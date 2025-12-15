Cảng Hải Phòng lần đầu cán mốc 2 triệu TEU trong một năm

Sự kiện trên, diễn ra ngày 14/12, là dấu mốc đặc biệt quan trọng, khẳng định bước phát triển vượt bậc của Cảng Hải Phòng và vai trò cửa ngõ hàng hải quốc tế của khu vực phía Bắc. Đây cũng là lần đầu tiên một cảng biển miền Bắc đạt sản lượng thông qua trên 2 triệu TEU trong một năm.

Cảng Hải Phòng ghi dấu mốc với TEU thứ 2 triệu thông qua trong năm 2025 (Ảnh: Đàm Thanh).

Những năm qua, Cảng Hải Phòng kiên định chiến lược đầu tư mở rộng theo hướng hiện đại, bền vững. Việc đưa vào khai thác hai bến container số 3 và 4 tại Cảng Lạch Huyện từ đầu năm 2025 đã nâng cao năng lực tiếp nhận tàu trọng tải lớn.

Cùng với đầu tư hạ tầng mới, cảng đồng bộ nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị và công nghệ tại các cảng Hoàng Diệu - Chùa Vẽ, Tân Vũ, Đình Vũ và Cảng quốc tế TIL Hải Phòng, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản trị, điều hành.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Tường Anh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng, cho biết TEU thứ 2 triệu không chỉ là cột mốc sản lượng mà còn là biểu tượng cho sự trưởng thành, hội nhập quốc tế và khát vọng phát triển của Cảng Hải Phòng trong giai đoạn mới.