh phương Tây của Kiev đang thiếu ngân sách để tài trợ cho Ukraine trong xung đột và tính đến việc dùng tiền của Nga.

Nga cũng cảnh báo họ đã lên kế hoạch cụ thể cho các động thái trả đũa tiềm tàng, trong đó Moscow khẳng định họ sẵn sàng theo đuổi kiện tụng 50 năm liên quan tới tài sản chủ quyền. Tuần trước, Ngân hàng trung ương Nga đã bắt đầu đệ đơn kiện Euroclear lên tòa án.

Mặt khác, truyền thông Mỹ đưa tin rằng, Mỹ dường như phát tín hiệu rằng họ muốn EU trả lại tài sản Nga bị phong tỏa khi Moscow đạt được thỏa thuận hòa bình với Ukraine.