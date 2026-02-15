Video “nữ ca sĩ cưỡi trăn khổng lồ lên sân khấu” nổi bật tuần qua

Nữ ca sĩ cưỡi trăn khổng lồ lên sân khấu

Ngôi sao ca nhạc người Đài Loan (Trung Quốc) Thái Y Lâm đã có màn trình diễn ấn tượng khi cưỡi một con trăn khổng lồ dài 30m lên sân khấu.

Trên thực tế, đây chỉ là một con trăn máy, được thiết kế để di chuyển như thật. Sự xuất hiện của nữ ca sĩ này cùng con trăn to lớn khiến nhiều người chứng kiến phải sốc và kinh ngạc.

Nữ ca sĩ cưỡi trăn khổng lồ lên sân khấu (Video: Reddit).

Màn giải cứu con tin thần tốc của đội tuyển Cảnh sát đặc nhiệm Việt Nam tại UAE SWAT Challenge 2026

UAE SWAT Challenge 2026 là cuộc thi quốc tế do Cảnh sát Dubai (UAE) tổ chức, quy tụ các đội cảnh sát đặc nhiệm, cơ động và lực lượng đặc biệt… từ khắp thế giới để thi đấu các kỹ năng chiến thuật, tốc độ, phối hợp nhóm và xử lý tình huống thực tế. Cuộc thi năm nay diễn ra từ ngày 7 đến ngày 11/2.

Tại phần thi giải cứu con tin, đội Cảnh sát đặc nhiệm của Việt Nam đã hoàn thành ấn tượng màn thi với thành tích hơn 1 phút 1 giây. Các chiến sĩ cảnh sát đã sử dụng vũ khí bắn tỉa, súng ngắn… với độ chính xác cao để giải cứu “con tin” (mô hình nặng 80kg) và về đích nhanh chóng.

Màn giải cứu con tin thần tốc của đội tuyển Cảnh sát đặc nhiệm Việt Nam (Video: Cảnh sát Dubai).

Tài xế nhường chỗ cuối cùng cho xe cấp cứu qua phà

Khi nhận thấy phà đã hết chỗ, tài xế chiếc Honda Civic đã chủ động quay trở lại bờ, nhường chỗ trống duy nhất trên phà cho xe cấp cứu, giúp đưa người bệnh đến bệnh viện được nhanh chóng hơn.

Hình ảnh đẹp được một nhân chứng ghi lại trên chuyến phà Bình Khánh, nối giữa xã Nhà Bè và xã Bình Khánh, TPHCM.

Tài xế nhường chỗ cuối cùng cho xe cấp cứu qua phà (Video: OFFB).

Video AI tuyên truyền an toàn giao thông nhận nhiều tương tác trên mạng xã hội

Video do đội ngũ media của báo Dân trí, kết hợp với Cục Cảnh sát Giao thông, sử dụng công nghệ AI để thực hiện, với thông điệp cảnh báo người tham gia giao thông không vượt ẩu để đảm bảo an toàn.

Nội dung kịch tính, đồ họa ấn tượng… đã giúp video nhanh chóng thu hút hàng trăm ngàn lượt xem sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội.

Video AI tuyên truyền an toàn giao thông nhận nhiều tương tác trên mạng xã hội (Video: Cục Cảnh sát Giao thông).

Người đàn ông lập kỷ lục thế giới khi vừa nhảy dây, vừa cõng người

Trong sách kỷ lục Guinness, có những kỷ lục thế giới độc đáo đến mức khó tin. Chẳng hạn như kỷ lục thuộc về James Thompson (Mỹ), khi ông đã cõng theo 3 người phụ nữ, với tổng cân nặng lên đến 185kg, sau đó thực hiện thành công động tác nhảy dây trong 10 lần liên tiếp.

Với thành tích của mình, James Thompson đã được Tổ chức sách kỷ lục Guinness thế giới trao tặng kỷ lục “Trọng lượng tối đa có thể chịu được khi nhảy dây 10 lần”.

Người đàn ông vừa nhảy dây, vừa cõng người lập kỷ lục thế giới (Video: GWR).

Khoảnh khắc đu quay bị sập tại Ấn Độ

Video do nhân chứng ghi lại tại một hội chợ ở thành phố Faridabad (Ấn Độ), cho thấy khoảnh khắc đu quay bất ngờ bị đổ sập, khi bên trên đang có rất đông người chơi.

Một cảnh sát có mặt tại hiện trường đã nhanh chóng chạy đến hỗ trợ các nạn nhân, nhưng phần còn lại của đu quay tiếp tục bị sập, đè lên người này khiến ông tử vong. Ít nhất 13 người ngồi trên đu quay bị thương sau vụ tai nạn.

Nguyên nhân của vụ tai nạn đang được điều tra. 2 người vận hành đu quay đã bị bắt giữ để điều tra về trách nhiệm và vi phạm quy định an toàn.

Khoảnh khắc đu quay bị sập tại Ấn Độ (Video: ViralPress).

Những tên cướp đấu súng với cảnh sát như phim hành động

Một vụ cướp táo bạo đã xảy ra trên cao tốc thuộc vùng Puglia (Ý), khi những tên cướp nhằm vào một chiếc xe bọc thép đang vận chuyển tiền mặt.

Băng cướp được trang bị vũ khí hạng nặng đã giả dạng cảnh sát để chặn chiếc xe này, sau đó cho nổ tung chiếc xe để cướp tiền. Một vụ đấu súng đã nổ ra giữa những tên cướp và lực lượng cảnh sát khiến nhiều người đi đường hoảng sợ.

Truyền thông địa phương cho biết băng cướp cũng đã chặn đường và cướp tài sản của nhiều người có mặt tại hiện trường.

Dù đã lên kế hoạch kỹ càng, băng cướp vẫn không cướp được tiền từ chiếc xe bọc thép. Sự việc không gây ra thương vong. Cảnh sát hiện đã bắt giữ được 2 nghi phạm của vụ cướp và tiếp tục truy lùng những nghi phạm khác.

Những tên cướp đấu súng với cảnh sát như phim hành động (Video: Skytg24).

Xe bồn chở nhiên liệu phát nổ kinh hoàng trong trạm xăng

Video do camera giám sát ghi lại tại một trạm xăng ở thành phố Pavlodar (Kazakhstan), cho thấy khoảnh khắc một nhân viên đang đứng trên chiếc xe bồn, người còn lại đang đi vòng quanh xe để chuẩn bị bơm nhiên liệu từ xe vào cây xăng.

Bất ngờ, một vụ nổ kinh hoàng xảy ra khiến biển lửa bao trùm toàn bộ chiếc xe.

Lực lượng cứu hỏa đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để dập tắt đám cháy. Vụ nổ khiến một nhân viên của trạm xăng bị bỏng nghiêm trọng.

Cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân của vụ nổ.

Xe bồn chở nhiên liệu phát nổ kinh hoàng trong trạm xăng (Video: Newsflare).

Chó robot được sử dụng để vận chuyển rác tại khu du lịch

Ban quản lý khu du lịch núi Thái Sơn, tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc), đã sử dụng chó robot để vận chuyển rác từ trên đỉnh núi xuống địa điểm thu gom ở chân núi. Điều này giúp tiết kiệm sức lực của các nhân viên làm việc tại khu du lịch.

Không chỉ thực hiện nhiệm vụ vận chuyển rác từ trên đỉnh núi xuống phía dưới, sự xuất hiện của chó robot, phía trên là thùng chứa rác, di chuyển lên xuống các bậc thang dẫn lên đỉnh núi đã khiến nhiều du khách có mặt tại khu du lịch cảm thấy thích thú.

Chó robot được sử dụng để vận chuyển rác tại khu du lịch (Video: Weibo).

Khoảnh khắc sét đánh trúng đám đông tuần hành khiến hàng chục người nhập viện

Một cuộc tuần hành vì tự do đã diễn ra tại thủ đô Brasilia (Brazil), thu hút hàng ngàn người tham gia. Cuộc tuần hành diễn ra dưới cơn mưa tầm tã.

Video do nhân chứng ghi lại cho thấy khoảnh khắc một tia sét bất ngờ lóe lên, đánh trúng đám đông, khiến nhiều người gục ngã. Sự việc đã khiến 89 người phải nhập viện, trong đó có một số người bị bỏng nặng.