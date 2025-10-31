Chồng khiếm thị nghèo từng ngủ chuồng gia súc cưới vợ là tiến sĩ ở Mỹ

Nhân vật chính là Wu Yanju (44 tuổi), sinh ra tại một ngôi làng nghèo ở thành phố Yuzhou, tỉnh Hà Nam (miền Trung Trung Quốc). Gia đình Wu khó khăn đến mức anh từng phải ngủ chung trong chuồng với gia súc của cha mẹ.

Dù học tốt và nuôi mơ ước đổi đời bằng con đường học vấn, Wu vẫn phải nghỉ học từ năm 15 tuổi do gia đình không còn khả năng cho anh đi học tiếp. Sau đó, anh theo cha làm công nhân mỏ gần nhà.

Trong một lần khuân đá, Wu bị thương nặng ở mắt phải. Dù được phẫu thuật, thị lực của anh mãi không hồi phục hoàn toàn.

Mối tình của cặp đôi chớm nở tại tiệm mát xa - nơi Wu làm việc (Ảnh: South China Morning Post).

Như nhiều người khiếm thị khác, Wu học nghề xoa bóp rồi đến làm việc tại một tiệm mát xa ở Tân Cương (phía Tây Bắc Trung Quốc). Chính tại đây, vào tháng 9/2004, anh gặp người phụ nữ đã thay đổi cuộc đời mình - một cô giáo người Mỹ dạy mẫu giáo ở địa phương có tên là Amy Thames.

Lần đầu tiên gặp gỡ của cặp đôi là khi Amy đến tiệm mát xa của Wu. Vài tuần sau, cô quay lại, hoảng hốt chạy vào nhờ anh giúp vì bị một người đàn ông lạ theo dõi.

Không biết tiếng Anh, Wu phải dùng từ điển điện tử để hiểu chuyện, rồi giúp Amy về nhà an toàn. Từ đó, họ trở nên thân thiết, rồi nảy sinh tình cảm.

Bất chấp rào cản ngôn ngữ và khác biệt văn hóa, họ đăng ký kết hôn vào tháng 3/2005. Wu nói rằng vợ mình cũng sinh ra trong một gia đình nghèo ở Mỹ, vì thế mà cô thấu hiểu hoàn cảnh của anh.

Tình yêu của cặp đôi êm đềm, hạnh phúc. Thử thách duy nhất với Amy khi mới sang Trung Quốc sống là… phải làm quen với nhà vệ sinh ngồi xổm phổ biến ở vùng quê.

Cặp đôi đã có hai con gái (Ảnh: South China Morning Post).

Hiện tại, cặp đôi đã có 20 năm bên nhau và sinh sống tại Thượng Hải. Wu điều hành một viện quản lý sức khỏe, còn Amy là giáo viên tại một trường quốc tế.

Trong thời gian chung sống, Amy tiếp tục học lên, lần lượt lấy bằng thạc sĩ và tiến sĩ giáo dục tại các trường đại học Mỹ. Họ có hai con gái, 17 và 14 tuổi, đều học giỏi và có năng khiếu thể thao.

“Tôi yêu anh ấy vì anh cao, đẹp trai và có nhân cách tốt. Anh ấy kỷ luật, không hút thuốc, không uống rượu và rất lãng mạn”, Amy chia sẻ.

Trong khi đó, Wu tự hào nói vợ mình là người nhân hậu, luôn tham gia các hoạt động thiện nguyện.

Cặp đôi đã có 20 năm hạnh phúc bên nhau (Ảnh: South China Morning Post).

“Chúng tôi chấp nhận và sống với những khiếm khuyết của nhau, hầu như không cãi vã. Khi có tranh luận, vợ tôi thường nhường tôi. Cô ấy hiểu tôi hơi cố chấp và luôn quan tâm đến cảm xúc của tôi”, Wu bày tỏ.

Amy cũng nói rằng chính những khó khăn từng trải qua đã giúp họ gắn bó sâu sắc hơn. Cô thừa nhận nếu không có thử thách, cô và chồng đã không thể đi được đến hôm nay.