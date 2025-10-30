Chuyện ít biết về thanh niên chuyển giới đi sơ tuyển nghĩa vụ quân sự

Tại buổi sơ tuyển nghĩa vụ quân sự ở xã Kiến Minh (Hải Phòng) vừa qua, nhiều người không khỏi bất ngờ khi thấy một thanh niên mang ngoại hình nữ giới với mái tóc dài, mặc chiếc váy trắng điệu đà tới tham gia khám sức khỏe.

Một số người xem các đoạn video trên mạng còn nhầm tưởng đó là người thân hay bạn gái của các nam thanh niên tới sơ tuyển nghĩa vụ quân sự.

Theo tìm hiểu của phóng viên, “cô gái” ấy là Nguyễn Hoàng Như (22 tuổi, ở xã Kiến Minh), một người chuyển giới đang trên hành trình thực hiện mong ước sống đúng với giới tính thật của mình.

Hoàng Như trong buổi khám sức khỏe sơ tuyển nghĩa vụ quân sự (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

“Tôi vốn tên là Nguyễn Như Hoàng nhưng gần đây, tôi đã hoàn tất thủ tục đổi tên, được cấp căn cước công dân mới với tên gọi Nguyễn Hoàng Như. Tôi lựa chọn chỉ đổi đảo tên đệm và tên chính để vừa thuận tiện cho giao tiếp, vừa có một cái tên nữ tính”, Như cho hay.

Tên gọi đã thay đổi nhưng giới tính trên giấy tờ vẫn là nam nên cách đây ít hôm, Như tham gia đợt sơ tuyển nghĩa vụ quân sự tại địa phương. Dù có một chút trục trặc liên quan đến tên gọi, song buổi khám sức khỏe vẫn diễn ra thuận lợi, đúng quy trình.

Như được hướng dẫn đo chiều cao, cân nặng, khám mắt, đo huyết áp. Trái với lo lắng ban đầu, Như thấy không ai tỏ ra miệt thị hay khó chịu. Một số người còn xin chụp ảnh chung, hỏi bí quyết làm đẹp.

Do hình dáng bên ngoài của Hoàng Như khác biệt so với giới tính ghi trong giấy tờ nên đại diện địa phương cho biết, tạm thời sẽ chờ hướng dẫn cụ thể từ cấp trên về trường hợp của Như.

Hình ảnh Như khác biệt tại buổi sơ tuyển nghĩa vụ quân sự thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. “Cô gái” cho biết, mình không bất ngờ trước điều này. Bên cạnh những bình luận tích cực, khen vẻ ngoài, vóc dáng hay làn da, Như cũng đọc được nhiều ý kiến cho rằng, cách ăn mặc của mình không phù hợp.

Liên quan đến điều này, thanh niên 22 tuổi cho hay, 26/10 cũng là ngày diễn ra đám cưới của người em họ. Do thời gian gấp gáp, Như diện chiếc váy dự tiệc màu trắng đến tham gia buổi sơ tuyển rồi di chuyển về đám cưới.

Càng trưởng thành, Hoàng Như càng nhận ra sự khác biệt trong mình (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

“Khi ấy tôi chỉ sợ không kịp giờ đến đám cưới nên mặc luôn trang phục đi cưới cho kịp giờ”, Hoàng Như chia sẻ.

Hành trình thay đổi để được sống với chính mình theo Hoàng Như không hề dễ dàng. Trải qua nhiều do dự và đấu tranh, Như quyết định hiện thực hóa mong ước của bản thân.

Từ nhỏ, Như đã thích mặc váy, chơi búp bê, nhảy dây cùng các bạn gái. Lên cấp hai, Hoàng Như càng thấy mình khác biệt so với các bạn nam và nhận ra mình không thuộc về thân thể của một chàng trai.

“Càng lớn, tôi càng thấy ngoại hình con trai khiến mình không thể hạnh phúc. Tôi muốn được là chính mình”, Như kể.

Như từng bước hướng đến sự nữ tính (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Gia đình ban đầu không đồng ý. Mẹ Như, người luôn thương con nhưng cũng chịu nhiều áp lực từ định kiến xã hội thường chỉ biết lặng im, không ủng hộ, cũng chẳng phản đối. Dần dần, khi thấy con tự tin hơn, rạng rỡ hơn, người mẹ cũng nguôi ngoai, thậm chí còn kể với hàng xóm rằng, “con mình được nhiều người khen xinh”.

Như từng có giai đoạn cắt tóc ngắn, ép mình “giống con trai” để vừa lòng mọi người. Nhưng rồi, thanh niên trẻ nhận ra: “Cuộc đời chỉ có một lần để sống nên sẽ sống theo mong ước của mình”.

Từ đó, Như từng bước hướng đến sự nữ tính. Xung quanh Như vẫn còn nhiều người mang định kiến với người đồng tình, song khi thấy bản thân hạnh phúc hơn khi được sống với chính mình, “cô” càng thêm tự tin, cố gắng.