Những "thợ xây bất đắc dĩ" giúp người dân dựng lại nhà sau bão lũ

Theo Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai, thực hiện “Chiến dịch Quang Trung” do Thủ tướng Chính phủ phát động, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai đã thành lập 20 đội thợ, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh thành lập 4 đội thợ.

Mỗi đội có 10-15 cán bộ, chiến sĩ, đồng thời bố trí 3-5 thợ xây tay nghề cao để hỗ trợ xây dựng lại nhà cho người dân bị sập đổ do thiên tai vừa qua.

"Đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thể hiện sâu sắc truyền thống đoàn kết quân - dân, đồng thời đây cũng là nhiệm vụ thiêng liêng thể hiện rõ phẩm chất Bộ đội cụ Hồ trong thời kỳ mới", Đại tá Vinh nhấn mạnh.

Bộ đội làm “thợ xây bất đắc dĩ” giúp người dân dựng lại nhà sập sau bão lũ (Video: Doãn Công).

Ghi nhận của phóng viên Dân trí, tại các xã Tuy Phước, Tuy Phước Đông, Tuy Phước Bắc (tỉnh Gia Lai), không khí lao động sôi nổi suốt nhiều ngày qua. Tranh thủ ngày nắng ráo, cán bộ, chiến sĩ miệt mài giúp dân đúng theo tinh thần “vượt nắng, thắng mưa”.

Tại gia đình bà Lê Thị Cúc (68 tuổi, trú thôn Giang Bắc, xã Tuy Phước Bắc), 11 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 739, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai cùng với thợ xây địa phương khẩn trương xây dựng lại căn nhà bị sập do mưa lũ cuối tháng 11.

“Mẹ con tôi chỉ có ngôi nhà cũ để che nắng, che mưa, nhưng bão lũ cuốn mất tất cả. Nhờ các chú bộ đội giúp đỡ, nhà tôi đang được dựng lại. Nhìn các chú làm việc nhiệt tình, còn hơn việc nhà, tôi thương lắm.

Sáng tôi mua ít quả xoài để lúc giải lao mời, nhưng các chú thấy hoàn cảnh hai mẹ con khổ quá nên bảo đừng mua gì, tốn kém. Thương lắm!”, bà Cúc xúc động nói.

Trực tiếp phụ trách chiến sĩ xây nhà giúp mẹ con bà Cúc, Thiếu tá Phan Phương Tuấn, Trung đoàn 739, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai, chia sẻ: “Chúng tôi cùng với địa phương quyết tâm xây dựng hoàn thiện một cách nhanh nhất để bà con sớm có được ngôi nhà ổn định cuộc sống trước Tết Nguyên đán. Khi nào hoàn thành chúng tôi mới rút quân”.

Thực hiện chiến dịch này, các đơn vị của Quân đoàn 34 (Bộ Quốc phòng) đang khẩn trương dựng lại 64 căn nhà cho người dân Gia Lai bị thiệt hại do mưa lũ cuối tháng 11 vừa qua.

Hai tay cầm hai bay nhìn không thua kém thợ chuyên nghiệp, Thiếu tá Hoàng Huy Khoa, Trợ lý Quân lực Sư đoàn 31, Quân đoàn 34, cho biết đây vừa là trách nhiệm, vừa là vinh dự khi được giúp đỡ nhân dân trong dịp này. Trên tinh thần đó, cán bộ, chiến sĩ đơn vị phát huy trách nhiệm, thần tốc xây dựng nhà ở, giúp bà con sớm ổn định cuộc sống.

Theo Thiếu tá Khoa, không chỉ trong đợt này, thời gian qua đơn vị thường xuyên tham gia hỗ trợ nhân dân vùng lũ di dời đến nơi an toàn, vận chuyển vật chất và tiếp tế lương thực tại các khu vực bị cô lập.

Tại thôn Bình Lâm (xã Tuy Phước Bắc), cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Thông tin 29, Quân đoàn 34 cũng đang khẩn trương xây dựng căn nhà bị sập do lũ của bà Nguyễn Thị Chanh 79 tuổi.

Thượng tá Trần Quốc Việt, Phó Chính ủy Trung đoàn Thông tin 29, cho biết đơn vị đã huy động 60 cán bộ, chiến sĩ về tỉnh Gia Lai hỗ trợ 5 gia đình có hoàn cảnh khó khăn, nhà bị sập do mưa lũ.

“Chúng tôi làm với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao nhất theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, phấn đấu hoàn thành trước 10 ngày so với thời gian quy định”, Thượng tá Việt nhấn mạnh.

Tại xã Tuy Phước Đông, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân được giao hỗ trợ xây dựng 6 ngôi nhà bị sập do bão lũ trên địa bàn xã.

Trung tá Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật, Lữ đoàn 680 (Vùng 3 Hải quân), cho biết thời gian qua cán bộ, chiến sĩ tranh thủ làm việc cả ngày lẫn đêm, phấn đấu hoàn thành nhà ở cho bà con trước Tết, bảo đảm tiến độ và an toàn.